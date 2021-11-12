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Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение. За контрабанду угля из ОРДЛО
16:19 12.11.2021 |
Следователи Службы безопасности Украины и Госбюро расследований вручили подозрение бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину. Он занимал пост с 2014 по 2016 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в ГБР.
Сообщается, что подозрение объявлено по статье ст. 258-3 УК Украины - содействие террористической группе или террористической организации.
Информацию уже официально подтвердили в СБУ.
По данным следствия, он в декабре 2014 - феврале 2015 года своими приказами назначил на должности государственных предприятий на оккупированных территориях представителей террористических организаций "Л/ДНР".
Кроме того, с превышением служебных полномочий заставил руководство одной из государственных энергогенерирующих компаний заключить несколько соглашений с ними. В частности, на поставку угля на общую сумму более 3 млрд гривен.
Следствие полагает, что в результате противоправных действий в распоряжение террористов поступили более 200 млн гривен.
Также отмечается, что эти действия поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность 2014-2015 годах. Украина была лишена возможностей для диверсификации поставок энергоресурсов, а Россия получила более широкие возможности дальнейшего вмешательства во внутренние дела и ведения подрывной деятельности.
В настоящее время Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении отправлено по адресам последних известных мест его жительства. Также копии письменного уведомления о подозрении направлены его защитнику.
Напомним, ранее подозрение в этом деле получил нынешний нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, который, по версии следствия, причастен к контрабанде угля с оккупированных территорий.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов говорил, что основным фигурантом является именно Медведчук, а деньги за уголь террористам возили в чемоданах.
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