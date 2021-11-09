Украина пообещала МВФ отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду

Юрий Дощатов / РБК-Украина

Это значит, что уже с мая тарифы по годовым контрактам для населения могут вырасти. Кроме того, с весны до 50% газа "Укргаздобычи" должно продаваться не "Нафтогазу", а через биржу. Дмитрию Фирташу придется провести анбандлинг своих компаний, отказавшись либо от облгазов, либо от газсбытов. Подробнее - ниже в материале РБК-Украина.

Украина откажется от практики ограничения цены на газ и услуг по теплоснабжению и подаче горячей воды. Это условие содержится в обновленном меморандуме сотрудничества с МВФ, с текстом которого удалось ознакомиться РБК-Украина. Цены с мая следующего года должны будут полностью отражать затраты компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения.

Финансовое положение НАК "Нафтогаз Украины", как ожидается после этих изменений, улучшится уже в 2022 году. Это случится "по мере приближения к рыночным условиям формирования цен после истечения срока действия текущего годового контракта", сказано в меморандуме. Нынешний годовой контракт, до апреля проверит независимая аудиторская фирма на предмет его влияния на финансовое состояние НАК.

Если по каким-то причинам "Нафтогазу" потребуются дополнительные средства, эта потребность в течение отопительного сезона "будет покрываться за счет прозрачного и прямого субсидирования из бюджета", говорится в документе.

На годовой контракт с фиксированной ценой 7,96 гривен/кубометр газа, предложенной НАК, потребителей перевели в мае. Перед этим действовала граничная цена 6,99 гривен/кубометр. Срок действия новых контрактов заканчивается в конце апреля.

Когда цену только устанавливали, формально она была рыночной, поскольку позволяла поставщикам получать небольшую прибыль. Теперь же, после того как стоимость газа на споте в Европе резко выросла и превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, фиксированная цена оказалась в 3-4 раза "ниже рынка".

НАК отказалась от первоначального годового контракта с компанией Дмитрия Фирташа "ЙЕ Энергия" и перезаключила отдельные контракты с каждым поставщиком. Новые контракты - трехлетние, прописали с условием ежегодной индексации годовой цены. Именно это и дает основания ожидать, что цена газа по контракту на 2022-2023 годы может существенно измениться.

Почему цена газа может вырасти

Весь газ "Укргаздобычи" (УГД) сейчас продается НАК. А последняя уже продает его поставщикам (газсбытам) для населения и предприятиям ТКЭ, обеспечивая им льготную цену. Но с мая 2022 года, согласно меморандуму с МВФ, до 50% газа УГД должно ежегодно продаваться на бирже "на прозрачной и конкурентной основе с равным доступом для всех участников рынка".

Тогда как остальной газ НАК продолжит выкупать напрямую для обеспечения клиентов как покупатель последней надежды (ППН) и бюджетных организаций. С 2024 года, после истечения срока трехлетнего контракта, УГД должна будет продавать на бирже 100% своего газа, следует из документа.

Глава НАК Юрий Витренко давно говорит о необходимости продажи газа на бирже. "Мы говорим о настоящей бирже, настоящей торговле с настоящим центральным клиринговым контрагентом. Такого пока в Украине нет, нужно все это создать", - заявлял он в октябре в интервью "Интерфакс-Украина".

"Укргаздобыча" добывает в год немногим более 13 млрд кубометров. Почти половина от этого объема - газ, необходимый для поставок населению. С мая цена на этот газ напрямую уже не будет зависеть от котировок на европейских хабах TTF и NCG. Ее определит внутренний рынок - украинская биржа. Но, вероятно, стоимость газа не будет существенно отличаться от европейской.

На бирже газ покупать смогут все и на равных условиях. Никто из покупателей, в том числе и иностранных, не может быть здесь ограничен. "Цена не будет сильно ниже цены хаба. Если рынок дефицитный, то цена будет стремиться к максимальному значению, а это и есть цена хаба", - пояснил в комментарии РБК-Украина глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский.

В Кабмине официально не комментируют содержание меморандума. Тогда как не под запись один из чиновников, знакомый с достигнутыми договоренностями, рассказал, что при подготовке документа исходили из того, что весной импортная цена газа существенно снизится, а потому роста тарифов в Украине удастся избежать. "Мы пока прогнозируем, что цена (по новому годовому контракту - ред.) будет плюс-минус такая же, как сейчас", - сказал собеседник.

На уровне действующей цена может остаться лишь в случае падения мировой цены ниже 300 долларов. Это может произойти после покрытия дефицита газа в Европе Россией за счет увеличения поставок через Украину, на что РФ пока не идет. Или после запуска "Северного потока-2", хоть этот вариант политически и экономически невыгоден Украине.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский считает, что ожидания существенного снижения цен на газ достаточно оптимистичны. "Я думаю, что в ближайшее время цена останется на нынешнем уровне. Можно рассчитывать, что цены упадут весной. Но сказать, что будет летом - довольно сложно", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Собеседник в правительстве уточнил, что торги газом УГД на бирже планируется начать после падения цен. Но каким образом будет определяться новая годовая цена, пока не ясно. Механизм всего процесса пока разрабатывается, сообщил собеседник. "Если цена не упадет, то будем что-то решать", - отметил он.

Если цены на газ не снизятся, его закачка на следующий отопительный сезон обойдется значительно дороже. И если тарифы не повысить соответственно, то придется компенсировать нехватку денег за счет дотаций из государственного и местных бюджетов. Но МВФ, по информации издания, на такой вариант согласился.

Никаких решений финансовых вопросов за счет других компаний, как перечисление денег от Оператора ГТС, согласно меморандуму, также не должно быть. К слову, операция по переводу НАК 27 млрд гривен будет изучена наблюдательным советом компании Магистральные газопроводы Украины после его назначения.

В "Нафтогазе" пока не прокомментировали РБК-Украина эти вопросы.

Фирташу придется отказаться от облгазов или газсбытов

Меморандум также предусматривает, что до конца отопительного сезона облгазы и газсбыты, большинство из которых сейчас находятся под контролем структур Дмитрия Фирташа, должны быть полностью разъединены и не иметь единого бенефициара. Этим вопросом будет заниматься Антимонопольный комитет совместно с НКРЭКУ и Минэнерго.

Полномочия АМКУ, как ожидается, существенно расширят. Ведомству планируется дать право физических обысков, конфискации документов, а также право обмена информацией с другими правоохранительными органами. Решения АМКУ должны получить статус исполнительных документов без дополнительного судебного решения.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что условие по разделению компаний вполне выполнимо. "Юридически такое разделение сделать можно, причем, не потеряв фактического контроля над компаниями", - отметил эксперт.

Землянский также считает, что с разделением компаний проблем не возникнет. "Этот вопрос может быть решен даже до завершения срока выполнения этого условия", - отметил он.

Кроме того, согласно меморандуму, планируется бесплатно открыть всем поставщикам доступ к базе потребителей газа. Сейчас поставляющие компании, в частности, газсбыты, не открывают эти базы, опасаясь потерять клиентов. Согласно меморандуму, доступ к базам должны открыть к декабрю.

"Мы гарантируем, что все подзаконные акты, необходимые для завершения запуска единого дата-хаба для бытовых потребителей, будут утверждены к декабрю 2021 года", - говорится в документе.

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Украина уже не раз срывала программы с МВФ. И, по сути, ни одно соглашение не было выполнено в полном объеме. Власти попросту отказывались брать на себя непопулярные решения, особенно когда это касалось темы тарифов и социальных вопросов.

Удастся ли теперь выполнить взятые на себя обязательства и будет ли политическая воля для этого, пока неизвестно. Равно как и то, как скоро Европа выйдет из газового кризиса и что будет с ценами.

В марте, как ожидается, состоится очередной пересмотр программы МВФ. И если к тому моменту не случится ничего экстраординарного, фонд перечислит Украине еще один транш. Будут ли власти после этого соблюдать условия меморандума (особенно в случае все еще высоких цен на газ), пожалуй, - главный вопрос, от которого зависит дальнейшее взаимодействие с западными кредиторами.