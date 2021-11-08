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АНАЛИТИКА

Жадность Дизеля. В чем суть разборок ФСБ с командирским составом ихтамнетов в ОРДЛО

 Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Жаркие обсуждения событий 26 октября в зоне ООС вблизи контролируемого Украиной Гранитного и неконтролируемой Старомарьевки продолжились и на уходящей неделе. Напомним, российские СМИ и пропагандистские ресурсы в ОРДЛО тогда подняли масштабную волну информационного шума о некоем "обострении со стороны ВСУ" и "захвате в Старомарьевке граждан РФ". Однако 5 ноября все точки над "і" расставило сообщение пресс-службы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которая и принимала участие в той операции, носящей, как оказалось, сугубо гуманитарный характер.

"Жители Старомарьевки наконец-то смогли получить уголь для отопления. Топливо предоставила организация Красный Крест. Ранее сторона-агрессор в течение полутора месяцев блокировала международным гуманитарным организациям доступ к жителям Старомарьевки. Тогда рабочая группа Мирненской ВГА попыталась оказать гуманитарную и медицинскую помощь жителям со стороны Украины, а руководство 93-й бригады "Холодный Яр" поддержало инициативу и обеспечило группу охраной. Это привело к массированным обстрелам Гранитного со стороны российских наемников, в результате которых погиб военнослужащий бригады Георгий Халиков, были повреждены дома местных жителей, гражданская инфраструктура и камера ОБСЕ. После огласки ситуации оккупанты таки предоставили возможность благотворительной организации довезти жителям Старомарьевки уголь для отопления", - сообщили в 93-й ОМБр.

Правда, забыли добавить, что "огласка ситуации" произошла вследствие ответного удара по гаубице противника с помощью беспилотника Bayraktar TB2. После чего расчеты других орудий вражеской батареи, ведшей артиллерийский огонь по Гранитному, спешно ретировались с поля боя, а Красный Крест, наконец, доставил в Старомарьевку долгожданный уголь для отопления домов местным жителям.

Эффект разорвавшейся бомбы

Кстати говоря, это был первый случай боевого применения в зоне ООС разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar TB2 турецкого производства, предназначенного для наблюдения за территорией противника с воздуха, оперативного выявления и подавления целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Причем российские ПВО и средства РЭБ, развернутые в данном районе, не смогли ни поставить помехи, ни даже обнаружить украинский "Байрактар", а не то что сбить его.

Аналогичные беспилотники, как известно, хорошо зарекомендовали себя во время прошлогоднего наступления армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Поэтому нынешнее распространение Генштабом ВСУ видео данного эпизода на линии фронта вблизи Гранитного имело настоящий эффект разорвавшейся бомбы. У ведущих пропагандистов российских центральных телеканалов до сих пор не прекращаются по этому поводу приступы зрады, так что украинскую информационную операцию с демонстрацией наших "байрактар"-возможностей можно считать не просто успешной, а мегауспешной.

Чем, само собой, не преминуло воспользоваться все военно-политическое руководство страны с Верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским включительно. А жирную точку в этой истории или, точнее, многоточие, поставил 5 ноября в одном из телеэфиров начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала. "Мы "Байрактары" в настоящее время применяем при угрозах. Если есть угроза для наших военных и необходимо эту угрозу погасить, чтобы сохранить жизнь военным, то мы применяем "Байрактары". Это будет ситуативное точечное применение", - заявил он и тем самым де-факто анонсировал будущие ответные удары украинских беспилотниками по позициям оккупантов в случае их соответствующей огневой активности.

Жадность ихтамнета Дизеля

Тем временем в рядах ихтамнетов в обоих оккупационных корпусах, дислоцированных в захваченных Россией районах украинских Донецкой и Луганской областей, и так царят панические настроения, которые видеокадры ответки "Байрактаром" лишь усугубляют. Все дело в том, что с начала ноября в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ, закамуфлированных в ОРДЛО под "народные милиции" квазиреспублик, усиленно рыщут комплексные комиссии Южного военного округа российской армии, выявляя масштабные недостачи из-за хищений командирским составом ихтамнетов горючего, вещевого имущества и продовольствия.

Военных ревизоров интересуют не только злоупотребления служебным положением кадровыми российскими офицерами, находящимися на ключевых должностях в системе материально-технического обеспечения оперативной группировки российских оккупационных войск в ОРДЛО. Или выявление фактов присвоения командирами-ихтамнетами денег для выплат зарплат "мертвым душам". Подобным уже давно никого не удивишь. Сейчас проводящиеся ведомством Шойгу комплексные проверки можно рассматривать как реакцию на шмон, устроенный недавно в его донбасской парафии "конкурирующей фирмой" - ФСБ РФ. Оказалось, крадут российские "батяни-комбаты" не только у мертвых, но и у пока еще живых своих донбасских душ.

После октябрьского рейда чекистов достоянием широкой публики стал лишь один такой случай, зато показательный - "на подвале" внезапно оказался гражданин России, "командир 2-го отдельного танкового батальона НМ ДНР" Ручьев по кличке Дизель, прибывший на Донбасс в 2014 году из Магнитогорска Челябинской области. Ранее он проходил военную службу в одной из частей на Кавказе, в Карачаево-Черкесской республике РФ, а до этого окончил Челябинский танковый институт. Одним словом, классический ихтамнет.

Ручьев, между прочим, известен как "герой ДНР", участвовавший в боях за Донецкий аэропорт и Дебальцево, однако это не спасло его от интереса со стороны "МВД ДНР", а вынесенные ему подозрения тянут на обычную уголовку. Речь о распространенной в оккупационных корпусах практике - отбирать деньги у подчиненных ихтамнетам местных боевиков. К примеру, только у одного подчиненного Ручьев изъял из денежного довольствия, выделяемого российским Минобороны, более 145 тыс. рублей. Говорят, что такую систему Дизель практиковал массово, причем все годы своего затянувшегося "отпуска" на украинском Донбассе.
 

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