Дружба и служба. О чем идет речь в обновленной американо-украинской хартии

Владислав Гирман / Деловая столица

Обновленная Хартия сотрудничества стала ответом Кремлю на попытки лишить Украину субъектности.

Главы внешнеполитических ведомств Украины Дмитрий Кулеба и США Энтони Блинкен поставили в Вашингтоне свои подписи под обновленной Хартией стратегического партнерства Украина-США. Как и договаривались в ходе сентябрьского визита украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским.

Изначальный вариант был визирован также во время первой попытки восстановления украинской государственности вне российской политической парадигмы - 20 декабря 2008 г., то есть после вторжения России в Грузию, ставшего предельно понятным и четким свидетельством выбранного Владимиром Путиным курса.

Во многом обновленная хартия демонстрирует те же принципы, которых страны придерживались при президентстве Виктора Ющенко. Но - с учетом сегодняшних реалий, обусловленных вооруженной агрессией России в отношении Украины, а также гибридной - в отношении союзников Киева в Европе и Северной Америке.

Новая редакция документа, с которой можно ознакомиться на сайтах министерства и Госдепа, цементирует курс на укрепление сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Преемственность со знаком "+"

Как и другие двусторонние документы, подписанные представителями США и Украины, обновленная хартия также содержит обязательные уже пункты о поддержке Соединенными Штатами демократических устремлений, территориальной целостности и суверенитета Украины, и, соответственно, непризнания российской аннексии Крыма.

Есть в хартии пункт, касающийся членства Украины в НАТО. Вашингтон, как и прежде, поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины. Хотя, если сравнивать с 2008-м годом, формулировка уже не столь прямолинейна.

В первой хартии со ссылкой на Декларацию Североатлантического совета, принятую на печально известном саммите НАТО в Бухаресте (печально - потому тогда Берлин и Париж выступили против скорейшего вступления Украины в Альянс), Соединенные Штаты констатировали, что Украина будет членом НАТО и Вашингтон интенсифицирует сотрудничество с Украиной в сфере безопасности как с кандидатом в члены НАТО.

В обновленной же отмечается: "...Соединенные Штаты поддерживают право Украины самостоятельно определять свой будущий внешнеполитический курс без вмешательства извне, в том числе относительно стремления Украины присоединиться к НАТО".

Стоит заметить, что Западная Европа, в частности Германия и Франция своего отношения к евроатлантическим устремлениям Украины не изменили. Что приходится учитывать и Штатам.

Как и то, что, с другой стороны, Украина 2021 года сделала для вступления в НАТО куда больше, чем Украина 2008-го, и продолжает "подгонять" вооруженные силы под стандарты Альянса, но домашняя работа еще не выполнена.

И в этом Соединенные Штаты продолжают оказывать Киеву всестороннюю помощь. Поэтому в хартии декларируется активизация сотрудничества в сфере обороны и безопасности в полном соответствии с обязательствами, которые Зеленский и Байден взяли на себя по итогам переговоров 1 сентября в Вашингтоне.

Что касается непосредственно интеграции в НАТО, то акценты в последнее время уже несколько сместились. И потому, что членство Украины в Альянсе пока в отдаленной перспективе, и потому, что несмотря на фактор России и Китая, как инструмента консолидации союзников, ЕС и НАТО все еще полны противоречий в вопросах внешней политики.

Поэтому сейчас ставка делается на более узкие интеграционные процессы. Для Украины - вместе с членами (Турцией, Болгарией, Румынией) и не членами НАТО (Молдовой, Грузией) в Черном море для противодействия российской угрозе. Естественно, при активнейшей поддержке со стороны США, которые, как гласит хартия, являются ключевым партнером Украины в Черноморском регионе.

Отдельно нужно отметить и то, что, как и в первой хартии сотрудничества, Вашингтон подтвердил свои обязательства в рамках Будапештского меморандума 1994 года.

Это свидетельствует о преемственности администраций - от Клинтона до Байдена. И, собственно, подчеркивает верность обязательствам. Но в то же время, таким образом закладываются предпосылки для введения Штатов в переговорный процесс - в рамках Нормандского формата или любого другого, который может стать ему альтернативой.

Не мышеловка, но сыр - не бесплатный

Помощь от Вашингтона, предусмотренную хартией, Киев получит, конечно, не даром. США нужны гарантии, что их политические и финансовые инвестиции будут эффективны, чтобы Украина не только стала сильнее, в том числе будучи "стражем границ" ЕС, но и чтобы были защищены национальные интересы Соединенных Штатов.

Поэтому Вашингтон, признавая немалые достижения Украины в плане демократизации и реформирования, призывает не расслабляться и продолжать реформы, борьбу с коррупцией, деолигархизацию.

Речь идет, к примеру, о проведении реформы СБУ в пользу отказа от функционала правоохранительных органов и трансформирования в контрразведывательную структуру.

Зеленский в Вашингтоне обещал довести начатое до конца к подписанию хартии, но соответствующий закон принят так и не был. Кулеба полетел к Блинкену без реформы СБУ и с невыполненным обязательством провести конкурс на нового руководителя САП.

Американской стороне вряд ли пришлось это по душе, но хартию она все же визировала. Хотя это не значит, что Банковая может продолжать маневры уклонения. Ведь стратегическое сотрудничество может как активизироваться, так и застопориться.

Помимо этого обновленная хартия содержит еще ряд прямых или завуалированных условий.

К примеру, есть пункт о том, что Украина и США обязуются "защищать передовые технологии путем соблюдения международных стандартов нераспространения, усиления и эффективного внедрения режимов экспортного контроля и партнерства для управления возникающими технологическими рисками". Имеется в виду как защита американских технологий, передаваемых Украине, так и украинских, на которые охотится Китай, лишившийся возможности заполучить "Мотор Сич". Весьма актуально ввиду недавней поимки китайского шпиона.

Упомянута в хартии и скандальная ситуация с заменой руководства НАК "Нафтогаз" и фактическим отказом Банковой от принципа корпоративного управления. Американцы в очередной раз указали одним из приоритетов его соблюдение.

И это далеко не все. Документ также содержит весьма занятные маркеры.

Во-первых, Украина обязалась "модернизировать процессы оборонных закупок для достижения евроатлантических устремлений". То есть значительного ослабления коррупционной составляющей при закупке новых технологий и военной техники, в том числе производства США.

И этот пункт назвал в числе своих приоритетов Алексей Резников при вступлении в должность министра обороны. Связь между его заявлением и обновленной хартией - очевидна.

Далее. В Вашингтоне не могли не обратить внимания на вызывающие тревогу признаки попыток Банковой подмять под себя информационное пространство. Скандал с оказанием давления на "Общественное" и KyivPost вспыхнул, разумеется, когда хартия уже была готова к подписанию - но в Вашингтоне ситуацию, похоже, просчитали.

"Соединенные Штаты намерены и дальше поддерживать курс Украины на усиление борьбы с коррупцией, в том числе через независимые СМИ и журналистику...", - говорится в тексте.

Если перевести на человеческий язык, Вашингтон настоятельно рекомендует Офису Президента забыть о давлении на журналистов, публикующих неприятные для него материалы, включая посвященные коррупции в правительстве Зеленского. Такие СМИ и материалы - стражи, не позволяющие властям скатиться до пещерного авторитаризма и тотальной коррумпированности.

А вот в плане энергетической повестки дня Вашингтон, напротив, был не столь уж прямолинеен, насытив этот, несомненно, важный для Киева в контексте попыток запуска "Северного потока-2" вопрос общими фразами о поддержке и помощи Киеву с диверсификацией источников энергии и переходом на "зеленую энергетику".

Также весьма показательным было расхождение во взглядах у Кулебы и Блинкена на газовый шантаж Европы Россией, который привел к резкому скачку цен на этот ресурс, соответственно, усилив зависимость ЕС от Кремля.

Блинкен пока не считает, что Россия использует газ как оружие, поскольку транзит через Украину все же сохраняется; но, в то же время, близка к этому. Кулеба с коллегой не согласился - оружие и уже применяется.

Формально Блинкен прав. Но прав и Кулеба, поскольку формальности - не то, на чем строится гибридная политика России.

США понимают, что энергетика - болезненный вопрос для Германии. и Байден в свое время заключил с Меркель мировую по вопросу СП-2, взяв с нее и ее преемников слово не допустить отказа РФ от транзита через Украину и профинансировать переход украинского государства на возобновляемые источники энергии.

О чем и Кулеба, и Блинкен не преминули напомнить немцам во время совместного брифинга.

Но в целом переговоры в Вашингтоне закончились на позитивной для Киева ноте, а обновленная хартия определенно является успехом для Украины. В том числе потому, что таким образом Вашингтон и Киев ответили на попытки Кремля вывести решение украинского вопроса на эксклюзивный уровень американо-российских отношений.

Такие нарративы озвучивал и сам Владимир Путин, и Сергей Лавров, и прочие говорящие головы. В частности, предельно четко все сформулировал руководитель путинского гибридного аналога "Давоса" - клуба "Валдай" - Тимофей Бордачев в своей статье для газеты "Взгляд", в которой называет Украину - "негосударством", территорией без власти и феноменом, ставшим предметом торга между Москвой и Вашингтоном.

Обновленной хартией США и Украина опровергают такие вбросы и нивелируют усилия России по создания именно такой парадигмы.