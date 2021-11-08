Юрий Вишневский / Деловая столица

Если разумковцев исключат из фракции «слуг народа» - это именно тот вариант, на который и рассчитывает сам Разумков.

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков продемонстрировал, как можно сделать большой пиар даже на юридически ничтожном событии. Он собрал подписи 25 депутатов под письмом о создании межфракционного депутатского объединения (МФДО) "Разумная политика". "На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!" - похвастался Разумков.

Бунт на коленях

С юридической точки зрения это просто ноль. Согласно Регламенту Верховной Рады, народные депутаты могут добровольно объединяться в межфракционные депутатские объединения "без регистрации, кадрового, материально-технического, информационного, организационного обеспечения их деятельности Аппаратом Верховной Рады", при этом МФДО "не имеет прав депутатской фракции (депутатской группы), предусмотренных настоящим Регламентом". То есть это не более чем клуб парламентских симпатиков Разумкова. И его наличие не даст самому Разумкову никаких прав, которыми располагают лидеры депутатских фракций и групп.

А превратить МФДО в полноценную фракцию Разумков не может. Среди 25 потенциальных членов только девять - мажоритарщики. Остальные 16 (включая самого Разумкова) избраны по партийным спискам. И если они напишут заявления о выходе из своих фракций, это согласно Конституции будет основанием для досрочного прекращения их депутатских полномочий. Естественно, они этого делать не будут.

Что же касается девяти мажоритарщиков, то их для создания группы решительно не хватает. Согласно Регламенту, количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, сформированной в течение первой сессии. Самую маленькую фракцию имеет партия "Голос" - 20 человек, поэтому для создания депутатской группы "Разумная политика" необходимо не менее 20 нардепов (к слову, в группе "Довіра" - ровно 20 депутатов, в группе "За майбутнє" - 21).

Таким образом, на данный момент подписи депутатов под письмом о создании МФДО - это не более чем бунт на коленях. Депутаты объявили о своей симпатии к Разумкову, изгнанному из кресла спикера, - и все.

Тем не менее, с точки зрения пиара создание МФДО - это для Разумкова прекрасный повод продемонстрировать, что он после утраты поста спикера не оказался никому не нужным одиночкой. Мол, смотрите, у меня есть внушительная группа поддержки: целых 25 нардепов из разных фракций. Разумкову как политику сейчас жизненно важно регулярно создавать информационные поводы, чтобы о нем не забыли.

Инструмент раскола

Впрочем, у Разумкова есть возможность использовать МФДО не только для пиара, но и как инструмент для раскола "слуг народа". С этой точки зрения неважно, какой статус имеет "Разумная политика" - МФДО или полноценной депутатской группы. Важно то, голосует ли она как сплоченная политическая сила.

Можно предположить, что уже на ближайших заседаниях парламента МФДО несколько раз публично во время голосования по принципиально важным вопросам займет позицию, противоположную позиции Владимира Зеленского. В таком случае Банковой и "слугам народа" придется выбирать между двумя плохими вариантами.

Первый вариант - никак не реагировать. Но если разумковцы не будут изгнаны из фракции "слуг", это даст повод для насмешек: мол, если "слуги" терпят издевательства от разумковцев и боятся исключить их из своих рядов, значит, это им нравится. Наверное, это будет перенесено и на личное противостояние Зеленского и Разумкова: президент продемонстрирует бессилие перед экс-спикером.

Второй вариант - исключить фрондеров из фракции. Громко, с позором. Это именно тот вариант, на который рассчитывает Разумков. Как только их исключат из фракции, они тут же смогут создать собственную группу, и за это их уже нельзя будет лишить мандата. Именно поэтому можно ожидать от МФДО особо дерзких выходок, чтобы Зеленский в ярости приказал изгнать их из фракции и из партии.

Похоже, МФДО - это проект с двойным дном. На первый взгляд - просто пиар-игрушка Разумкова, которая поможет ему тешить свое эго. Но под игрушкой спрятан более серьезный механизм, предназначенный для того, чтобы создать Зеленскому и "слугам" максимум неприятностей. Захочет ли Разумков воспользоваться этим механизмом и когда именно захочет - прямо сразу или попозже - это будет зависеть, наверное, не столько от самого Разумкова, сколько от настроения спонсоров этого проекта.

В любом случае, и при первом, и при втором варианте, число послушных Зеленскому "слуг народа" (даже с учетом спикера Руслана Стефанчука, первого вице-спикера Александра Корниенко и двух новых нардепов Сергея Козыря и Виталия Войцеховского, избранных на довыборах 31 октября) упадет ниже 226. С юридической точки зрения этот факт, опять же, не будет значить ничего. Но с точки зрения пиара это будет дополнительный аргумент для кампании против Зеленского, так как правящее монобольшинство "слуг народа" превратилось в фикцию.

Удары в ответ

В этой связи, конечно, интересно, какие могут быть ответные удары Зеленского и "слуг" по Разумкову и разумковцам. Первый очевидный удар - это отобрать у Разумкова депутатский мандат. Не будем обсуждать, насколько это законно. Банковая сейчас может позволить себе добиться того результата, который ей нужен, невзирая на Конституцию. Но важно другое. С точки зрения пиара, выиграет от этого сам Разумков. Убрав его из Верховной Рады, Банковая даст ему в руки неопровержимое доказательство, что он стал жертвой мести со стороны Зеленского.

И даже если у Разумкова отберут мандат, совсем не факт, что МФДО "Разумная политика" прекратит существование. Тут все будет зависеть от планов спонсоров проекта. А спонсоры, судя по всему, уже приступили к реализации следующего этапа, то есть к созданию партии Разумкова. Члены МФДО (если не все, то почти все) наверняка войдут в состав руководящего органа новой партии. И наличие у Разумкова депутатского мандата не будет иметь ровным счетом никакого значения.

Наверное, политтехнологи Банковой будут пытаться дискредитировать команду Разумкова. В самом деле, в МФДО "Разумная политика" можно найти и антивакцинаторов, и ярых приверженцев русского языка, и оголтелых сторонников РПЦ, и откровенных антимайдановцев. Но точно то же самое можно сказать и о партии "Слуга народа" и ее парламентской фракции. Раскол произошел совсем не по идеологической линии, а чисто по политическому расчету. Можно сказать, что в разумковцы записались те, кто связывает свое светлое политическое будущее именно с этим предводителем.

Разумкову очень хотелось подчеркнуть, что вокруг него объединились депутаты из разных фракций (а не из одной только фракции "слуг народа"). В состав МФДО вошли два члена фракции "Батьківщина": Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко. 7 октября во время голосования об отзыве Разумкова с поста спикера 20 членов фракции "Батьківщина" проголосовали за, один против, четверо отсутствовали. Тем единственным, кто голосовал против, был Николаенко. Кабаченко отсутствовал. Действительно ли оба они переметнулись от Юлии Тимошенко к Разумкову - покажет время.