Список Разумкова: Сможет ли опальный экс-спикер спровоцировать досрочные выборы парламента

Юрий Васильченко / Depo.ua

В межфракционное объединение "Разумная политика", инициированное экс-спикером Дмитрием Разумковым, вошло более 20 "слуг", двое нардепов из "Батькивщины" и одна внефракционная депутат, которую исключили из монобольшинства. Ограничится ли численность разумковской группы в Раде этими нардепами, в значительной степени будет зависеть от быстрой и эффективной реакции Банковой на ситуацию.

О тех, кто ушел в межфракционное объединение Разумкова, особо распространяться не будем. Среди них те, кого считают его друзьями (Мокан, Яковлева, Дмитриева), депутаты, которых эксперты разместили на орбитах Рината Ахметова (например, Людмила Буймистер), нардепы с других орбит (как например, Дмитрий Гурин, его считают близким к Андрею Богдану). Не все из партнеров Разумкова избраны в парламент по спискам, есть и "слуги"-мажоритарщики (Бакумов, Божык, Воронько, Дмитрук, Касай, Микиша, Соха, упомянутый Гурин), им за фронду грозит разве что исключение из фракции. Худшая ситуация у списочников, их могут попытаться лишить мандатов. Как и самого Разумкова.

Depo.ua ранее рассказывал, возможно ли это сделать законным способом, применив императивный мандат. Такое решение будет юридически хромать на обе ноги, однако ради недопущения дальнейшего развала фракции его могут реализовать уже на ближайшем партийном съезде. Депутаты, у которых отберут мандаты, будут подавать иски в суд, но для ОП сейчас главное показать и друзьям Разумкова, и тем, кто к ним присматривается с симпатией, что наказание будет быстрым и жестким. Суды у нас имеют привычку тянуться долго и за это время вместо тех, кого лишили мандатов в Раду, зайдут новички по списку. Дальше будет много других вопросов - и о легитимности этих новичков, и о нарушении Конституции в случае отобрания мандатов. И все это потом. Сейчас для ОП важно не допустить, чтобы "Разумная политика" стала центром тяготения для "слуг", недовольных своей судьбой. Действовать следует быстро, чтобы не разводить комедию и этим не рекламировать Разумкова.

Утрата единоличного большинства и невозможность выгнать предателей: Какие проблемы создало слугам объединение Разумкова

Проблема первая - выше отмеченная очень сомнительная законность возможного лишения мандатов.

Вторая - если не отбирать мандаты, а просто исключить из фракции 21-го ренегата, численность "слуг" из нынешней 241-го сразу станет 220. То есть президентская фракция теряет единоличное большинство (требуется минимум 226). Тогда либо коалициада (но с кем: "Голос" расколот, а в коалицию нужно брать всю фракцию, а не одну ее часть), либо досрочные парламентские выборы. Сейчас они не нужны ни Зеленскому, ни нардепам, которые остаются верными президенту.

Третья проблема - если никого не выгонять и ни у кого не отбирать мандаты, а просто этих нардепов заклеймить предателями и оставить во фракции, это никоим образом не снимет напряжение. Теперь точно понятно, что слуги при важных голосованиях не будут досчитываться 21 голоса. Эти голоса придется подбирать в других местах. "Доверие" и "За будущее" пока давят кнопки синхронно со "слугами", однако отныне такая дружба обойдется Банковой дороже. А находить поддержку кое-где уже не получится. У "Голоса" штыков не хватит, многочисленные же фракции будут конвертировать очередную ссору в монобольшинстве для подталкивания ситуации к досрочным выборам ВР. Которые их устроят. Плюс - другие "слуги" подумают, что раз президентский Офис оказался в затруднении, то почему бы и себе не получить что-либо за верность. Теперь каждый голос будет будет иметь вес. Кроме того, они не будут бояться в дальнейшем проявлять непослушание, когда за это нет никакого наказания.

Разумков также понимает, что действовать необходимо быстро, чтобы не было возможности исключить его и его друзей из фракции или отобрать у них мандаты. Этого можно добиться, создав вокруг себя и "Разумную политику" образ, которому будет симпатизировать часть избирателей. И если ОП будет действовать радикально, рассказать избирателям, что Разумков и его новая команда - жертвы режима и над ними расправляются.