Уволенный глава ГП «ГарПок» заявил о давлении на него со стороны должностных лиц Кабмина

Уволенный в минувшую субботу глава ГП "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец заявил о давлении со стороны должностных лиц Кабинета министров с целью заставить его не перечислять 19,3 млрд грн от еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" производителям "зеленой" электроэнергии и обратился к правоохранительным органам с требованием расследовать эти факты.

"Обращаюсь к правоохранительным органам с требованием расследовать факты давления на госпредприятие и на меня лично со стороны должностных лиц Кабинета министров. Готов передать все данные, подтверждающие административное давление с требованием осуществить незаконные действия", - говорится в его заявлении на сайте "ГарПока", обнародованном поздно вечером 13 ноября.

При этом Петриковец подчеркнул, что истинной причиной его увольнения стал именно отказ выполнять незаконные указания и сейчас в его адрес поступают угрозы и запугивания из-за этого отказа.

"Какие-либо обвинения в мой адрес о якобы нанесении убытков предприятия являются сознательным обманом и попыткой меня запугать", - заявил он.

Петриковец также обратился к представительству ЕС в Украине с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить срыва расчетов перед производителями "зеленой" электроэнергии за счет средств, привлеченных путем выпуска целевых еврооблигаций.

Решение об увольнении Петриковца к настоящему времени не обнародовано на "Урядовом портале".

Как сообщалось, в субботу вечером, 13 ноября Петриковец заявил об увольнении его Кабинетом министров на экстренном заседании за то, что он отказался направить средства от "зеленых" еврооблигаций, перечисленные предприятию НЭК "Укрэнерго", не по назначению, а направил именно на расчеты с ВИЭ-генерацией.

Он отметил, что госпредприятие согласно законодательству перечислило 19,3 млрд грн, полученных от "Укрэнерго", на погашение задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии.

"Так требует закон и никакие попытки политического давления, телефонные звонки и угрозы не заставят госпредприятие отступить от норм закона и использовать эти средства как придумается политикам", - подчеркнул Петриковец.

В своих заявлениях в субботу поздно вечером Кабмин и и Минэнерго назвали причиной увольнения Петриковца непрофессионализм и возможное нанесение убытков государству при продаже электроэнергии на рынке.

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Телеграмм-канале в субботу заявил, что, средства, которые привлекла НЭК "Укрэнерго" через выпуск облигаций на сумму $825 млн, заблокированы в Ощадбанке. В вечернем эфире телеканала Украина в субботу Петриковец также сообщил об этом.

"К сожалению, эти средства зависли в банке. Платежи до последнего времени не подтверждены. Выходит, государственный банк не дает нашему предприятию выполнить свои обязательства так, как это предусмотрено законом, перед инвесторами в возобновляемую энергетику, - заявил он.

Ранее крупнейшие профильные ВИЭ-ассоциации в обнародованном на их информресурсах письме к премьер-министру и руководителям всех задействованных в процессе выпуска облигаций сторон, выразили надежду на достижение государством цели их выпуска, а именно полное погашение долгов за зеленую электроэнергию, созданных за 2020-2021 гг.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал $75 млн в "зеленые" облигации "Укрэнерго".

"Участие ЕБРР в сделке было обусловлено двумя ключевыми элементами. Первое - это четкое обязательство правительства обеспечить направление поступлений в полном объеме на погашение задолженности перед производителями возобновляемой энергии. Второе - обязательство регулятора отрасли по установлению тарифа "Укрэнерго" на уровне возмещения затрат, включая полную компенсацию производителям возобновляемой энергии в будущем", - пояснил банк.