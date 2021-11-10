«Пятый» и «Прямой» уже не закроешь. Как Порошенко отбивает атаку Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Даже если Зеленский решит ввести санкции против Порошенко и его компаний, эти санкции нельзя будет распространить на телеканалы.

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко очень интересно воспользовался законом об олигархах. 5 ноября Владимир Зеленский подписал этот закон, и 7 ноября он вступил в силу. А уже на следующий день телеканалы "Пятый" и "Прямой", которые принадлежали Порошенко, объявили о том, что они перешли в собственность журналистов.

Конечно, это было сделано не за один день. Учредителями нового медиа-холдинга "Вільні медіа" стали два юридических лица и десять физических лиц. Чтобы обо всем со всеми договориться и оформить все необходимые документы, нужно было немало времени.

Но Порошенко специально приурочил создание холдинга "Вільні медіа" к подписанию Зеленским закона об олигархах. "Главное, для чего придумали так называемый закон об олигархах, даже не сомневайтесь - это взять под полный контроль Банковой средства массовой информации, - заявил Порошенко. - На днях из-за атаки на свободу слова, которая является подлинной мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих своих каналов журналистам".

Игра на опережение

В своем комментарии Порошенко дал понять, что этим решением он обезопасился от угрозы блокирования "Пятого" и "Прямого" по решению СНБО. Он подчеркнул, что в феврале 2021 г. уже готовилось решение СНБО о блокировании "Прямого" канала, владельцем которого тогда был Владимир Макеенко. По словам Порошенко, 24 мая 2019 г., буквально через три дня после инаугурации Зеленского, против тогдашнего владельца канала возбудили уголовное дело. "Сделали это по доносу приспешника Януковича Портнова, который в то время был ключевым юридическим советником Зеленского. В середине февраля этого года за считанные часы до того, как СНБО мог ввести санкции против "Прямого" канала, я вынужден был купить акции "Прямого", чтобы взять под свою защиту свободу слова", - напомнил он.

Итак, именно угроза санкций СНБО против "Пятого" и "Прямого" вынудила Порошенко прибегнуть к защитным мерам уже сейчас. До введения в действие закона об олигархах осталось еще полгода (в нем записано, что он "вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу"). А вот решение СНБО может случиться в любую пятницу. Передав телеканалы "Пятый" и "Прямой" в собственность журналистов уже сейчас, Порошенко сыграл на опережение.

Что планировала Банковая

Еще 20 июля в Едином реестре досудебных расследований появилась запись об уголовном производстве №42021000000001516, зарегистрированном генпрокурором Ириной Венедиктовой. Дело возбуждено по статье 111 ("государственная измена") Уголовного кодекса "по факту возможного совершения народными депутатами Украины Петром Порошенко, Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком государственной измены, а именно помощи иностранному государству (Российской Федерации) в осуществлении подрывной деятельности во вред государственной (энергетической) безопасности Украины".

Информация об этом уголовном производстве просочилась в информпространство 11 октября. А 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов после очередного заседания СНБО сообщил на брифинге: "Мы рассматривали вопрос, касающийся состояния расследования дел по 111-й статье Уголовного кодекса Украины - государственная измена. Начиная с 2014 года всего было 1600 дел по этой статье". Помимо Януковича, уже осужденного по 111-й статье, расследования по этой статье затронули многих других бывших высокопоставленных должностных лиц, подчеркнул Данилов. Он сообщил, что сейчас в уголовном производстве есть "люди, которые занимали должность президента, главы Нацбанка, министров, сотрудников других центральных органов". ("Люди, которые занимали должность президента" - очевидно, это про Порошенко, а не про Ющенко, Кучму или Кравчука.) Данилов добавил, что по поручению Зеленского руководители СБУ, МВД и Офиса генпрокурора продолжат докладывать на заседаниях СНБО о расследовании этих дел.

Сейчас нет никакого смысла гадать, имеет ли уголовное производство №42021000000001516 судебные перспективы. Важно то, что расследование этого дела контролируется СНБО и лично Зеленским, как это прямо признал Данилов. Поэтому можно было ожидать, что Банковая нанесет по Порошенко два удара: во-первых, СНБО введет санкции против компаний Порошенко, в т.ч. против его телеканалов; во-вторых, самого Порошенко посадят под домашний арест. Это ослабило бы позиции Порошенко без всякого суда.

О том, что все это планируется, было известно еще до заседания СНБО 15 октября. Более того, знающие люди утверждали, что к тому заседанию уже было подготовлено решение о блокировании "Пятого" и "Прямого". Но Зеленский по каким-то причинам оставил этот вопрос в подвешенном состоянии.

Подчеркнем, что ключевой задачей всего этого плана было именно закрыть телеканалы Порошенко. На Банковой понимали, что эти каналы никак нельзя обвинить в кремлевской пропаганде. Поэтому нужен был повод, который выглядел бы убедительным в глазах патриотического электората и западных посольств. Именно для этого и было затеяно уголовное производство, в котором подельниками записаны Порошенко, кум Путина Медведчук и соратник Медведчука Козак (последний еще в феврале сбежал из Украины). Дескать, поскольку Порошенко подозревается в госизмене, то блокирование его телеканалов абсолютно оправданно.

О том, что все случится "в ближайшие дни", слухи ходили три недели. Теперь уже не ходят. Закрыть "Пятый" и "Прямой" решением СНБО уже невозможно. Даже если Зеленский решит ввести санкции против Порошенко и его компаний, эти санкции нельзя будет распространить на телеканалы, которые уже официально зарегистрированы на других владельцев и не имеют к Порошенко формально никакого отношения.

Что планирует Порошенко

Впрочем, у Банковой остается еще возможность реализовать второй пункт плана - посадить Порошенко под домашний арест. К этому он тоже готовится.

Пятый президент объявил, что 17-21 ноября по приглашению международных партнеров совершит рабочие визиты в Нидерланды и Канаду. Сначала он примет участие в конгрессе и саммите Европейской народной партии (ЕНП) в Роттердаме. Напомним, что партия "Европейская солидарность" была официально принята в ЕНП в сентябре 2019 г. По словам Порошенко, у него запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами стран ЕС, принадлежащими к политической семье ЕНП. Затем он примет участие в конференции по безопасности в канадском Галифаксе, где у него запланированы встречи с американскими и канадскими парламентариями.

Далее 1-2 декабря Порошенко собирается посетить Мюнхен для участия в саммите Международного демократического союза. Этот союз объединяет более 80 партий мира, в том числе и "Европейскую солидарность".

Намек тут прозрачный: решение об аресте лидера "Европейской солидарности" вызовет на Западе большой резонанс, который будет для Банковой неприятным. И для усиления этого эффекта очень кстати пришелся закон об олигархах, инициированный Зеленским. Порошенко уже использует этот закон, чтобы поставить знак равенства между Зеленским и Путиным. Дословно: "Зеленский применяет такую же технологию, как Путин в России в начале нулевых. Прикрывшись якобы борьбой с олигархами, тот взял под контроль телеканалы, подавил свободу слова, уничтожил политическую конкуренцию и построил диктатуру. Владимир Александрович хочет стать как Владимир Владимирович".

Конечно, это не остановит Венедиктову, если Зеленский прикажет посадить Порошенко. Но в условиях, когда будут работать "Пятый" и "Прямой", Банковая не получит желаемого пиар-эффекта. Скорее наоборот: своими действиями она добавит "Пятому" и "Прямому" зрителей, а Петру Порошенко и "Европейской солидарности" - сторонников.