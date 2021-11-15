Финансовые новости
- |
- 15.11.21
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Укрпошта покупает Альпари Банк. Но зачем платить 260 млн за то, что и 200 млн не стоит
18:25 15.11.2021 |
Покупка Укрпоштой банка - голубая мечта ее гендиректора Игоря Смелянского. 260 млн за банк с собственным капиталом 200 018 тыс грн - это очень много.
Укрпошта покупает АО "Альпари Банк" за 260 млн грн. Да это же прямо праздник какой-то, как говорил Карабас-Барабас в анекдоте, третье объявление о банковском M&A за неполный месяц. Сначала они пришли за БТА Банком, потом за Идея Банком, теперь пришли за Альпари Банком. Когда уже за Ощадбанком, ПриватБанком и Укрэксимбанком придут?
На самом деле мне кажется, все это истории между собой не связанные.
БТА - история покупки лицензии иностранцами, которым нужно срочно расширяться, иначе инвесторы в IPO не поймут, за что они платили год назад 6 млрд. Идея Банк - просто хорошая инвестиционная идея/для тех, у кого есть свободные $50 млн, а настолько дешевые футболисты на рынке закончились, пора по банкам, ехидно замечу в скобках/с хорошей доходностью.
Альпари Банк - исполнение голубой мечты Остапа Сулеймана Берта-Мария Бендер-бея за счет плательщиков налогов. Ну да ладно, потерпим, тем более, никто этих плательщиков и не спрашивает ни особо, ни в принципе: Кабинет министров и Мининфра порешали, если верить статье на LIGA.net.
В общем, это не какой-то исключительный интерес к банковской системе, которая "стабильная, стойкая, прибыльная и высокомаржинальная", а только набор сделок, по совпадению выстреливших в октябре-ноябре 2021-го.
Время подходящее: лето давно закончилось, до новогодних праздников больше месяца. Можно и пошутить про черные пятницы и распродажи, если есть желание.
Единственное, что смущает (если не брать сам факт появления еще одного госбанка, как будто действующих мало), так это цена.
260 млн за банк с собственным капиталом 200 018 тыс грн и регулятивным капиталом 200 323 тыс грн - это мультипликатор 1.3. Для тех, кто не следит за рынком, - это очень много.
Тем более, за банк, который балансирует прямо-таки на грани фола. Минимальные требования Национального банка Украины к регулятивному капиталу банков - 200 млн грн, у Альпари - на 323 000 больше. Один небольшой дефолт по кредиту, или очень небольшой рост ставок - и все. Или даже без роста и дефолтов. Банк убыточный, примерно по 900 000 убытка в месяц с начала года, или минус 8,2 млн с начала года. Да, это непростая задача, на нашем рекордно-прибыльном и высокомаржинальном рынке в этом году оказаться в убытке, особенно, если половина активов - это ОВГЗ, и банк с честью справляется с этой нелегкой, без шуток, задачей.
Включая сарказм, составляем задачку для старших классов школы банковского надзора: Регулятивный капитал банка на первое-десятое 200 323 тыс грн, убытки банка 800 000 грн в месяц, минимальные требования к РК 200 000 тыс грн, нарушением считается проседание капитала ниже минимального в течение 30 дней. В каком месяце Комитет по банковскому надзору рассмотрит вопрос о переводе банка в категорию проблемных?
/На самом деле масса нюансов и поводов применять профессиональные суждения. Например, из простого, такая юридическая коллизия: Нацбанк обязан признать банк проблемным, если нарушаются нормативы достаточности капитала, те, которые в процентах, Н2 и Н3 (здесь у Альпари ок). Но не обязан, а имеет право, если нарушается Н1 - так уж выписан закон. Не императивная норма/
Как говорится, что сказать, хороший банк, и мультики у него интересные.
Если серьезно, не совсем понятно, зачем платить 260 млн за то, что и 200 млн не стоит, и вообще, зачем их платить, в смысле, зачем этому зайцу этот стоп-сигнал.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Уволенный глава ГП «ГарПок» заявил о давлении на него со стороны должностных лиц Кабмина
|Позитив недели. Конгресс США принял поправку, которая должна остановить «Северный поток-2»
|Численность и маневры. К чему готовится российская ударная группировка в ОРДЛО
|Маневры олигархов. Что думают о будущем Зеленского Пинчук и Коломойский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение. За контрабанду угля из ОРДЛО
|«Адский период». Чем закончится война между Зеленским и Ахметовым
|Дружба и служба. О чем идет речь в обновленной американо-украинской хартии
|ВВП Украины достиг максимума, но все почти плохо. Что ждет экономику в 2022 году?
|Егеря и тероборона: Как Украина будет защищаться от мигрантов Лукашенко
|Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР
|Эффект бумеранга: Как Зеленского сбивают теми же технологиями, что и Порошенко
Это интересно
|Сеул объявил о планах войти в метавселенную
|По данным GM, поставки полупроводниковых изделий налаживаются
|Subaru представила первый серийный электрокар
|Эксперты заявили о росте числа DDoS-атак почти на 24% в III квартале 2021 года
|Космический корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами на борту успешно состыковался с МКС
|Строительство супер-яхт достигло пика за последние 12 лет
|Geely показала конкурента электрического грузовика Tesla