Позитив недели. Египет хочет купить нашу систему залпового огня «Ольха-М»

Египет хочет купить украинскую модернизированную систему залпового огня "Ольха-М" с корректированными реактивными боеприпасами калибра 300 мм. Об этом сообщает "Милитарный".

"Ольха-М" - это высокоточный 300-мм реактивный боеприпас с максимальной дальностью более 100 км. Система предназначена для поражения на дальних расстояниях бронированной, легкобронированной и небронированной техники, живой силы противника, разрушения командных пунктов, узлов связи, объектов военно-промышленной структуры, наземных сооружений складского и другого назначения.

Предполагается разработка нескольких версий корректированных ракет "Ольха-М", которые, кроме увеличенной дальности, будут иметь разные по весу боевые части. Сейчас Р-624М "Ольха-М" имеет боевую часть весом в 170 кг и дальность в пределах 120 км.

В июле этого года стало известно, что КБ "ЛУЧ" ​​уже производит "Ольху" для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На вооружении арабской страны находится реактивная система залпового огня БМ-30 "Смерч", для которой и создавался высокоточный боеприпас. Египет может стать второй страной, которая купит "Ольху".

Украина войдет в число 12 стран, имеющих замкнутый цикл производства боеприпасов

На Шосткинском заводе "Импульс" развернут первое в истории независимой Украины серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов. Как сообщают в "Укроборонпроме", это стало результатом плодотворного государственно-частного партнерства с ООО "Специальное конструкторское бюро "Вектор-В", которому принадлежит разработка этого боеприпаса.

Украина всегда зависела от поставок упомянутых боеприпасов из-за границы. Теперь же наша страна становится одной из 12 стран мира, имеющих замкнутый цикл производства боеприпасов для ведения ближнего боя.

ВСУ по силе седьмые в Европе и 25-е в мире

По оценке Global Firepower Index 2021, наша страна занимает 25 место в мире и 7 место в Европе. Таки образом, Украина в очередной раз поднялась на две строчки в рейтинге самых мощных армий мира. В 2020 году Global Firepower Index также поднял нашу страну на две строчки в мировом рейтинге (на 27 место). Об этом сообщает Defense Express.

По подсчетам Global Firepower Index 2021 сильнее Украины считаются следующие соседние страны (сухопутные и черноморские): РФ занимает второе место в мире, Турция 11 место, Польша 23 место.

Американский рейтинг учитывает численность человеческих ресурсов, логистические возможности, топливные ресурсы, финансовые возможности, затраты на оборону и географию.

В Житомире приступили к серийному производству корпусов БТР-4Е

Госпредприятие "Житомирский бронетанковый завод" приступило к серийному изготовлению корпусов для бронетранспортеров БТР-4Е. Этому предшествовали соответствующие квалификационные испытания с участием представителей Министерства обороны Украины и "Укроборонпрома".

По результатам испытаний житомирский завод подтвердил способность качественно и в заданные сроки производить этот вид продукции. Отмечается, что на предприятии продолжаются работы по расширению производственной базы для того, чтобы до конца года передать ХКБМ партию корпусов для последующей комплектации необходимыми системами, узлами и агрегатами.

Кроме того сообщается, что "Житомирский бронетанковый завод" отремонтировал партию БМП-2 и БРЭМ-2. Бронетехника прошла капитальный ремонт, а также выполнены определенные модернизационные работы. Машины оборудовали современными средствами связи, системами наблюдения и приборами освещения.

ВМС Украины начали освоение корветов типа Ada

Украинские военные моряки начал практически осваивать перспективные корветы проекта MILGEM типа Ada, первый из которых должен войти в состав ВМС Украины в 2024 году. Группа украинских офицеров прошла стажировку на аналогичном турецком корвете, сообщает "АрмияInform".

При стажировке офицеры ознакомились с организацией корабельной службы, основными системами корабля и техническими средствами, обеспечивающими живучесть и непотопляемость судна. Военные овладевали приемами и способами управления корветом в различных условиях, в частности, во время маневрирования как единичным кораблем, так и в составе соединения.

Всего украинские военные хотят получить четыре корабля такого типа. Контракт на изготовленные первые двух корветов подписан в декабре 2020 г. Строительство главного корвета началось с 28 апреля 2021 г., когда произошла резка первой стали. Торжественная церемония закладки киля состоялась 7 сентября, к тому моменту уже было сформировано несколько секций корпуса. По графику с апреля 2022 г. начнется установка оборудования.

Ожидается, что в 2024 г. ВМСУ будут иметь тактическую группу в составе корвета и нескольких ракетных катеров.