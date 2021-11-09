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Виталий Бала: Арахамия может заменить Корниенко во главе «Слуги народа»
11:48 09.11.2021 |
О том, почему Александр Корниенко слагает полномочия председателя партии "Слуга народа", "ДС" поговорила с политологом Виталием Балой.
"ДС" Еще на прошлой неделе Александр Корниенко планировал совмещать должности первого вице-спикера и главы партии "Слуга народа", но в понедельник он заявил, что сдаст полномочия руководителя партии. Почему у Корниенко так радикально изменилась концепция?
В.Б. Еще когда снимали Дмитрия Разумкова, были разговоры, что эта парламентская спецоперация была задумана, в том числе, чтобы освободить для Корниенко кресло первого вице-спикера. А что касается смены руководителя партии - думаю, что там есть внутренняя борьба. "Слуга народа" - неоднородная команда, не объединенная на каких-либо принципах или идеях. В нынешней ситуации, наверное, нетрудно было убедить Зеленского, что нужно делать какие-либо изменения, учитывая последнюю социологию. Она продемонстрировала, что сейчас "Слуга народа" уже почти на уровне "Европейской солидарности", "Батьківщини" и ОПЗЖ. То есть разница рейтингов СН и оппозиционных партий находится в пределах статистической погрешности. Мягко говоря, не очень благоприятная ситуация для власти.
Итак, на Банковой, возможно, поняли, что надо, наконец, реально заниматься структурированием политсилы, строить ее с нуля. Думаю, что именно с такой аргументацией и было принято решение о смене руководства. Теперь увидим, кто победит в подковерной борьбе и будет ли это иметь какой-то смысл.
Вместе с тем, стоит отметить, что речь не идет о какой-то подготовке к досрочным выборам. Ведь их проведение будет приговором для "Слуги народа", оно окажется в меньшинстве вместо монобольшинства, поэтому Банковая будет делать все, чтобы они не состоялись.
"ДС" Кто может стать новым главой партии?
В.Б. От Зеленского можно ждать чего угодно. В конце концов, сами претенденты могли запустить по Telegram-каналам слухи о своем назначении - возможно, именно так поступил, в том числе и Давид Арахамия, который действительно имеет шансы получить повышение. Но решение все равно будет приниматься в Офисе президента и решающий вклад в него внесет тот человек, который имеет на президента наибольшее влияние. Ситуация покажет, будет ли при этом Зеленский слушать одну сторону, попытается ли придерживаться определенного баланса. Но в любом случае партии власти нужен эффективный менеджер, которому нужно начинать в чем-то с нуля. Потому что никто фактически всерьез не занимался СН, все было абсолютно формально, на бумаге - сегодня это совершенно очевидно.
"ДС" Какие шансы возглавить "Слугу народа" имеет упомянутый выше глава фракции Давид Арахамия?
В.Б. Сейчас об этом нет смысла думать. Мы видим одно: назначаются люди не с точки зрения компетентности и профессионализма, а учитывая полную лояльность к хозяину Банковой. Возможно, президенту Зеленскому захочется, чтобы во главе партии была женщина: сейчас говорят о кандидатурах народных депутатов Юлии Гришиной и Елены Шуляк. Если выберут кого-то из них - смогут говорить о соблюдении гендерных квот, как это было с назначением в правительство Юлии Свириденко и Ирины Верещук. Однако следует вновь подчеркнуть, что такие решения зависят не от кем-то логически объясняемых решений, а от желания или нежелания гаранта Конституции назначать то или иное лицо.
"ДС" Важна ли избирателю "слуг" фамилия человека, стоящего во главе партии, ведь ее олицетворением все равно является Зеленский?
В.Б. Будем реалистами, все более или менее значимые, узнаваемые фигуры уже ушли от Зеленского. "Слуга народа", собственно, была брендом под Зеленского, и туда набирали людей как в сборную солянку. Именно так там появились свадебные фотографы и безработные. Накручивать подписчиков партийных страниц в соцсетях и говорить о миллионах сторонников - вот такая партийная стратегия. К тому же на Банковой до сих пор считают, что иллюзии продолжают руководить умами электората "Слуги народа". Но на ближайших выборах, на мой взгляд, партию ждет крах, и ее не спасет ни новый глава, ни рейтинг Владимира Зеленского.
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