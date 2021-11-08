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АНАЛИТИКА

Пристанище для непослушных «слуг»: Взлетит ли «Умная политика» Разумкова

09:57 08.11.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает межфракционное объединение, в состав которого, по разным оценкам, могут войти от 10 до 25 народных депутатов. В "слуге народа" потенциальным перебежчикам уже предложили сложить мандаты. На самом же деле "изгнать из депутатов" в случае присоединения к Разумкову непослушных "слуг" не разрешает закон.

"Создаем команду единомышленников, чтобы изменить Украину к лучшему уже сейчас. Межфракционное объединение будет заниматься внедрением стабильной и продуманной государственной политики, защитой свободы слова, человека и его жизни и здоровья, а также утверждением верховенства права. Ведь закон должен быть одним для всех! В МФО войдут депутаты из разных фракций. Наша основная цель - это координация усилий для развития Украины как правового государства с высоким экономическим потенциалом", - сообщил Разумков. За этой патетикой обо всем хорошем, которое против всего плохого, кроются несколько важных вещей.

Зачем Разумкову свое депутатское объединение

Во-первых, депутатское образование, которое, вероятно, впоследствии оформится в политическую силу "Умная политика" (такая партия, кстати, есть, зарегистрирована она в столице, ее возглавляет гражданин Василий Дмитриевич Бублик), дает возможность Разумкову после потери высокого статуса главы Верховной Рады получить гораздо меньший, но все же статус. Потому что одно дело, когда его будут титровать "экс-спикер" или "экс-глава парламента", другое - глава межфракционного объединения. Избавиться от ассоциации со словом "бывший" для деятеля, мечтающего о ярком политическом будущем, важно с точки зрения политтехнологий.

Во-вторых, наличие такого депутатского объединения будет раздражать Банковую и создавать нестабильность в рядах "слуг". Да, собственно, уже создает. "Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", то пусть слагают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа", - прокомментировал ситуацию новоизбранный заместитель председателя фракции "слуг" Андрей Мотовиловец. По его словам, к депутатам, избранным по списку партии, можно применить императивный мандат, если они захотят выйти из состава фракции. Также он подчеркнул, что существуют юридические основания для лишения Разумкова депутатского мандата.

Что касается сложения мандатов, то императивный мандат нельзя применять к тем, кто входит в межфракционные объединения. Таких групп в Верховной Раде достаточно много. К примеру, 21 июля, во вторую годовщину досрочных выборов парламента в 2019 году, создали самое многочисленное из них - "За конституционную реформу и эффективную власть". В его состав вошли 283 народных депутата. Что же касается "слуг"-фрондеров, которые захотят стать бок о бок с Разумковым, то их могут разве что исключить из фракции. Сами они, конечно, мандаты не сложат и из фракции не выйдут. Как, собственно, и Разумков. Который после потери должности спикера отмечал, что остается членом фракции "слуг". Хотя сайт Верховной Рады упорно относит его к внефракционным.

Можно сколько угодно давить на мораль, говорить, что эти люди получили мандаты благодаря имени Зеленского, однако правовых методов остановить вхождение монобольшевиков в "Умную политику" нет. Это будет создавать постоянное внутреннее напряжение в рядах многочисленной фракции. И одно дело - исключить из нее двух-трех непослушных депутатов, совсем другое - около десятка. Что только развяжет этим людям руки.

Пойдет ли Банковая на лишение мандата самого Разумкова

В "слугах" несколько раз заявляли, что правовые основания для этого есть. Однако до сих пор там не подтвердили и не опровергли наличие заявления Разумкова о вхождении в состав фракции еще в начале каденции парламента. Если такое заявление есть, а экс-спикер на этом настаивает, исключить его "СН" не так просто. Напомним, в 2016 году в Верховной Раде прошлого созыва был прецедент: два избранника по спискам "БПП" Николай Томенко и Егор Фирсов покинули ряды фракции, после чего партийный съезд принял решение лишить их мандатов досрочно. Такое решение мотивировалось ст. 81 Конституции Украины, согласно которой досрочно потерять мандат депутат-списочник может в случае невхождения в состав депутатской фракции политической партии (избирательного блока политических партий), от которой его избрали, или выхода из нее. Полномочия прекращаются по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии со дня принятия такого решения. Но ситуация с Разумковым несколько иная.

Здесь есть еще один риск для президентского Офиса. Отобрать мандат у Разумкова и таким образом "сбить" на взлете создаваемое под экс-спикера межфракционное объединение теоретически можно, хотя и сомнительно с точки зрения закона, однако на волне хайпа тот может вернуться в парламент. Избравшись на мажоритарном округе на Черниговщине, который освободился после смерти Антона Полякова. Выиграть округ не так просто, но, учитывая падение рейтингов Зеленского и его партии, резко оппозиционная риторика кандидата способна найти отклик в сердцах избирателей. Такой поворот выглядит еще хуже для власти, ведь только добавит Разумковую популярности.

Но есть и в-третьих: проект "Умная политика" может как взлететь, так и не подняться вверх. К примеру, если в состав межфракционного объединения войдет малое количество депутатов. Это будет выглядеть как фальстарт. Или олигархические группы, заинтересованные в раскрутке Разумкова, помирятся с Банковой и поставят этот проект на паузу.
 

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