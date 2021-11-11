Эффект бумеранга: Как Зеленского сбивают теми же технологиями, что и Порошенко

Ігор Петренко / Depo.ua

На экваторе президентского срока Владимира Зеленского у него вырисовываются проблемы. Раздраженные попытками президентской команды поставить их в соответствующую позу по отношению к Банковой, отдельные миллиардеры, которые теперь еще и подпадают под действие "закона об олигархах", готовы провести "контролируемую девальвацию" главного достояния шестого гаранта - его рейтинга.

Резкие слова политического тяжеловеса Арсена Авакова о "феноменальном идиотизме" нынешнего государственного управления Украиной стали выстрелом стартового пистолета, сигналом к атаке на имидж не столько властной машины, сколько персонально президента, по собственной воле олицетворяющей эту машину в глазах большинства граждан.

Крамольные еще недавно тезисы о "голом короле" активно транслируют телеканалы некоторых олигархов. "Мятежные" миллиардеры подтянули известных политиков и лидеров мнений. Часто именно тех, которые мочили раньше Петра Порошенко. И это уже работает: доказано социологами. Больше всего Зеленскому и его соратникам достается на телеканалах, контролируемых самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым. О чьем конфликте с президентом заговорили сперва в кулуарах, а после все громче - как о свершившемся факте.

В работу включились и персонажи, будто бы далекие от политики, но слова которых вызывают интерес и доверие в разных слоях украинского общества. Вот известный педиатр из Харькова Евгений Комаровский пришел на интервью к не менее известному журналисту Дмитрию Гордону, где оба ругали действующего президента, а врач заявил, что ошибся, когда поддержал Владимира Зеленского на президентских выборах. Также он отметил, что со стороны властей "зачищают информационное поле, выясняют отношения со всеми, кто только что-то брякнул". К тому же Комаровский резонно отметил: "Мы не имеем права никогда больше избирать президента без списка команды" (вот только где же было понимание этой истины два года назад?). Подобные вещи известный доктор и шоумен озвучивал и в других СМИ: например, о том, что Зеленский использовал его популярность во время предвыборной гонки 2019 года.

Если до сих пор большинство популярных телеканалов рассказывали только об успехах действующей власти, то неожиданно на головы бедных маленьких украинцев обрушилась противоположная информация. Такое впечатление, что вчера в стране был один президент Зеленский - хороший, человечный и положительный, но вдруг его заменили на другого, хитрого и не отказывающегося от грязных приемов в попытке удержать власть. Что же за неожиданное прозрение постигло лидеров мнений и формирующих редакционную политику на ТВ?

Здесь уместно вспомнить, что в 2019-м в пользу Зеленского сработал телевизор, где не столько пиарили его, сколько притесняли предшественника. Теперь группа мощных телерупоров изменила редакционную политику, вкладывая в уши зрителей тезис о том, что раньше Зеленский был одним, а теперь стал другим.

Вторым фактором создания Зеленского как президента были социальные сети, в частности технологии вирусного распространения в них информации, нужной "кукловодам", которые сконструировали для украинцев виртуальную реальность и заставили их в эту реальность не просто поверить, а и за нее проголосовать. Этот инструмент кое-где действует, но больше по инерции, прежней мощности, по крайней мере в межвыборный период, у него нет. Вирусно распространяются противоположные тезисы - заявления упомянутых и других лидеров мнений, у которых "открылись глаза" на правду о своем президенте.

Еще одна точка, где "теория новых лиц" сперва нашла подтверждение, а сейчас начинает разрушаться, - это область социологии, а также "социологии постправды", назовем так продукт деятельности некоторых (не всех) служб и институтов. Два года результаты всех опросов настроений и мнений сограждан показывали поразительный отрыв от конкурентов. Это работало как самосбывающийся прогноз: новости о наивысшем рейтинге тоже способствовали росту этого рейтинга. Однако сейчас ситуация начинает разворачиваться в противоположную сторону. Социологи "партнерские" есть, и "незаангажированные" эксперты из числа лидеров мнений, отбеливая власть, уже не знают, куда ее еще поцеловать... Но это больше не работает: Зеленский стал носителем самого большого антирейтинга среди отечественных политиков. Как-то внезапно...

Все это: и резкие выпады в популярных СМИ, и последующее их распространение в соцсетях, и соответствующие социологические данные - вещи взаимосвязанные. Кстати, с помощью этих инструментов "зеленая команда" два года назад уничтожала рейтинг главного своего конкурента Петра Порошенко. Но молодым политикам не объяснили, что история порой выкидывает интересные фортели: сегодня этот "ломик" используют - и успешно - уже против них самих.

Неприятная для ЗЕкоманды картина на фоне действительно нависших над нашей страной системных угроз может не просто резко снизить, но и убить политические перспективы нынешней властной команды. Уровень опасности зависит от серьезности намерения олигархов: избавиться от этой власти или только припугнуть ее, принудив к компромиссам. В последнем случае, когда компромиссы будут достигнуты, критика снова исчезнет почти со всех площадок.