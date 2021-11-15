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Позитив недели. Конгресс США принял поправку, которая должна остановить «Северный поток-2»
08:28 15.11.2021 |
Палата представителей США включила в оборонный бюджет поправку против газопровода "Северный поток-2", теперь это решение должен поддержать Сенат, после чего документ подпишет президент Джо Байден. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет об обязательных санкциях в отношении оператора проекта "Северный поток-2" - Nord Stream 2 AG.
Как сообщалось, группа американских сенаторов инициировала введение новых санкций против компании Nord Stream 2 AG - оператора российского газопровода "Северный поток-2". С такой инициативой выступили шесть сенаторов-республиканцев: Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррассо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз. Они предлагали внести поправку в оборонный бюджет США на 2022-й финансовый год и предусмотреть санкции против оператора газопровода.
Ранее администрация Байдена ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток-2", но не против самой компании-оператора этого проекта. Если поправку поддержит Сенат, под санкциями окажется и Nord Stream 2 AG.
Украина будет делать двигатели для турецких БПЛА
Украина подписала соглашение о поставке двигателей для производства турецкого беспилотного истребителя MIUS, а также для беспилотников Akıncı. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Турецкая компания Baykar Makina и ведущее украинское государственное предприятие "Ивченко-Прогресс" подписали соглашение о поставке турбореактивных двигателей для проекта создания перспективного беспилотного истребителя MIUS", - отметил Кулеба. Кроме того, компания "Мотор Cич" подписала контракт с этой же турецкой компанией на поставку двигателей для беспилотного летательного аппарата Akıncı.
Отметим, грузоподъемность Akıncı составляет 1 350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. Ожидается, что он станет первым высотным дальним БПЛА, который сможет запускать крылатые ракеты.
В Украине создают мобильных боевых роботов
ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, ООО "Инновационный холдинг Sikorsky Challenge" и команда разработчиков проекта "Мобильные боевые работы" подписали договор о сотрудничестве. Как отметили в "Укроборонпроме", это стало первым шагом для реализации пяти инновационных отечественных идей для оборонной сферы. Проекты были отобраны среди финалистов конкурса стартапов Sikorsky Challenge-2021, созданных украинскими учеными и изобретателями.
Первым планируют реализовать проект "Мобильные боевые работы". Безэкипажные компактные наземные машины предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности огневой поддержки и разминирования.
Другие четыре проекта, реализацию которых планируют начать позже, касаются противодействия враждебным БПЛА, разминирования территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства в видимом и инфракрасном диапазонах частот и высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов, создания экономного электродвигателя.
БТР "Хорунжий" и "Казак-2М1" с боевыми модулями Aselsan завершили заводские испытания
Бронеавтомобиль "Казак-2М1" и модернизированный БТР-60 оснащены легкими боевыми модулями SARP Dual и SARP KPVT турецкой компании Aselsan. Как сообщает Ukrainian Military Pages, в ходе испытаний экипажи ВСУ, представителей компаний НПО "Практика" и Aselsan, выполнили практическую стрельбу на ходу и с места по целям, которые появляются и двигаются в наступательном бою. Во время дневных и ночных маршей, преодоления специальных препятствий бронетехника с боевыми модулями Aselsan прошла сотни километров и показала отличные результаты.
В условиях, приближенных к боевым, проверялись огневая мощность оружия и работоспособность элементов систем модулей: приборы наблюдения с возможностью дневного и ночного видения, лазерный дальномер и лазерный маркировщик, корректировка баллистики в соответствии с метеорологической информацией и типом боеприпасов дистанционное управление и т.д. Также в сложных условиях бездорожья проверили ходовые качества бронеавтомобиля и БТР.
Модуль SARP Dual позволяет использовать два вида вооружения. Вариант модуля, установленный на бронеавтомобиле "Казак-2М1", оснащен пулеметами 12,7 и 7,62-мм. В модуле SARP KPVT используется 14,5 мм пулемет КПВТ. Модуль имеет возможность загрузки боеприпасов изнутри машины. Оба модуля весят около 400 кг.
Два катера Island отправились из США в Украину
Два американских патрульных катера класса Island, которые Береговая охрана США передала ВМС Украины, на грузовом судне отправились из американского Балтимора в украинскую Одессу. Как сообщиди в посольстве США, эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем $2,5 млрд., которую США предоставили Украине с 2014 г.
Ранее сообщалось, что на всех патрульных катерах типа "Island" планируется установить 30-мм американские дистанционно управляемые артиллерийские системы MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, оптико-электронные системы управления оружием и другие корабельные системы.
В целом к уже принятым в состав ВМС Украины катерам "Старобельск" и "Славянск" добавятся еще три катера: "Сумы" и "Фастов" как раз плывут в Украину, а экипаж катера "Вячеслав Кубрак" начал практическую подготовку в море в октябре этого года.
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