«Адский период». Чем закончится война между Зеленским и Ахметовым

Юрий Вишневский / Деловая столица

Публичные отношения между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым опять обострились. 10 ноября президент провел заседание Совета нацбезопасности и обороны, после которого секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время на СНБО планируют заслушать отчеты представителей НАБУ по уголовному производству в отношении формулы "Роттердам+". Это дело всегда считалось оружием против компании ДТЭК Ахметова. И вот сейчас этим оружием уже бряцают на СНБО.

Тем же вечером Зеленский выступил с видеообращением, в котором коснулся энергобезопасности. "Ежегодно осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "Искусственный дефицит". Суть очень проста: разгоняются новости о нехватке угля, газа - и спрос растет. Цена увеличивается - платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать, ибо кроме вашего дефицита есть вполне реальный наш дефицит - дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период".

Фамилия Ахметова не была названа, но все желающие догадались, о ком идет речь. В этой связи у многих, конечно, возникли опасения, к чему приведет противостояние между Зеленским и Ахметовым, особенно ввиду внешних угроз - со стороны режимов Путина в России и Лукашенко в Беларуси. Вопрос энергетической стабильности становится ключевым на ближайшие месяцы. И для всех украинцев очень важно, чтобы медиавойна между властью и владельцем крупнейших энергоактивов не вылилась в полномасштабную энергетическую катастрофу.

Почему Ахметов не боится СНБО

Если оценить силы сторон, то объективных предпосылок для энергетической войны между Зеленским и Ахметовым нет. Точнее, у Зеленского нет для этого ресурсов, а у Ахметова - желания.

Теоретически нельзя исключать варианта, что на СНБО обсудят дело "Роттердам+" и по итогам обсуждения введут санкции против Ахметова и его компаний. Можно даже пофантазировать, что на электростанциях "ДТЭК Энерго" введут внешнее управление под предлогом высших соображений энергетической безопасности государства.

Но на практике это выглядит не более чем страшилкой. То есть слова Данилова и видосик Зеленского после СНБО 10 ноября - это всего лишь угрозы, рассчитанные на публику: мол, смотрите, как мы жестко предупредили Ахметова.

На самом деле ситуация в энергетике сейчас сильно зависит от доброй воли Ахметова. Месяц назад ДТЭК запустил меновую программу, суть которой заключается в срочной внеплановой поставке угля партнерам по рынку, в том числе государственной компании "Центрэнерго", для закрытия у них краткосрочного дефицита в угле. Первая партия 37,5 тыс. т была отгружена на государственные ТЭС компании "Центрэнерго" 12 октября. Причем поставки осуществляются в долг. "Последующая компенсация данного объема через встречную поставку будет осуществляться после нормализации поставок угля у партнеров", - пояснили в ДТЭК.

Чтобы обеспечить себя и другие украинские компании углем, ДТЭК уже несколько месяцев подряд импортирует уголь из Польши и США. В частности, с поляками подписано два соглашения на поставку 340 тыс. т энергетического угля. 22 октября стало известно, что ДТЭК и международная компания HC Trading договорились о дополнительной партии американского угля объемом 60 тыс. т. Ожидается, что поставка прибудет в Украину в середине ноября. Суммарно объем угля, законтрактованный из США, составляет 285 тыс. т.

Кроме того, электростанции ДТЭК реально спасают украинцев от веерных отключений электричества по всей стране. В октябре компания произвела почти 2,5 млрд кВт-ч электроэнергии - на 18% больше, чем в октябре прошлого года. Эти поставки скомпенсировали потери украинской энергосистемы из-за простоев ряда других генерирующих мощностей.

Эти факты говорят прежде всего о том, насколько плохо подготовились Зеленский и его правительство к отопительному сезону. Если бы свободные финансовые ресурсы были пущены на заблаговременную закупку угля и природного газа, тогда, наверное, он мог бы сейчас что-то диктовать Ахметову. Конечно, политические эмоции могут затмить любые рациональные резоны, и Банковая может выстрелить по Ахметову санкциями СНБО. Однако это станет триггером для катастрофических сценариев не только для энергосистемы, но и для власти.

Политика вместо экономики

Тут напрашивается другой вопрос: а не захочет ли Ахметов воспользоваться ситуацией для энергетического шантажа? В поисках ответа можно проанализировать месседжи, идущие в общество от телеканалов Ахметова. Если бы он хотел попугать власть энергетическим коллапсом, наверное, шла бы волна каких-то экономических требований, без выполнения которых шахты и электростанции могут остановиться.

Но такой волны нет. Вместо этого с начала октября прослеживается резкий рост политической критики в адрес власти. И ситуация в энергетике тоже используется именно для этого - чтобы выставить власть в максимально неприглядном свете.

Банковая сейчас ничего не может сделать Ахметову, и именно поэтому его медиахолдинг так спокойно начал атаку на власть. Создается впечатление, что время тактических и ситуативных разногласий между Ахметовым и Зеленским осталось в прошлом. Теперь расхождения стали стратегическими и мировоззренческими. Зеленский видит победителем следующих президентских выборов себя, а у Ахметова видят в президентах человека с какой-нибудь другой фамилией.

И сейчас медиа Ахметова работают не на то, чтобы он выторговал себе какие-то бонусы или преференции, а на понижение рейтинга Зеленского. Именно поэтому медиахолдинг Ахметова дразнит президента Разумковым и целым рядом других политиков, которые не сдерживают себя в критике нынешней власти. У нас парламентско-президентская республика, к тому же очередные парламентские выборы должны состояться раньше президентских: новая Верховная Рада должна быть избрана 29 октября 2023 г., а первый тур президентских выборов должен пройти 31 марта 2024 г. Поэтому первый интерес Ахметова - минимизировать фракцию "слуг народа" в новом парламенте. Ток-шоу на телеканалах "Украина" и "Украина 24" уже сейчас системно работают над раскруткой политиков, которые могут пойти на парламентские выборы несколькими колоннами, чтобы максимально охватить электорат, разочаровавшийся в Зеленском и "слугах".

Что не поделили Ахметов и Зеленский? Тут нелишне вспомнить конфликт между Разумковым и Банковой вокруг закона об олигархах. Разумков предлагал, чтобы составлением реестра олигархов занялся независимый орган с участием международных экспертов. А Зеленский настаивал, что это полномочия СНБО. Можно считать, что Зеленский и Ахметов не поделили всего лишь мелочь. Хотя это, конечно, не мелочь. Ахметову нужен парламент, который отменит закон об олигархах как антиконституционный. А Зеленскому нужна абсолютная власть, и именно для этого ему понадобился закон об олигархах. Наверное, при таких расхождениях трудно прийти к общему видению будущего.

Сомнительно, чтобы ближайшие несколько месяцев были решающими. Потом отопительный сезон закончится и энергетический крючок, на котором сидит Зеленский, потеряет свое значение. Но до очередных парламентских выборов еще почти два года. А через полгода после весны - начало нового отопительного сезона. И события ближайших месяцев должны будут хотя бы подсказать, насколько вдолгую решил воевать Ахметов против Зеленского.