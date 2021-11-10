Денис Сарбей / Деловая столица

О том, почему партия "Слуга народа" не хочет отчитываться о своих расходах, "ДС" поговорила с политологом Александром Черненко.

"ДС" 3 ноября Верховная Рада приняла закон №5253-1, которым продлила политическим партиям возможность не отчитываться за расходы во время карантина. При этом в марте НАПК обвинило "Слугу народа" в уголовных правонарушениях и остановило госфинансирование. Не связано ли принятие упомянутого закона с тем, что партия не хочет скандалов вокруг новых нарушений? И, кстати, чем карантин так мешает подавать в НАПК отчетность?

А.Ч. Карантин, по сути, является просто поводом. Когда ввели первый жесткий локдаун, никто точно не знал, чего ожидать от ковида и как будет разворачиваться ситуация. Тогда этим еще можно было как-то аргументировать, но сейчас, когда все без всяких препятствий представляют налоговые отчеты, а партии почему-то отчетность не сдают, это трудно понять.

Но все дело в том, что партии "Слуга народа" как таковой, в нормальном понимании, не существует. Если бы они сдавали отчеты, мы бы видели, что там работают несколько официально оформленных работников, а вся партийная деятельность осуществляется за теневые средства, за которые они не могут отчитываться. "Слуги" поступили привычно для себя, фактически перечеркнув норму закона, которая принималась еще в Раде предыдущего созыва и преследовала цель прекратить использование теневых средств в политической деятельности, то есть бороться с политической коррупцией.

Например, уже больше года прошло, а мы до сих пор не знаем, кто финансировал акцию "5 вопросов от президента". Сказали, что СН финансировала, но от кого и сколько потрачено средств, неизвестно.

Однако некоторые партии, несмотря на то, что такая отчетность сегодня необязательна, все же представляют свои отчеты. Им нечего скрывать, у них все в порядке с партийной бухгалтерией. Это, например, небольшие региональные политсилы "Блок Светличной "Вместе!" или "Команда Андрея Балоги", которые подали отчеты за 2020 год. И если бы все нормально в этом вопросе было в СН, они бы отчеты подавали. Поэтому здесь чисто политические причины скрывать финансирование партии, и это, кажется, будет продолжаться бесконечно.

"ДС" Можно ли назвать примеры самых распространенных махинаций при освоении партиями госфинансирования? А его на 2021 год выделено, ни много ни мало, 700 млн грн. Сколько из них действительно уходит на партийное строительство?

А.Ч. Проблема в том, что наше законодательство очень широко трактует использование этих средств на уставную деятельность. Благодаря этому расходы можно подогнать под что угодно: от покупки канцтоваров до оплаты рекламы в СМИ или на телевидении. В свое время мы выступали с предложением изменения законодательства с целью детенизации, конкретизируя, на что эти средства могут идти. В прошлом созыве был случай: Радикальная партия несколькими платежами отправила все средства якобы на печать партийной газеты, а не на развитие партийной способности и структуры.

Если бы была нормальная партийная отчетность, мы могли бы увидеть, куда эти средства идут. И не только государственные, но и взносы благотворителей. Кроме того, отчетность могла помочь определить, насколько чисты деньги, поступающие на партийную деятельность. Но в нынешней ситуации мы вернулись к тому времени, когда 70% финансирования партий находилось в тени. Есть, например, схемы с использованием ФЛП, когда они по завышенным ценам якобы оказывают услуги, хотя на самом деле все эти средства просто отмываются.

Стоит отметить, что госфинансирование вводилось в первую очередь для малых партий, которые должны жить за пожертвования и партийные взносы, которые стали бы деньгами для их развития. Для больших или олигархических партий эти деньги нерешаемые, определенный бонус, полноценное функционирование за такие средства тоже невозможно. К сожалению, в украинских реалиях многое искажается. Поэтому требуется четкая регуляция, на что эти деньги можно потратить под четким контролем НАПК и общества. С контролем, как мы уже упомянули выше, проблемы: почти два года партии отчеты не сдают. Это не значит, что нужно отказываться от этого механизма, но его нужно совершенствовать и делать более прозрачным.

"ДС" Уже понятно, что механизм госфинансирования не стал драйвером, который мог бы оцивилизовать партийное строительство. Можно ли в этой связи принять какие-то более полезные законы?

А.Ч. Одним законом о финансировании партий все проблемы не решаются, они комплексны. Скажем, когда в экономике есть монополия, уклонение от уплаты налогов в разных областях, то с этим нужно бороться комплексно и бороться не с последствиями, а с причинами.

Поэтому нужно выходить на тот уровень, когда партии не только будут жить за членские взносы и пожертвования сторонников, что является нормальных во всем мире, но и будут прозрачными. Чтобы люди могли увидеть соответствие расходов на активность и публичную деятельность партии ее имеющимся доходам. Это долгий и комплексный процесс, который упирается в очень многое, упомянутые выше членские взносы реальных сторонников политсил являются лишь одним из элементов этого.

"ДС" Есть ли у нашей страны понятная перспектива эволюции политических партий в структуры европейского или американского типа? Каковы ее ключевые условия?

А.Ч. Ключевыми моментами является наличие идеологии в партии, четкий круг сторонников, готовых финансово поддержать ее. Для этого должно пройти определенное время, политические силы должны выкристаллизоваться, эволюционировать таким образом, чтобы их председатели менялись, а сами партии продолжали жить, то есть перестали быть именными проектами. Несколько таких партий у нас уже есть, но это скорее исключения, чем правила. Здесь можно упомянуть, например, "Свободу". Большинство украинских политсил в течение нескольких электоральных циклов теряли влияние, когда меняли лидеров, а то и исчезали с политического горизонта.