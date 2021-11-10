Двойной конфуз. Подаст ли в отставку Баканов из-за закона о реформе СБУ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Двойной конфуз. Подаст ли в отставку Баканов из-за закона о реформе СБУ

20:15 10.11.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Мотивы сопротивления реформе со стороны главы СБУ Ивана Баканова понятны: уже в следующем году его влияние сильно ослабнет.

Украинская делегация прилетела в США с двумя невыполненными домашними заданиями. Напомним, что 1 сентября Владимир Зеленский в совместном заявлении с Джо Байденом пообещал "немедленное избрание" нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и "реформирование Службы безопасности Украины путем упорядочения и четкого определения ее полномочий и усиления правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор". Со своей стороны, Байден пообещал подписание новой Хартии стратегического партнерства двух стран.

И вот наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сопровождении руководителя ОП Андрея Ермака и других деятелей прилетел в Вашингтон, чтобы 10 ноября вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном подписать Хартию. Но ни нового руководителя САП, ни закона о реформировании СБУ до сих пор нет.

И это не потому, что времени не хватило. Конкурс на руководителя САП и его зама был объявлен еще 21 января. И он до сих пор продолжается. 28 октября состоялся предпоследний этап - практическое задание. Можно было успеть до 10 ноября и результаты объявить, и провести последний этап (собеседование), и победителя назвать, и на должность его назначить. Но Зеленский и Ермак этого не обеспечили, хотя речь идет о личном публичном обещании Зеленского Байдену.

Демонстрация недоверия

Аналогичная история - с законопроектом №3196-д о реформе СБУ. Он был принят в первом чтении еще 28 января. Реформирование СБУ является одним из условий евроатлантической интеграции Украины. Помощь в этой реформе оказывает Международная консультативная группа из числа представителей консультативной миссии ЕС, представительств ЕС и НАТО и посольства США. При участии этой группы законопроект №3196-д был подготовлен ко второму чтению. 7 сентября он был включен в повестку дня сессии парламента. 22 сентября соавтор проекта, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что комитет одобрил проект и что парламент сможет проголосовать за него уже 5 октября.

Однако вместо этого проект был фактически заблокирован Банковой. Более того, западным партнерам стало известно о планах внести в проект новые поправки, не согласованные с Международной консультативной группой. 5 октября послы стран G7 отреагировали на это заявлением, в котором подчеркнули "важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших правок".

В октябре было две пленарных недели (5-8 и 19-22 октября), но "слуги народа" нашли себе более важные занятия, чем реформа СБУ. 22 октября Ирина Верещук, которая тоже была соавтором законопроекта №3196-д, сообщила, что он "стоит в плане на первые числа ноября". Но на пленарной неделе 2-5 ноября проект опять не был рассмотрен. И это означало, что Кулеба и Ермак поедут к Блинкену без реформы СБУ.

Если бы причины задержки были чисто техническими, то, наверное, Кулеба и Ермак сумели бы убедить западных послов в том, что волноваться нечего. Однако реакция посольств была совсем другой. Они публично обозначили свои опасения в статье, которая вышла на "Европейской правде" 8 ноября.

"Мы, представители ЕС, НАТО и Соединенных Штатов, решительно поддерживаем законопроект №3196-д, внесенный на рассмотрение парламента. Если законопроект в текущей редакции будет принят и полноценно воплощен, он станет фундаментом для комплексного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и ведущей практикой". Тут ключевые слова - "в текущей редакции" (то есть без несогласованных правок") и "полноценно воплощен". В статье специально выделено, что "есть и следующий важный шаг" - "своевременное принятие так называемого "сателлитного" закона, который внесет все необходимые изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс Украины".

Статью подписали руководители консультативной миссии ЕС, представительств ЕС и НАТО и посольства США. В тот же день послы стран G7 выступили с заявлением о том, что они "поддерживают взгляды в данной статье. Принятие как законопроекта №3196-д, так и полностью согласованного сопутствующего закона критически важно для начала реформы СБУ. Это усилит способность Украины защитить себя от гибридной войны и других угроз национальной безопасности".

Такая реакция посольств - это фактически демонстрация недоверия. Послы сочли необходимым подчеркнуть свое пристальное внимание к дальнейшей судьбе реформы СБУ, чтобы Банковая не вздумала включить в законопроект №3196-д и "сателлитный" закон несогласованные положения.

Что не нравится Баканову

Реформа СБУ имеет два важнейших элемента. И оба они с самого начала встретили сильное сопротивление главы СБУ Ивана Баканова. Свое недовольство он высказывал публично, говоря о необходимости внесения изменений в законопроект. Поэтому опасения западных послов возникли не на пустом месте.

Первый важнейший элемент - это снижение численности СБУ до 20 тыс. до конца 2024 г. Действующим законодательством установлена общая численность СБУ 27 тыс. в обычное время и 31 тыс. в особый период (сейчас у нас именно особый период). Сокращение будет поэтапным: в 2022-м - до 25 тыс., в 2023-м - до 22 тыс., в 2024-м - до 20 тыс. Таким образом, в течение трех лет (2022-2024) численность СБУ должна быть сокращена более чем на треть. Баканов настаивает, что это сокращение нужно растянуть на шесть лет. Международная консультативная группа категорически против, тем более что она уже пошла ему навстречу, согласившись сократить СБУ до 20 тыс., а не до 17 тыс., как первоначально планировалось.

Второй важнейший элемент - это постепенное лишение СБУ функций досудебного расследования. Следственные полномочия перейдут от СБУ к правоохранительным органам, специализирующимся именно на расследовании преступлений, таким как Бюро экономической безопасности и Государственное бюро расследований.

Согласно законопроекту, этот процесс будет происходить поэтапно. С середины 2022 г. предполагается сужение следственных полномочий СБУ до расследования только случаев шпионажа, терроризма и государственной измены. По этим статьям СБУ сможет проводить досудебное расследование до конца 2024 г., после чего СБУ превратится в сугубо контрразведывательный орган, аналогичный спецслужбам стран ЕС и НАТО.

"Сателлитный" закон необходим для того, чтобы передача следственных полномочий СБУ другим правоохранительным органам состоялась именно так, как планируется. Этого проекта еще нет, над ним работает комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Западные послы успокоятся только тогда, когда будут приняты оба закона, и только в том случае, если "сателлитном" законе будет говориться о передаче следственных полномочий от СБУ к другим органам ровно в те сроки, которые за писаны в законопроекте №3196-д.

Мотивы сопротивления Баканова понятны: уже в следующем году его влияние сильно ослабнет. С 1 июля 2022 г. следственные полномочия СБУ должны резко сузиться, и именно поэтому численность СБУ должна сократиться до конца года с 31 до 25 тыс. Похоже, в западных посольствах опасаются, что для Зеленского желания Баканова могут оказаться важнее, чем обещания, данные Байдену.

Марьяна Безуглая 8 ноября анонсировала, что проект №3196-д будет принят уже в текущем месяце: "В ноябре мы планируем его проголосовать. Сейчас как раз прорабатываем возможность вынести его на голосование в течение ближайших трех пленарных недель, которые будут согласно измененному календарному плану сессии". Послы в своей статье подчеркнули: "Мы призываем все политические партии в Верховной Раде воспользоваться этой исторической возможностью и безотлагательно принять этот закон. Это станет важным шагом на пути Украины к ЕС и НАТО".

Допустим, все окончится без скандалов и оба законы будут приняты в том виде, в каком хотят их видеть западные послы. Но это уже не исправит имиджевых потерь, которые понес лично Зеленский в отношениях с Байденом. В Вашингтоне теперь считают, что нужно многократно громко напоминать Киеву, чтобы добиться выполнения обещаний. Даже если Баканов подаст в отставку - это, наверное, уже ничего не исправит.

 

ПО РУБРИКАМ

17:43 Депозитные ставки для физлиц 10.11.21

14:30 Игра против доллара. Как аграрии и «Укрэнерго» поддержали курс гривны

13:13 Курс доллара растет к евро и иене 10 ноября перед выходом статистики по инфляции в США

12:37 Фондовые индексы АТР 10 октября закрыли торги снижением на данных о росте инфляции в Китае

12:30 Справочный курс гривны 10 ноября повышен на 2,29 коп до 26,0627 грн/$1

12:04 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 09.11.21

10:50 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.11.21

09:55 Остаток средств на корсчетах банков 10.11.21

09:41 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 09.11.2021

09:23 Украина за 10 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 80%

09:19 В ноября на первичном рынке жилья ожидается сокращение спроса на 20%

08:45 Банк Швейцарии сообщил о технической готовности CBDC

08:11 Стоимость золота 10 ноября несколько снижается на фоне коррекции и укрепления курса доллара

07:55 Биржи США 9 ноября закрылись снижением основных индексов

09.11 На межбанке 9 ноября существенного перевеса предложения иностранной валюты над спросом не наблюдалось

• дальше…

19:39 Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022г на 18 млрд грн

19:35 Кабмин предлагает Раде ввести категоризацию по группам для материнских и дочерних предприятий - законопроект

17:49 ВИЭ-генерация за 10 мес.-2021 нарастила выработку электроэнергии на 10%

17:40 Посещаемость ТРЦ в красных зонах упала на 30-50%

16:53 Цены на бензин 10 ноября стабилизировались

16:20 НКРЭКУ отложила решение о введении 50%-ного ограничения на продажу э/э по ДД для аффилированных компаний

14:34 Украина пообещала МВФ назначить набсоветы в трех энергокомпаниях до июня 2022 года

14:14 Нефть дешевеет 10 ноября в ожидании данных о запасах в США

13:30 Минсельхоз США в ноябре увеличил оценку экспорта пшеницы Украиной на 0,5 млн тонн

12:57 Автогаз подорожал 10 ноября в среднем- и эконом-сегменте

• дальше…

19:55 В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину

16:02 Франция после 20-летнего перерыва возобновляет строительство атомных реакторов

15:56 Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года

15:53 Чешская прокуратура попросила лишить действующего премьера депутатского иммунитета

13:38 Google проиграл знаковое дело в Европе, но отбился от тяжбы в Британии

11:30 Поражение сепаратистов: что изменили 4 года после референдума о независимости Каталонии

09:51 Смерть из-за запрета абортов: почему Польша снова поднялась на антиправительственные протесты

09:33 Мигрантские войны: Направит ли Лукашенко свою армию беженцев в сторону Украины

08:17 Десятки мигрантов прорвались через границу Беларуси с Польшей

09.11 Россия отказывается от встречи в «нормандском формате»

09.11 Верховный суд в Минске ликвидировал Общество белорусского языка

09.11 Беларусь на 25 лет продлила размещение в стране двух военных объектов РФ - росСМИ

09.11 Сенаторы в США вновь призвали к санкциям по «Северному потоку - 2»

08.11 Реальные доходы населения в ОЭСР во II кв. упали, несмотря на сильный рост ВВП

08.11 В Чехии либеральные партии подписали коалиционное соглашение

• дальше…

16:06 Кабмин сократил перечень пород опасных собак, владельцы которых должны страховать ответственность перед третьими лицами

05.11 Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - Ляшко

05.11 В ЕС согласовали исключение Украины из «зеленого списка» на следующей неделе - СМИ

04.11 Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через «Дию»

04.11 Проверку COVID-19-сертификатов уполномочены проводить Нацполиция, Нацгвардия, местные органы власти - юристы

03.11 В Киеве уже можно «арендовать» публичные паркоместа

02.11 Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

01.11 Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

01.11 На Киевщине могут построить шесть мусороперерабатывающих заводов

01.11 Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий

29.10 Власти Киева разработали типовые схемы организации велосипедной инфраструктуры

29.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

28.10 С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко

28.10 Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице

27.10 Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

• дальше…

20:15 Двойной конфуз. Подаст ли в отставку Баканов из-за закона о реформе СБУ

20:07 «С какого перепугу?»: В СНБО жестко ответили на предложение из Германии по поводу белорусских мигрантов

19:55 В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину

14:21 Аваков: я не планирую своего участия в партии Разумкова

12:34 Александр Черненко: "Слуги народа" в нормальном понимании слова «партия» не существует

09:33 Мигрантские войны: Направит ли Лукашенко свою армию беженцев в сторону Украины

09.11 Россия отказывается от встречи в «нормандском формате»

09.11 «Пятый» и «Прямой» уже не закроешь. Как Порошенко отбивает атаку Зеленского

09.11 Kyiv Post мертв. Ситуация с газетой еще раз показала – в Украине есть честная журналистика

09.11 Разрыв между Зеленским и Порошенко во 2-ом туре выборов - около 8% - опрос «Социс»

09.11 Преемник или преемница: Кто возглавит партию «Слуга народа» вместо Корниенко

09.11 Виталий Бала: Арахамия может заменить Корниенко во главе «Слуги народа»

09.11 Список Разумкова: Сможет ли опальный экс-спикер спровоцировать досрочные выборы парламента

08.11 Порошенко передал акции «5 канала» и «Прямого» журналистам, создавшим холдинг «Вільні медіа»

08.11 Двойное дно Разумкова. Сумеет ли «Разумная политика» расколоть «Слугу народа»

• дальше…

17:18 Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году

16:43 У Porsche Panamera появилась богатая версия Platinum

13:38 Google проиграл знаковое дело в Европе, но отбился от тяжбы в Британии

13:22 Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году

11:46 Некоторые BMW лишились сенсорных экранов из-за дефицита микроэлектроники

11:41 Средняя сума уплаченных вымогателям выкупов в США превышает $6 млн

11:04 Мобильные игры Netflix стали доступны на устройствах под управлением iOS

09:09 Сеть Walmart уже несколько месяцев использует в США автономные грузовики без водителей

09.11 Microsoft представила ноутбук всего за 250 долларов

09.11 Microsoft представила упрощённую Windows 11 SE для дешёвых ноутбуков

09.11 Tesla стала поставщиком электроэнергии в Техасе

09.11 Instagram готовится ввести платные подписки на каналы

09.11 Участники второй регулярной миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю

09.11 Американский стартап Helion Energy пообещал запустить эффективный термоядерный реактор к 2024 году

09.11 США ослабили санкции в отношении Huawei: компания получила доступ к быстрой ОЗУ LPDDR5 объёмом 12 ГБ

• дальше…

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно