Егеря и тероборона: Как Украина будет защищаться от мигрантов Лукашенко

Руслан Рудомский / Depo.ua

Украину втягивают в искусственно создаваемый миграционный кризис, но готовы ли мы противостоять натиску незаконных мигрантов и что будет, если они прорвутся на украинскую территорию.

Миграционный кризис, который искусственно создают Беларусь и Россия (по данным польской разведки, при содействии России в Беларусь каждую неделю прибывают 40 самолетов с мигрантами) с целью дестабилизации ситуации в Европейском Союзе, начинает затрагивать и Украину.

Так, 10 ноября эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге (крупнейшая фракция нынешнего состава немецкого парламента) Нильc Шмид предложил направить мигрантов в Украину, чтобы они здесь ждали рассмотрения их заявки на убежище в ЕС. В тот же день в Украине состоялось заседание СНБО, на котором первым пунктом повестки дня был вопрос "белорусских" мигрантов. После заседания Алексей Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять беженцев к себе домой и добавил, что Украина готова к тому развитию событий, когда они могут быть направлены непосредственно к границе нашего государства.

В свою очередь, министр внутренних дел Денис Монастырский после заседания СНБО заявил, что в случае направления мигрантов в сторону украинской границы, наши правоохранители будут действовать "жестко, но в рамках закона".

Глава МВД сообщил, что наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии, а количество пограничников на этих участках увеличат вдвое. Плюс планируется привлечение подразделений территориальной обороны.

"Мы не исключаем, что и в Украине попытаются развивать такой сценарий, как на границе Беларуси и Польши. Реакция украинских правоохранителей будет четкой, жесткой, корректной в рамках закона, регулирующего защиту госграницы", - заявил Денис Монастырский.

Он добавил, что пограничники, нацгвардейцы и полицейские будут нести службу не только на самой границе, но и в приграничных районах, где будут функционировать мобильные группы для выявления незаконного пересечения границы, если таковая будет происходить.

По словам первого замминистра внутренних дел Евгения Енина, уже проводятся мероприятия по инженерному обустройству границы с Беларусью. Какие именно - он не уточнил. Енин заверил, что ситуация на границе полностью контролируется и Беларусь должна осознавать, что границы уже подготовлены к провокациям и просчитаны возможные направления, по которым могут добраться до Украины мигранты. При этом он отметил, что в последнее время на границе Украины с Беларусью увеличилось количество нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу, но Госпогранслужба пока с ними справляется.

Кстати, Украина не в первый раз за последнее время сталкивается с подобной ситуацией. В сентябре 2020 года, когда действовали коронавирусные ограничения и Украина не принимала рейсы из-за границы, полторы тысячи хасидов пытались транзитом через Беларусь проникнуть в Умань на празднование Нового года по еврейскому календарю.

Тогда Госпогранслужба задействовала свои резервы, организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины и сумела удержать ситуацию под контролем.

Здесь следует понимать, что граница Украины с Беларусью простирается на 1084 километра. Однако большая часть этой границы - это леса и болота, в которых посторонний человек без соответствующей подготовки и местных проводников не справится. Особенно в ноябре. Что уж говорить о не привыкших к такому климату мигрантах из средней Азии.

Кроме того, еще с 2019 года в составе Вооруженных сил Украины было создано новое подразделение - 61 отдельная пехотная егерская бригада (61 ОПЕБр). Это соединение сухопутных войск, предназначенное для ведения боевых действий в лесной и болотистой местности с главной целью усиления обороны Украины на северной границе. Бригада комплектуется только военнослужащими контрактной службы, с опытом боевых действий или гражданской деятельностью, родственной специфике бригады: охотники, егеря, сотрудники лесных хозяйств и т.д.

Плюс уже упомянутые главой МВД отряды теробороны, которые комплектуются из числа местных жителей и должны быть минимально заинтересованы в нарушении покоя в их областях нелегальными мигрантами.

Поэтому даже если отдельные группы нелегальных мигрантов найдут местных проводников и отважатся в такое время года полезть в непроходимые Припятские болота, то будут быстро обнаружены со всеми вытекающими последствиями.

Другой вариант - попытки прорыва через пограничные пункты пропуска, как это пытались сделать в прошлом году хасиды. Но здесь также есть все основания ожидать, что результат для нынешних мигрантов будет аналогичным. Тем более что у украинских пограничников уже есть соответствующий опыт. Хотя нельзя забывать, что хасиды - свободные граждане из благополучных стран, а за спинами бесправных мигрантов стоят переодетые белорусско-российские службисты.

Конечно, было бы спокойней, если бы вдоль границы с Беларусью простиралась такая линия пограничных укреплений, которая сейчас строится вдоль границы с Россией (в народе ее называют "Стена"). Однако 1974 километра украинско-российской границы обустраиваются такой "Стеной" уже восьмой год, и до сих пор эти работы не завершены. А здесь - дополнительные 1084 километра.

Даже если будет принято решение о таком обустройстве, даже если такие работы начнутся буквально сегодня, то все равно в украинских реалиях этот процесс затянется на годы и результат будет актуален разве что для последующих аналогичных миграционных кризисов. Поэтому пока мы можем полагаться разве что на наших пограничников, егерей, тероборонцев и нацгвардейцев, а также надеяться, что Украина не является и не станет для беженцев из Азии и Африки пунктом конечного назначения - уровень жизни у нас немного не тот, как им бы хотелось.

Собственно, из распространенных в интернете видеозаписей можно ясно понять, что этих беженцев даже Польша и Литва мало интересуют - они хотят прорваться в Германию, где более высокий уровень жизни и большие социальные выплаты со стороны государства. Поэтому даже если они и прорвутся на территорию Украины, то только с одной целью - рвануть потом через Польшу в Германию.