Укрпошта покупает Альпари Банк. Но зачем платить 260 млн за то, что и 200 млн не стоит

Евгений Дубогрыз, эксперт CASE Украина, экс-замдиректора департамента финстабильности НБУ

Покупка Укрпоштой банка - голубая мечта ее гендиректора Игоря Смелянского. 260 млн за банк с собственным капиталом 200 018 тыс грн - это очень много.

Укрпошта покупает АО "Альпари Банк" за 260 млн грн. Да это же прямо праздник какой-то, как говорил Карабас-Барабас в анекдоте, третье объявление о банковском M&A за неполный месяц. Сначала они пришли за БТА Банком, потом за Идея Банком, теперь пришли за Альпари Банком. Когда уже за Ощадбанком, ПриватБанком и Укрэксимбанком придут?

На самом деле мне кажется, все это истории между собой не связанные.

БТА - история покупки лицензии иностранцами, которым нужно срочно расширяться, иначе инвесторы в IPO не поймут, за что они платили год назад 6 млрд. Идея Банк - просто хорошая инвестиционная идея/для тех, у кого есть свободные $50 млн, а настолько дешевые футболисты на рынке закончились, пора по банкам, ехидно замечу в скобках/с хорошей доходностью.

Альпари Банк - исполнение голубой мечты Остапа Сулеймана Берта-Мария Бендер-бея за счет плательщиков налогов. Ну да ладно, потерпим, тем более, никто этих плательщиков и не спрашивает ни особо, ни в принципе: Кабинет министров и Мининфра порешали, если верить статье на LIGA.net.

В общем, это не какой-то исключительный интерес к банковской системе, которая "стабильная, стойкая, прибыльная и высокомаржинальная", а только набор сделок, по совпадению выстреливших в октябре-ноябре 2021-го.

Время подходящее: лето давно закончилось, до новогодних праздников больше месяца. Можно и пошутить про черные пятницы и распродажи, если есть желание.

Единственное, что смущает (если не брать сам факт появления еще одного госбанка, как будто действующих мало), так это цена.

260 млн за банк с собственным капиталом 200 018 тыс грн и регулятивным капиталом 200 323 тыс грн - это мультипликатор 1.3. Для тех, кто не следит за рынком, - это очень много.

Тем более, за банк, который балансирует прямо-таки на грани фола. Минимальные требования Национального банка Украины к регулятивному капиталу банков - 200 млн грн, у Альпари - на 323 000 больше. Один небольшой дефолт по кредиту, или очень небольшой рост ставок - и все. Или даже без роста и дефолтов. Банк убыточный, примерно по 900 000 убытка в месяц с начала года, или минус 8,2 млн с начала года. Да, это непростая задача, на нашем рекордно-прибыльном и высокомаржинальном рынке в этом году оказаться в убытке, особенно, если половина активов - это ОВГЗ, и банк с честью справляется с этой нелегкой, без шуток, задачей.

Включая сарказм, составляем задачку для старших классов школы банковского надзора: Регулятивный капитал банка на первое-десятое 200 323 тыс грн, убытки банка 800 000 грн в месяц, минимальные требования к РК 200 000 тыс грн, нарушением считается проседание капитала ниже минимального в течение 30 дней. В каком месяце Комитет по банковскому надзору рассмотрит вопрос о переводе банка в категорию проблемных?

/На самом деле масса нюансов и поводов применять профессиональные суждения. Например, из простого, такая юридическая коллизия: Нацбанк обязан признать банк проблемным, если нарушаются нормативы достаточности капитала, те, которые в процентах, Н2 и Н3 (здесь у Альпари ок). Но не обязан, а имеет право, если нарушается Н1 - так уж выписан закон. Не императивная норма/

Как говорится, что сказать, хороший банк, и мультики у него интересные.

Если серьезно, не совсем понятно, зачем платить 260 млн за то, что и 200 млн не стоит, и вообще, зачем их платить, в смысле, зачем этому зайцу этот стоп-сигнал.