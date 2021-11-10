Двойной конфуз. Подаст ли в отставку Баканов из-за закона о реформе СБУ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Мотивы сопротивления реформе со стороны главы СБУ Ивана Баканова понятны: уже в следующем году его влияние сильно ослабнет.

Украинская делегация прилетела в США с двумя невыполненными домашними заданиями. Напомним, что 1 сентября Владимир Зеленский в совместном заявлении с Джо Байденом пообещал "немедленное избрание" нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и "реформирование Службы безопасности Украины путем упорядочения и четкого определения ее полномочий и усиления правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор". Со своей стороны, Байден пообещал подписание новой Хартии стратегического партнерства двух стран.

И вот наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сопровождении руководителя ОП Андрея Ермака и других деятелей прилетел в Вашингтон, чтобы 10 ноября вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном подписать Хартию. Но ни нового руководителя САП, ни закона о реформировании СБУ до сих пор нет.

И это не потому, что времени не хватило. Конкурс на руководителя САП и его зама был объявлен еще 21 января. И он до сих пор продолжается. 28 октября состоялся предпоследний этап - практическое задание. Можно было успеть до 10 ноября и результаты объявить, и провести последний этап (собеседование), и победителя назвать, и на должность его назначить. Но Зеленский и Ермак этого не обеспечили, хотя речь идет о личном публичном обещании Зеленского Байдену.

Демонстрация недоверия

Аналогичная история - с законопроектом №3196-д о реформе СБУ. Он был принят в первом чтении еще 28 января. Реформирование СБУ является одним из условий евроатлантической интеграции Украины. Помощь в этой реформе оказывает Международная консультативная группа из числа представителей консультативной миссии ЕС, представительств ЕС и НАТО и посольства США. При участии этой группы законопроект №3196-д был подготовлен ко второму чтению. 7 сентября он был включен в повестку дня сессии парламента. 22 сентября соавтор проекта, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что комитет одобрил проект и что парламент сможет проголосовать за него уже 5 октября.

Однако вместо этого проект был фактически заблокирован Банковой. Более того, западным партнерам стало известно о планах внести в проект новые поправки, не согласованные с Международной консультативной группой. 5 октября послы стран G7 отреагировали на это заявлением, в котором подчеркнули "важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших правок".

В октябре было две пленарных недели (5-8 и 19-22 октября), но "слуги народа" нашли себе более важные занятия, чем реформа СБУ. 22 октября Ирина Верещук, которая тоже была соавтором законопроекта №3196-д, сообщила, что он "стоит в плане на первые числа ноября". Но на пленарной неделе 2-5 ноября проект опять не был рассмотрен. И это означало, что Кулеба и Ермак поедут к Блинкену без реформы СБУ.

Если бы причины задержки были чисто техническими, то, наверное, Кулеба и Ермак сумели бы убедить западных послов в том, что волноваться нечего. Однако реакция посольств была совсем другой. Они публично обозначили свои опасения в статье, которая вышла на "Европейской правде" 8 ноября.

"Мы, представители ЕС, НАТО и Соединенных Штатов, решительно поддерживаем законопроект №3196-д, внесенный на рассмотрение парламента. Если законопроект в текущей редакции будет принят и полноценно воплощен, он станет фундаментом для комплексного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и ведущей практикой". Тут ключевые слова - "в текущей редакции" (то есть без несогласованных правок") и "полноценно воплощен". В статье специально выделено, что "есть и следующий важный шаг" - "своевременное принятие так называемого "сателлитного" закона, который внесет все необходимые изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс Украины".

Статью подписали руководители консультативной миссии ЕС, представительств ЕС и НАТО и посольства США. В тот же день послы стран G7 выступили с заявлением о том, что они "поддерживают взгляды в данной статье. Принятие как законопроекта №3196-д, так и полностью согласованного сопутствующего закона критически важно для начала реформы СБУ. Это усилит способность Украины защитить себя от гибридной войны и других угроз национальной безопасности".

Такая реакция посольств - это фактически демонстрация недоверия. Послы сочли необходимым подчеркнуть свое пристальное внимание к дальнейшей судьбе реформы СБУ, чтобы Банковая не вздумала включить в законопроект №3196-д и "сателлитный" закон несогласованные положения.

Что не нравится Баканову

Реформа СБУ имеет два важнейших элемента. И оба они с самого начала встретили сильное сопротивление главы СБУ Ивана Баканова. Свое недовольство он высказывал публично, говоря о необходимости внесения изменений в законопроект. Поэтому опасения западных послов возникли не на пустом месте.

Первый важнейший элемент - это снижение численности СБУ до 20 тыс. до конца 2024 г. Действующим законодательством установлена общая численность СБУ 27 тыс. в обычное время и 31 тыс. в особый период (сейчас у нас именно особый период). Сокращение будет поэтапным: в 2022-м - до 25 тыс., в 2023-м - до 22 тыс., в 2024-м - до 20 тыс. Таким образом, в течение трех лет (2022-2024) численность СБУ должна быть сокращена более чем на треть. Баканов настаивает, что это сокращение нужно растянуть на шесть лет. Международная консультативная группа категорически против, тем более что она уже пошла ему навстречу, согласившись сократить СБУ до 20 тыс., а не до 17 тыс., как первоначально планировалось.

Второй важнейший элемент - это постепенное лишение СБУ функций досудебного расследования. Следственные полномочия перейдут от СБУ к правоохранительным органам, специализирующимся именно на расследовании преступлений, таким как Бюро экономической безопасности и Государственное бюро расследований.

Согласно законопроекту, этот процесс будет происходить поэтапно. С середины 2022 г. предполагается сужение следственных полномочий СБУ до расследования только случаев шпионажа, терроризма и государственной измены. По этим статьям СБУ сможет проводить досудебное расследование до конца 2024 г., после чего СБУ превратится в сугубо контрразведывательный орган, аналогичный спецслужбам стран ЕС и НАТО.

"Сателлитный" закон необходим для того, чтобы передача следственных полномочий СБУ другим правоохранительным органам состоялась именно так, как планируется. Этого проекта еще нет, над ним работает комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Западные послы успокоятся только тогда, когда будут приняты оба закона, и только в том случае, если "сателлитном" законе будет говориться о передаче следственных полномочий от СБУ к другим органам ровно в те сроки, которые за писаны в законопроекте №3196-д.

Мотивы сопротивления Баканова понятны: уже в следующем году его влияние сильно ослабнет. С 1 июля 2022 г. следственные полномочия СБУ должны резко сузиться, и именно поэтому численность СБУ должна сократиться до конца года с 31 до 25 тыс. Похоже, в западных посольствах опасаются, что для Зеленского желания Баканова могут оказаться важнее, чем обещания, данные Байдену.

Марьяна Безуглая 8 ноября анонсировала, что проект №3196-д будет принят уже в текущем месяце: "В ноябре мы планируем его проголосовать. Сейчас как раз прорабатываем возможность вынести его на голосование в течение ближайших трех пленарных недель, которые будут согласно измененному календарному плану сессии". Послы в своей статье подчеркнули: "Мы призываем все политические партии в Верховной Раде воспользоваться этой исторической возможностью и безотлагательно принять этот закон. Это станет важным шагом на пути Украины к ЕС и НАТО".

Допустим, все окончится без скандалов и оба законы будут приняты в том виде, в каком хотят их видеть западные послы. Но это уже не исправит имиджевых потерь, которые понес лично Зеленский в отношениях с Байденом. В Вашингтоне теперь считают, что нужно многократно громко напоминать Киеву, чтобы добиться выполнения обещаний. Даже если Баканов подаст в отставку - это, наверное, уже ничего не исправит.