Преемник или преемница: Кто возглавит партию «Слуга народа» вместо Корниенко

Ігор Петренко / Depo.ua

Александр Корниенко больше не будет председателем партии «Слуга народа». Это может стать началом периода нестабильности в партии и напряжения всех основных ее членов, но многое здесь будет зависеть от того, кто теперь возглавит партию.

37-летний Александр Корниенко стал номинальным главным "слугой" (никто даже не сомневается, что реальным партийным лидером был и останется президент Владимир Зеленский) в ноябре 2019 года. Теперь, ровно через два года, он покидает важный пост в иерархии Зе-команды под предлогом необходимости с головой погрузиться в реформу парламента. Несколькими неделями ранее монобольшинство избрало Корниенко первым заместителем председателя Верховной Рады вместо Руслана Стефанчука, который, в свою очередь, сел в кресло спикера Рады, откуда "слуги" выбросили Дмитрия Разумкова.

На орбитах нынешней властной команды бизнес-тренер и политтехнолог Александр Корниенко появился в 2018 году, перед президентской избирательной кампанией - координировал волонтерский проект наблюдателей от Зеленского и организовывал работу по наполнению избирательных комиссий. В 2019 году Корниенко возглавил избирательный штаб партии "Слуга народа" на парламентских выборах. По результатам народного волеизъявления, выпускник Киевского политеха, химик по образованию, бывший менеджер группы "Крихітка" (ранее - "Крихітка Цахес"), музыкант и продюсер группы "2Саша" попал в Верховную Раду как №7 партийного списка "слуг". Кстати, второй участник упомянутой группы, Александр Санченко, тоже был включен в избирательные списки "слуг" и стал народным депутатом, но чуть позже.

Как председатель партии Корниенко умудрился вляпаться в скандал, вошедший в украинский мемарий как "корабельная сосна" - сплетничал с главой фракции Арахамией о народном депутате и назвал ее так (и не только так), не зная, что микрофон на столе работает и все записывает. Видео выложили в сеть, скандал поднялся огромный, председатель партии выложил в "Фейсбуке" видео с извинениями, где сказал, что имел в виду не Аллахвердиеву, а кандидата в мэры Домбровскую. Обе коллеги эти сомнительные комплименты и извинения проглотили с достоинством.

Следующий скандал был менее громким, но на самом деле более серьезным, чем неосторожные высказывания. В сентябре 2020 года, перед местными выборами, Корниенко обвинили в продаже мест в партийных списках "слуг". Председатель партии "слуг" подозрения опровергал, мол, такие разговоры ведутся еще с парламентской кампании - 2019, и назвал имя своего недоброжелателя - покойного ныне нардепа Антона Полякова, исключенного из фракции "слуг" в 2019 году за позицию по ряду вопросов, отличающуюся от партийной. "Он меня в этом обвинял, мы ходили в НАБУ и так далее. Чем это закончилось? Ничем. Поэтому, пожалуйста, все факты в ДБР, НАБУ, пусть они разбираются", - говорил год назад Корниенко. Тогда же другой парламентский "слуга", Николай Галушко, заявил, что выходит из партии "Слуга народа" (но не из фракции)."Кулуарно-политическая игра руководства партии "Слуга народа" чуть не уничтожила... Броварской район", а " на местных выборах все места в списках партии "Слуга народа" были проданы", - подчеркнул он, отметив, что "все призывы о борьбе с коррупцией - просто слова".

И если первый скандал закончился извинениями, то второй просто заглох.

Какую партию удалось построить Корниенко

Ни одна из этих некрасивых историй не повредила позициям Александра Корниенко в системе власти, которую выстроил Владимир Зеленский: он продолжает двигаться вверх в кадровом лифте. Не стали препятствием и обвинения в слишком скромных успехах уже почти бывшего партийного председателя в развитии структур "Слуги народа" в регионах.

Как показали местные выборы и последующие события, за более чем два года "СН" так и осталась "партией центральной власти" и "персональной партией Зеленского": региональные ячейки "слуг", способные привлекать знаковых на местах фигур, обеспечивать популярность и результат на выборах, существуют в крайне ограниченном количестве регионов. Хотя формально партия и покрыла ячейками всю страну, о ее присутствии на этом уровне люди знают недостаточно.

За примерами далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить последние довыборы в парламент, состоявшиеся 31 октября. По каждому из двух округов партия "Слуга народа" не предложила проходного кандидата и была вынуждена идти или на размен места в Раде за должность главы ОГА для своего основного конкурента (Херсон), или поддержать популярную в округе и далекую от партии персону (Черкасская область, где на выборах под флагом "слуг" победил мэр Золотоноши Виталий Войцеховский).

Или проблемы "слуг" на Закарпатье, где часть собственной партийной фракции и монолит всех других политико-бизнесовых объединений слились в единое целое и впервые в истории этого региона фактически заявили об открытой фронде по отношению к Киеву, отправив в отставку назначенного из столицы руководить облсоветом генерала СБУ Петрова. Это лишний раз демонстрирует как умение "слуг" работать с региональными группами влияния, так и персональные таланты председателя областной Закарпатской парторганизации народного депутата Николая Тищенко.

В этих провалах не может не быть частицы вины партийного лидера, пусть он и является чисто технической фигурой. Хотя прямо и публично Александра Корниенко виновным не делают, и, возможно, он почувствовал подходящий момент, когда можно "устать" от партийной рутины, и нашел повод перепрыгнуть на чисто политический уровень.

Так или иначе, новость о предстоящей отставке Корниенко, желание которого однопартийцы должны одобрить на съезде до конца ноября, стала неожиданностью для многих коллег новоиспеченного вице-спикера по монобольшинству. Уже начались разговоры о вероятных преемниках на пост председателя партии власти.

Кто теперь будет руководить "слугами"? Cherchez la femme!

Достаточно реалистично в этом контексте звучит имя народного депутата Елены Шуляк, №13 партийного списка "слуг", которой ранее пророчили должность министра развития общин и территорий Украины. Тогда вместо нее должность получил Денис Шмыгаль, а о Шуляк в СМИ ходили слухи, которые связывали ее с бизнесом, имеющим российские корни.

Теперь всерьез говорят о ее шансах занять нынешнее кресло Корниенко. СМИ со ссылкой на источники в руководстве "слуг" называют мотивы избрания лидером партии Елены Шуляк: "Активная, опытный менеджер, может руководить и медийно отрабатывать. И нет шлейфа, который у Корниенко накопился за три года". Шуляк работала в западных бизнес-структурах, была причастна к организациям, которые иногда называют "грантоедскими": входила в правление общественной организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO/World Bank Group, созданного по инициативе Минэкономразвития, Всемирного банка и правительства Канады, - кстати, эту организацию возглавлял Алексей Гончарук и там работал Денис Малюська), где руководила сектором "Строительство", координировала инициативу "Кадровый резерв", была членом правления движения "Люди важны".

Говорят, Шуляк в последнее время нашла общий язык с Андреем Ермаком. А еще говорят, что ей как потенциальному председателю президентской партии предложат на самом деле инициировать лишение депутатского мандата Дмитрия Разумкова. Впрочем, может и врут. Ведь совсем недавно она имела неосторожность выразить мнение, которое, наверное, диссонирует с "генеральной линией партии "." Думаю, что мы такие варианты (лишение мандата, - ред.) искать не будем ... потому что Дмитрий Александрович может себя попробовать в работе обычного народного депутата или, возможно, народного депутата, который создаст свою группу", - сказала Шуляк на "Громадському".

Называют и другие кандидатуры на председателя партии "СН": в частности, народных депутатов от "слуг" Юлии Гришиной или Леси Забуранной. Но все же стоит прислушаться к словам "слуги" Алексея Устенко, который на вопрос о возможном преемнике Корниенко заявил, что точных кандидатур пока нет, это пока "вилами по воде" и "вопрос еще решается". В таких вопросах, говорят, чувствительных персонально для президента, двусмысленности быть не может. Партией должна управлять на 100% своя фигура, которой, кстати, был и остается для Банковой Корниенко, чем и объясняется его долгожительство в кресле, несмотря на сомнительные успехи. Кто знает, не положат ли Владимиру Александровичу на стол распечатку интервью госпожи Шуляк...

Ведь фигура партийного лидера, пусть это не первое и даже далеко не второе лицо в схеме власти Зеленского, все же достаточно важна, особенно в период, когда рейтинги "слуг" ощутимо падают. К Разумкову с его "Разумной политикой" добавились непростые отношения с группой миллиардеров, которые теперь подпадают под действие антиолигархического закона. В таких обстоятельствах власти крайне желательно посадить в кресло партийного председателя человека, который не имел бы собственных политических амбиций, но при этом смог удержать партию. И главное - способного быть результативным организатором развития партийных ячеек "слуг" в регионах. Повести партию на следующие выборы.

Пока не найдут подтверждения версии о намерении команды Зеленского потихоньку "сбросить зеленую шкуру" - отказаться от "слуг" и создавать новый проект, - до тех пор, бесспорно, "нового Корниенко" будут точно подбирать в Офисе президента. Это может быть кто-то из народных депутатов, чьи фамилии звучат в этом контексте, или кто-то из руководителей региональных организаций (кстати, упомянутая Забуранная руководит Киевской городской организацией "Слуги народа"). А то и бросят на партийную амбразуру верного Арахамию, если он, конечно, вывезет работу на два фронта. Ну, не Николая Тищенко таким образом из Закарпатья спасать.

В общем же, остро ощущается нехватка преданных и одновременно талантливых кадров в партии. Зато они все - новые лица.