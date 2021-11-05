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Как интервью Авакова показало, что олигархи объединились против Зеленского
23:13 05.11.2021 |
Интервью бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в эфире канала "Украина 24" произвело эффект бомбы в политической среде. Главный вывод, который можно сделать из него - состоялось объединение всех против Зеленского.
Арсен Аваков, который более семи лет, с февраля 2014 по июль этого года, или во времена двух президентов подряд, проработал министром внутренних дел, а в феврале 2005 - феврале 2010 был председателем Харьковской областной государственной администрации, является тяжеловесом украинской политики и поддерживает равные отношения с большинством политических деятелей высшей и не только лиг и с их "кукловодами" - отечественными олигархами. Вчера он сделал ряд резонансных заявлений, из которых понятно, что между Зеленским и Ринатом Ахметовым - вражда. Но и с другими олигархами у президента тоже даже не худой мир
Как Аваков распекал власть Зеленского
Начал Арсен Аваков с объяснения мотивов своего ухода с поста министра, отметив: "Аваков слишком сильный и слишком независимый министр... Я умею говорить "нет", а это не всем нравится. Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен, я непростой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. Ко мне мог обратиться президент, а я говорил: это полная ерунда".
Конфликт тогда еще министра внутренних дел со "слугами народа" активизировался на фоне довыборов в Верховную Раду по Надворнянскому округу №87 (конец марта-2021, победил "слуга" Василий Вирастюк): "На мой взгляд, были определенные нарушения. На них необходимо было реагировать. И это руководству партии "Слуга народа" показалось неуместным".
Далее Аваков перешел к вещам еще более важным и раскритиковал практику введения карательных мер в отношении украинских граждан и предприятий руками Совета национальной безопасности и обороны, главой которого является президент. Напомним, этим мечом Банковая активно размахивает с зимы этого года, вводя санкции без предварительного обеспечения судебного фундамента, создавая президенту имидж сильной руки и закладывая возможности для последующего отката таких решений в судах. Оппоненты власти считают санкции сомнительным с точки зрения законности рычагом давления на политиков и их бизнес, а одновременно инструментом в борьбе за перераспределение финансовых потоков, преимущественно теневых, в интересах членов нынешней властной группы. Отмечают, что введенные санкции при первом же ослаблении этой власти будут отменены в судах, а государству придется уплатить из бюджета (т.е. за счет налогоплательщиков) компенсации за нанесенный санкциями ущерб физ- и юрлицам. Тем более что отдельные подсакционные лица умеют качественно выстраивать свою защиту и добиваться в судах желаемых решений.
Кстати, вскоре после подписания президентом "антиолигархического" закона СНБОУ еще и официальный статус олигарха будет присваивать...
Вчера к публичной критике методов действий власти присоединился Арсен Аваков. "СНБО не может быть исполнительным органом власти и не может быть судебным органом власти, назначающим виновных... Когда СНБО превратился в хайп в ситуации штамповки санкций - это недопустимо, я не хотел в этом участвовать", - заявил он. Важный, а может и ключевой момент - бывший министр прямо указал на человека, который непосредственно определяет, кого будет наказывать Совбез: "По сути, решение СНБО - это решение президента Украины. Это снова вертикализация власти без баланса".
Открыл Аваков завесу тайны над механизмом принятия санкционных решений: "Мне за пять минут до этого (заседание СНБОУ - Ред.) выдавали папку. Я внимательно читал, потом говорил: "А эта фирма сюда внесена на основании чего?" Они говорят: "Там есть оперативная справка". Я говорил: "У меня таких справок полный стол завален - они половина неправда, а половину их надо дорабатывать". Также он сказал, что на СНБО могли с голоса озвучивать фамилии людей, против которых вводятся санкции, которых не было в представленных "за 5 минут" списках.
Также он отметил, что правительство Дениса Шмыгаля вместо того, чтобы закупить газ и уголь, чтобы пройти отопительный сезон, потратило "подаренные" МВФ 3 млрд долларов на инфраструктурные проекты власти: "Большая стройка" - хорошее дело, очень важное и нужное, подрядчики зарабатывают, проценты уходят - все красиво. Но при этом мы замерзнем зимой, дай Бог, чтобы нет. <...> Газа нет, угля нет, у нас теплый ноябрь на улице, а мы уже просим аварийную помощь у России и Беларуси... А если Владимир Владимирович скажет: "Не дам", а если: "Сначала дам, а потом выключу ". Мы к этому шли?" - риторически спросил бывший глава МВД.
Аваков назвал такие действия власти "феноменальным, фундаментальным идиотизмом". Где-то так же он охарактеризовал кадровую политику: "Когда человек приходит в министерство, он понимает, что это на три месяца. Потому что через три месяца он скажет что-то не так об Арахамии (председатель фракции "Слуга народа" в ВР - Ред.) или еще ком-то - и его снимут".
Причиной проблем власти Аваков считает перекос в сторону слишком больших полномочий президента. "Даже если Зеленский хороший человек, дайте хорошему человеку всю полноту власти - и будет плохо. Сейчас исполнительная власть из-за того, что есть монобольшинство, полностью сосредоточена в Офисе президента. Это тот мандат, который дали люди. Но нет никакого баланса, и это гигантская проблема. <...> Я хочу, чтобы мы выходили из тупика так, как написано в Конституции. Конституционный суд должен работать, а не подрабатывать. Суды должны работать, а не подрабатывать".
Интересна и форма, в которой Арсен Борисович заявил о своей готовности вернуться в политику. При этом он пообещал выстроить альянс или баланс: "Украина задолбалась от частных проектов, которые каждый политик строит под себя. Я сторонник баланса... Если будет альянс, который будет следить за этим балансом, двигать страну вперед, я никуда не денусь, и буду этим заниматься".
Кто же будет балансировать слишком сильные полномочия Зеленского и кто может войти в новый альянс, который, по всей вероятности, будет противостоять Банковой?
Кто объединился против Зеленского и кто с ним остается
Аваков вышел на это интервью в том числе, чтобы дать понять Зеленскому - у него есть противовес в виде сильных игроков. Пока президент может полагаться на поддержку только Игоря Коломойского с его парламентским представительством в виде группы "За Майбутне", да еще считанных крупных бизнесменов вроде Андрея Веревского (в Верховной Раде контролирует группу "Довира").
Этому предшествовал конфликт примерно месячной давности между Зеленским и Ахметовым. По данным Depo.ua, они очень жестко пообщались в кабинете президента, тот угрожал Ахметову, мол, я тебя размажу. Владелец футбольного "Шахтера" и бизнесгруппы SCM, чьи влияния на политику распределены внутри ряда партий, депутатских фракций и групп в парламенте, на это ответил что-то вроде "пережил твоих предшественников, переживу и тебя". И как раз около месяца назад, как могли заметить зрители, существенно изменилась риторика и стиль подачи новостей относительно власти на ТРК "Украина" и "Украина 24". В целом почти все оппозиционные власти телеканалы, принадлежащие олигархам, несколько изменили тон.
Сергей Левочкин, влиятельный у части ОПЗЖ, действительно в неплохих отношениях с властью, в частности - с главой ОП Ермаком. Но не только с ними и бросаться в бой за президента вряд ли будет. Скорее всего, выжидать, пока выяснится имя победителя этого фундаментального конфликта или пока стороны помирятся.
Лояльным к президентским интересам остается "1+1" Игоря Коломойского и именно он сейчас остается единственной серьезной точкой опоры для Банковой. Насколько Коломойский может (и хочет) поддержать сейчас Зеленского, которого в 2019 году он везде называл едва ли не своим проектом? Подходящие возможности бывший днепропетровец сохраняет. На фоне преследования со стороны Фемиды и правительства США альтернатив для Коломойского немного: либо поддержать Зеленского, либо рано или поздно повторить путь Павла Лазаренко (более респектабельный вариант типа "венского плена" Дмитрия Фирташа Игорю Валерьевичу не светит: ситуация здесь другая). Поэтому Коломойский, понимая, что действовать он теперь может только в пределах Украины, будет играть в свои игры и попытается поставить на того, кто гарантирует ему сохранение как минимум на свободе. Если кто-то вообще может сейчас дать такие гарантии.
Почему Аваков вышел на интервью именно сейчас
Несколько месяцев после отставки Арсен Борисович постил селфи в инстаграм, рассказывая о своем отдыхе и настроении, а корреспонденты выспрашивали в комментариях, когда же он вернется и что будет делать. Конечно, многим интересно, почему это произошло именно сейчас. Ответ на это можно найти в недавнем заявлении секретаря СНБО Данилова о 108 ошибках в фамилиях, допущенных в санкционных списках СНБО, и продаже мест в списке воров в законе. Данилов, напомним, обвинял в этом МВД. И теперь Аваков пошел в контрнаступление.
Не менее решительно сейчас должен действовать и президент: его команда, если ее целью не является похоронить перспективы своего патрона, обязана продуцировать контрскандалы и решительно действовать. Качественно сменить правительство, а не менять одних неизвестных людей другими неизвестными людьми - без отчетов уволенных, без какой-либо понятной всем аргументации, только раздражая общество.
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