Численность и маневры. К чему готовится российская ударная группировка в ОРДЛО

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.



Всю прошлую неделю тема подготовки Кремля к возможной эскалации в продолжающейся российско-украинской войне оставалась в актуальной международной повестке дня, что уже в пятницу вылилось в целый ряд превентивных дипломатических шагов на высшем уровне. Причем неожиданно для многих вдруг "проснулся" Париж, который многие уже списали в "клуб любителей Путина".

Так, в своем совместном заявлении министры иностранных дел и обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоренс Парли предупредили Россию о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины. "Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного вреда территориальной целостности Украины. Они призвали Москву реинвестировать в переговоры в нормандском формате, соглашаясь на проведение министерского заседания №4 в ближайшее время, согласно обязательствам президента Путина", - говорилось в коммюнике французских оборонного и внешнеполитического ведомств от 12 ноября.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос СМИ относительно сообщений о накоплении Россией войск вблизи границы с Украиной, сказал следующее: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России, но нам известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение". Блинкен также повторил, что со стороны России будет "серьезной ошибкой пытаться повторить содеянное в 2014 году".

Численность оккупантов и их маневры

Как известно, Москва продолжает называть "фейком" любую информацию о передвижении своих войск на всем протяжении российско-украинской границы, хотя в украинском Минобороны подтверждают скопление около 90 тыс. военных ВС РФ на приграничной с Украиной территории России. Что же касается текущей численности двух оккупационных корпусов российской армии в оккупированных районах Донетчины и Луганщины, то, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, она составляет 35,5 тыс., и ключевые командные должности в корпусах занимают кадровые российские генералы и офицеры.

По данным же "Восточной правозащитной группы", за последние полтора месяца Россия укрепила свою ударную группировку в ОРДЛО людским ресурсом при поддержке регулярных частей и резервистов Южного военного округа (ЮВО) РФ по программе БАРС. БАРС - это боевой армейский резерв страны, этим словосочетанием в РФ описываются силы территориальной обороны, которые формируются на основании путинского указа от 2015 года № 370 "О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил Российской Федерации".

В штаб-квартире ЮВО в Ростове-на-Дону в сентябре-ноябре прошли три крупных совещания, где речь шла, прежде всего, об усилении координации между 1-м армейским корпусом ВС РФ (дислоцирован в ОРДО) и 2-м армейским корпусом ВС РФ (дислоцирован в ОРЛО) и о привидении их в единую общевойсковую структуру, то есть готовится полное слияние этих двух корпусов.

Пока же на локальном уровне определенная активность оккупантов наблюдалась на уходящей неделе на линии соприкосновения с оккупированной частью Донетчины в районе Гранитного. Именно там, где ранее армейцами ООС был впервые применен ударный беспилотник Bayraktar TB2 для "умиротворения" вражеской артиллерии, которая срывала сопровождение гуманитарной миссии Красного Креста по обеспечению бытовым углем для отопления жителей села Старомарьевка, находящейся в "серой зоне".

Ранним утром 8 ноября российские наемники с территории ОРДО уничтожили артиллерийским обстрелом гаубиц Д-30 122-го калибра понтонную переправу через Кальмиус - единственный путь из Старомарьевки в Гранитное. Но уже спустя считанные дни боевики стали жаловаться в соцсетях, что украинские военнослужащие установили новый понтонный мост через реку к северо-востоку от Гранитного, а также обустроили серьезную оборонительную систему траншей и подземный бункер.

Разблокирование КПВВ "Станица Луганская"

Пока в оккупированном Донецке пропагандистские ресурсы активно пугают местных жителей наступлением ВСУ, российская оккупационная администрация в Луганске сподобилась на невероятное - пошла на смягчение режима пропуска линии разграничения через единственный пункт пропуска в районе Станицы Луганской. Об этом стало известно 10 ноября после заседания в режиме онлайн Трехсторонней контактной группы, и уже на следующий день из ОРЛО на контролируемую Украиной территорию прошли через блокируемый на протяжении месяца КПВВ "Станица Луганская" полторы тысячи людей.

Кстати, последние видеопосиделки ТКГ, которые долгое время не отличались какой-либо результативностью, неожиданно привели к еще одному мини-свершению - с российской делегацией была согласована возможность визита инспекторов МАГАТЭ на территорию оккупированного Донбасса для осуществления проверки мест хранения ядерного материала. Впрочем, пока речь не идет о четкой дате инспекционной поездки, в том числе для оценки угрозы заражения радиоактивными отходами с шахты " Юный коммунар" возле оккупированного Енакиево (экологическая ситуация там резко обострилась еще весной 2018 года после затопления "Юнкома"). Но определенный прогресс - на лицо. А все, видимо, потому, что в переговоры вмешался российский МИД, правда, решивший пойти на частичные компромиссы только в гуманитарной сфере.

"Основной тренд сегодняшнего заседания - организованная и скоординированная атака Москвы и ее марионеток из ОРДЛО на ОБСЕ. Грубые претензии высказывались и в адрес СММ ОБСЕ, и в адрес команды ОБСЕ, модерирующей переговоры. Очень много времени посвятили обсуждению невозможности СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и вести независимый мониторинг из-за блокировки патрулей миссии на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей. При этом представитель РФ заявил, что у России нет обязательств по обеспечению свободы передвижения СММ в ОРДЛО", - сообщил подробности член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. И добавил, что Украина поддержала идею руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшара Халита Чевика вынести вопрос обеспечения безопасности и свободы передвижения членов СММ ОБСЕ в ОРДЛО на постоянный Совет ОБСЕ.