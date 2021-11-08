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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Коломойский vs Ахметов: Чем завершится информатака на Зеленского

08:38 08.11.2021 |

Политика

 Вадим Денисенко, Директор Украинского института будущего / Depo.ua

Смотря последние новости, может показаться, что Зеленского уже все списали, и время его правления идет даже не на месяцы, а на недели. Итак, что действительно происходит?

Диспозиция сил в стране

1. Заявление Авакова о создании политической силы, где будут Разумков, Гройсман, Ляшко и даже Тимошенко, нужно воспринимать не как объявление о создании нового политпроекта, а как о призывах к созданию жесткой оппозиции к Зеленскому. Пока главные игроки осторожны в своих высказываниях и не лезут с открытым забралом в бой. Как бы там ни было, но центром этой оппозиции является не Разумков, и не Аваков. Основой является Ринат Ахметов, впервые с 2005 года перешедший в прямую атаку на действующего президента. В то же время, на Банковой боятся воевать с Ахметовым и пока продолжают свою старую линию: во всем виноват Порошенко.

2. Важно выделить две линии атак (часто не скоординированных) на Зеленского: это атака на Ермака, как на человека, который подменяет собой президента. И атака на необязательность решений СНБО. После недоарестованных самолетов, насколько я знаю, сейчас выйдет расследование о том, как Медведчук сохранил и переименовал сеть заправок.

3. На сегодняшний день большинство тех, кого можно считать экономической элитой, застыли в ожидании (куда качнутся чаши весов), но большинство начинает задумываться над вторым термином Зеленского и понимает: в первый год второго срока (в случае переизбрания) он будет иметь неограниченную власть.

4. По сути, сейчас есть один человек, который может быть заинтересован в относительно сильном Зеленском - это Коломойский. Для него Зеленский есть определенная гарантия его будущего. Хотя очень сильный Зеленский ему точно не нужен.

Диспозиция на Банковой

1. Результаты всех последних довыборов погружают жителей Банковой в теплую ванную и там считают, что они знают, как выигрывать выборы.

2. В настоящее время Банковая ищет замену сериала СНБО на нечто подобное. Отмечаю, речь идет не о прорывах, переменах или чему-то подобном: речь идет о миллиарде деревьев-2.

3. Смена правительства отложена на тот момент, когда экономическая ситуация ухудшится настолько, что нужно будет кого-то сливать в унитаз. На опережение игры нет и не предполагается.

4. О кадровых изменениях в Офисе президента вообще пока речь не идет. Пока этот вопрос табуирован.

5. Бюджет-2022 не рассматривается как ключевой для 2023-24 гг., когда под выборы можно что-либо сделать. Единственный расчет на "Большое строительство".

Сценарии Офиса президента

1. На Банковой ничего не будут делать и будут искать замену сериалу СНБО. И здесь ситуация, как и с возможностью встретить на Крещатике дракона: 50 на 50. Будет найден новый удачный сериал, ситуация исправится. Не найдут - рейтинг развалится. Пока единственное мнение, которое нравится всем: начать изменения в Конституцию, хотя ответа на вопрос, какой будет система управления страной, просто не существует.

2. На Банковой начнут переговоры с Ахметовым через посредничество Коломойского и договорятся о каком-нибудь перемирии. Пока голоса Ахметова в парламенте не критичны, но и к прямым конфликтам в ОП пока не готовы. Есть вероятность, что Коломойский может стать посредником. Однако эта история будет предполагать значительную потерю субъектности президента.

3. Начнутся "боевые" действия Офиса против Ахметова. Пока в Офисе взвешивают все плюсы и минусы. Дело в том, что начать войну можно, но из нее победителем выйдет кто-нибудь один. Но не начать эту войну для Зеленского будет проиграть почти все.

Внешние факторы

Есть две ключевые угрозы: возможное сближение с РФ из-за энергетического кризиса и полное непонимание коллективным Западом внутриукраинских процессов (проще говоря G7 продолжает выстраивать политику давления через антикоррупционные органы (уровень недоверия около 67-68%) и через лояльную, но глубоко скомпрометированную экспертную среду. И, судя по всему, в Глазго, на полях климатического саммита, Зеленскому объясняли именно безальтернативность этого сценария, но пока мы не слышим ни МИД, ни Офис об активизации переговоров о тех договоренностях, о которых нам говорили в Вашингтоне 1 сентября.

Остановимся на первой угрозе более подробно.

1. Путин ясно демонстрирует, что с Зеленским он будет иметь дело только в случае полной капитуляции.

2. В нашем информпространстве сейчас будет запущен большой нарратив о том, как наживаются на швейцарских газовых прокладках, и как нужно вернуться к прямому газовому контракту с "Газпромом", учитывая отключение электроэнергии и провальную политику Порошенко и его правопреемника Зеленского (народу все равно откуда) идет газ, чтобы было тепло).

3. Путин играет в 2023-24 годы и будет играть на расколы в украинском политикуме и ставить на хаос со всеми вытекающими последствиями (ситуация с антивакцинаторами - один из элементов).

4. Ключевая задача Путина состоит в том, чтобы любой победивший на выборах пришел к нему с просьбой помочь. И нынешнее политическое обострение играет ему на руку: все думают о политических войнах, вместо того чтобы думать: как мы будем жить с 31.12.24, когда в нашей трубе не будет ни одного кубометра российского газа.

Исходя из сценариев Банковой и главных актеров, вопросы стратегии РФ и внешних угроз вообще расположены на периферии. Мы входим в период глобальной малоконтролируемой турбулентности со столь больним количество неизвестных, что прогнозировать что-то невероятно сложно.

Выход из апатии

Правда, есть еще один момент: общество понемногу начинает выходить из апатии, которая была доминантной в 2020-21 гг. Апатия всегда завершается или еще большей апатией или агрессией. Сейчас агрессия канализируется в войне вакцинаторов против антивакцинаторов. Но уже сейчас мы можем говорить о том, что эти войны начинают переходить в политические дискуссии. Судя по всему, газово-энергетическая тема тоже скоро может стать таким же источником выхода агрессивной энергии.

Главные игроки считают, что через телевизор смогут канализировать эту агрессию в электоральное русло и продвинуть своих кандидатов. Сейчас многие считают, что тот, кто возглавит войну против Зеленского станет следующим президентом.

В то же время через соцсети будет навязываться еще один дискурс "ставленник одного олигарха сменяет ставленника другого олигарха". И можно не сомневаться, что параллельно начнется война за звание единственного неолигархического кандидата.

Но все это не будет иметь никакого значения, если в этой войне и первый, и второй, и третий единственным выходом из ситуации будет считать придти на поклон к Путину.
 

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