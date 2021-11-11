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ВВП Украины достиг максимума, но все почти плохо. Что ждет экономику в 2022 году?
16:08 11.11.2021 |
Ситуация со спросом и экспортом в Украине улучшается, а ВВП должен достичь рекордных показателей. Приведет ли это к экономическому буму.
Мы опросили авторитетных экономистов и составили консенсус прогноз на 2022-й, что ждет украинскую экономику.
Осенью 2021 года в Украине есть почти все элементы экономического бума (или его приближения): растущий двузначными цифрами потребительский спрос (и кредитные портфели банков), отличные цены на украинский экспорт, позитивные ожидания бизнеса, чуть ли не ежедневные новости о покупке украинских стартапов, десятки бизнес-конференций, где участники меряются амбициозностью инвестпланов, контролируемое укрепление гривни и политическая стабильность.
По итогам года долларовый эквивалент украинского ВВП скорее всего превысит $184 млрд (прогноз Альфа Банка) - рекордное значение за украинскую историю.
С другой стороны, международные финансовые институты, Национальный банк и экономисты дружно снижают прогнозы роста украинской экономики на следующий год.
Что происходит и чего ждать от экономики?
Почему растет экономика. Три причины
Госстат опубликует данные о росте ВВП за III квартал только в середине ноября, но экономисты уже готовы предсказать результат. НБУ, например, говорит о росте ВВП до 3,1%, по итогам 2021 года.
Причины роста во втором полугодии 2021-го - в стране рекордный урожай зерновых, а украинцы тратят как никогда много денег.
Оборот розничной торговли существенно превышает "доковидные показатели", например, продажа легковых автомобилей сейчас на пике с 2013 года, объясняет Алексей Блинов, начальник аналитического отдела Альфа-Банк Украина. Одна из причин - рост зарплаты, за 9 месяцев она выросла на 15%.
Блинов прогнозирует, что, по итогам года, реальный ВВП вырастет на 3,7%.
Помогает экономике банковская система, которая без проблем прошла ковидный кризис. С начала 2021 банки выдали на 68 млрд грн кредитов больше, чем им погасили частные и корпоративные заемщики. Бизнес ожидает еще больший рост кредитования в ближайший год, согласно опросу банковского сектора Нацбанком.
Казалось бы, все предпосылки к дальнейшему экономическому росту. Но плохих новостей для украинской экономики намного больше.
Прогноз: опять четверка с минусом
|
НБУ
|
CASE Україна
|
Alfa-Bank
|
Dragon Capital
|
ICU
|
Рост ввп в 2022
|
3.8%
|
3.8%
|
3.5%
|
4.3%
|
3.8%
|
Курс средний за год
|
-
|
29.0
|
30.5
|
26,5
|
-
|
Инфляция в конце года (12 месяцев)
|
5
|
5.7
|
7.0
|
5.7
|
-
|
Учетная ставка НБУ
|
-
|
6.0
|
8.5
|
7.5
-
1. "Платим, и цены растут"
Инфляция "съест" почти весь экономический рост. В III квартале 2021-го рост потребительских цен ускорился до 11%. Это рекорд за 3,5 года.
"Из сравнения экономических показателей очевидно, что объемы экономики в денежном выражении растут прежде всего благодаря инфляционным факторам. То есть, мы имеем умеренный экономический рост, который сопровождается в несколько раз большим ростом цен", - уточняет Алексей Блинов.
По сравнению с сентябрем 2020-го, ряд ценовых категорий показал двузначный рост, согласно данным Государственной службы статистики.
Цены разгоняют высокий потребительский спрос внутри страны, растущие промышленные траты и высокие мировые цены на сырье, пишет НБУ в своем инфляционном отчете за октябрь. Регулятор прогнозирует постепенное ослабление влияния этих факторов, но давление на инфляцию еще какое-то время сохранится.
Потом инфляционный тренд развернется, но Нацбанк ожидает понижения инфляции к таргету в 5% аж в конце 2022 и сохранение жесткой монетарной политики в 2022-2023. А учетную ставку планируют удерживать не ниже 8,5% минимум до 3 квартала 2022 года, а не до 2 квартала, как ожидалось в июле.
Регулятор также не исключает дальнейшее повышение ставки, чтобы удерживать инфляционные ожидания под контролем.
2. Промышленность растет, а на самом деле падает
Нынешний рост можно назвать стагфляционным, считает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE Україна". Промышленность растет номинально, в деньгах - но по факту, в объемах, она продолжает сокращаться.
"Рост по многим направлениям номинальный: цены на наш экспорт были лучше, чем цены на наш импорт. Но если посмотреть на экспортные объемы, они падали. Мы производим столько же, а то и меньше, но в валюте заработали больше из-за мировых цен", - говорит Боярчук.
Если смотреть на голые данные Госстата, картина неплохая. Индекс промышленной продукции в январе-сентябре 2021 вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 1,4%.
Не замечать проблему помогает эффект низкой базы. Достижения бизнеса в 2021-м не совсем корректно сравнивать с кризисным 2020-м - по сравнению с нормальным 2019-м у промышленности все плохо.
В I квартале 2021-го экспорт промтоваров был на 17,4% меньше, чем два года назад, во II квартале - на 6,4% меньше. При этом в реальных показателях растет импорт - его объем вырос на 21,5%.
3. COVID-19 ухудшает ситуацию в Украине
В европейских странах массовая вакцинация позволила не вводить новые локдауны. С октября Украина бьет рекорды по количеству заболевших и умерших в день. На начало ноября в стране были вакцинированы двумя дозами менее 20% населения.
Чем меньше вакцинация, тем хуже население будет справляться с вирусом, и тем больше будет расти число заболевших и госпитализированных. При таком сценарии правительство будет вводить новые локдауны, которые тормозят экономическую активность. И если локдаун в 2020-м негативно повлиял на спрос покупателей, то в этот раз негативно повлияет на предложение бизнеса, по мнению НБУ. Это еще больше разгонит инфляцию.
Это одна из причин, почему Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП для Украины до 3,1%. Ранее прогнозировали более оптимистичные 3,8% ВВП.
4. Газовое ралли
Национальный банк видит серьезный риск в повышенных ценах на энергоносители. Из-за этого регулятор тоже прогнозирует глобальную стагфляцию. Средняя цена за природный газ на нидерландском рынке (Dutch TTF) - около $1000 за 1000 м³, средняя мировая цена на нефть марки Brent - больше $70 за баррель. НБУ ожидает, что цены на нефть будут дальше колебаться между $70-80.
Рекордные цены на энергоресурсы будут давить на внутренние цены. Сейчас украинцы покупают газ по годовым контрактам с фиксированной ценой, а тарифы на коммуналку по сути заморожены, но это только оттягивает новый виток роста. К тому же высокие цены на газ и электроэнергию поднимут себестоимость большинства товаров и логистики. Бизнес будет вынужден повысить цены.
"Цены на топливных рынках еще 1-2 года будут оставаться высокими, для нас это означает повышенное внимание к инвестициям в добычу нефти и газа, сохранению своих позиций по углю для собственных ТЭС. Глобальных изменений на энергорынке не будет, хотя стоимость электроэнергии будет расти под давлением возрастающего спроса и снижения предложения после закрытия старых блоков угольных ТЭС и ТЭЦ", - прогнозируют в крупнейшей частной энергокомпании ДТЭК.
5. Китайская угроза и глобальный кризис?
Последние месяцы все чаще говорят о еще одном факторе. "Пока что кризиса нет, хоть он и действительно может прийти из Китая", - говорит Александр Паращий, директор по аналитике Concorde Capital.
Осенью в медиа закрепился термин "новый Leman Brothers" - китайский девелопер Evergrande. Долг крупнейшего китайского застройщика достиг $300 млрд. Компания допустила ряд технических дефолтов. А общий долг китайских девелоперов достигает $5 трлн (это треть ВВП страны). Если эта долговая "пирамида" завалится, то можно ожидать глобальный финансовый кризис.
Каким он будет для Украины? Скорее всего не таким разрушительным, как кризис 2008-2009 годов, тогда экономика рухнула на 15%.
"Украина сейчас крепче перед условиями возможного нового кризиса, чем 7-12 лет назад, - добавляет Паращий. - Но мы не застрахованы от возможного падения глобального потребления на нашу продукцию".
Если сравнить предкризисную ситуацию 2008-го и 2013-го годов с сегодняшней, то главное отличие - отсутствие макроэкономического напряжения. "В то время дефицит текущего счета платежного баланса Украины составлял 7-9% ВВП, сейчас этот показатель близок к 1%", - говорит Блинов из Альфа-банка.
О большей стойкости Украины также говорит Индекс финансового стресса НБУ. Сейчас экономика не переживает такой сильный экономический шок, как после объявления первого карантина, хоть ситуация стала напряженнее для финансового сектора, чем в начале 2021.
Что нас ждет в следующем году
У крупного бизнеса, опрошенного LIGA.net, скромные ожидания на обозримое будущее. "Среднесрочный прогноз ВВП бизнеса на ближайшие годы - на уровне 2-3%" - ответили экономисты ДТЭК. Консенсус-прогноз Focus Economics на 2022 прогнозирует следующие экономические показатели: 3.8% ВВП, среднегодовую инфляцию 7% (6,1% на конец года), курс - 28.2 грн/$ на конец 2022 года. В 2023-м Focus Economics прогнозирует 3,3% ВВП.
В следующие годы рост скорее всего замедлится, согласны с ДТЭК в Альфа-банке. "Ожидаем увеличение реального ВВП до 3,5% в 2022-м и 3% - в 2023-м", - прогнозирует Блинов. В Нацбанке прогнозы немного оптимистичнее: рост ВВП в 2022-м на 3,8%, а в 2023-м - 4%.
Блинов выделяет три негативных фактора для Украины в ближайшее время. Первый - рост себестоимости продукции из-за высокой инфляции, который будет ограничивать маржу бизнеса и замедлять динамику зарплат. Это потом скажется на замедлении потребительского спроса. Второй - нехватка инвестиций. Третий - усиливающийся демографический кризис, который будет уменьшать объем рабочей силы и будет ограничивать экономический рост в следующие 10-20 лет.
Все опрошенные экономисты солидарны, что для ускоренного роста нужны инвестиции. "Только благодаря им можно достичь большей продуктивности и стабильного роста", - говорит Паращий.
Также Украине надо диверсифицировать экономику, чтобы избавиться от зависимости от цен на ресурсы, добавляет Боярчук из CASE Украина. Сейчас, когда цены на сырье падают, у нас нет альтернативных ресурсов для экономического роста.
Макропрогноз основных экономических показателей Украины на 2021-2026 годы
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