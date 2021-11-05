«Ничего, переживут»: Почему министрам Шмыгаля не дают отчитываться перед народом

Юрий Васильченко / Depo.ua

Кабмин Дениса Шмыгаля - рекордсмен по количеству замен министров, и, что интересно, большинство из них ушли по-тихому, без обязательных отчетов перед парламентом и народом, который их, собственно, оплачивал. Обществу даже не пытаются объяснить, чем очередные новые люди в правительстве эффективнее предшественников. И что наиболее грустно - не видно, чтобы от постоянной смены кадров что-то существенно улучшалось.

Вчера парламент сменил сразу пять чиновников. В Кабмин пришли новички Ирина Верещук и Юлия Свириденко; Алексей Резников одно правительственное кресло сменил на другое; также то ли повысили, то ли, наоборот, понизили таможенника Павла Рябикина; пятый чиновник, Руслан Стрелец, с должности заместителя министра экологии перешел на и. о. министра. Его бывший шеф Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко и экс-глава Минстратегпрома Олег Уруский ушли без отчета перед правительством.

Руководитель фракции "слуг" Давид Арахамия пояснил, что сам просил, чтобы уволенные не приходили в Раду отчитываться, потому что если на каждый отчет отвести по часу, депутаты не успеют рассмотреть необходимые законопроекты. Смешное объяснение, учитывая, что вчера в парламенте кроме назначений новых чиновников приняли, кажется, только два или три законопроекта. Один из них - об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций. Это инициатива фракций "Голоса" и "ЕС", к которой присоединились "слуги народа".

Другая фраза Арахамии в ответ на вопрос, что отчета отставников требовала оппозиция, вообще возмутила. Он пренебрежительно ответил: "Ничего, переживут". В этой фразе - вся сущность нынешней власти. Проблема же не в том, переживут или не переживут оппозиционные депутаты, а в том, что и общество осталось без ответов, что сделали в своих должностях чиновники, и если их увольняют, то за какие стратегические ошибки. Или просто потому, что для кого-то нужно освободить кресла?

В правительстве Дениса Шмыгаля, которое работает с 4 марта прошлого года, произошло уже много изменений.

Сколько министров уже поменялось в правительстве Шмыгаля

* В июне 2020 года Ольга Стефанишина в должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заменила Вадима Пристайко.

* Его через месяц отправили послом в Великобританию.

* 17 декабря прошлого года в Кабмин пришел аграрный министр Роман Лещенко.

* 16 июля уже этого года вместо Арсена Авакова МВД возглавил Денис Монастырский.

* Чаще всего менялись руководители министерств экономики и энергетики. Сначала в Минэкономики всего две недели в марте 2020-го и. о. был Павел Кухта, его сменил Игорь Петрашко. Он ушел в мае этого года, день вместо него обязанности исполняла Ирина Новикова, а после нее ушедший вчера в отставкуАлексей Любченко. То есть Юлия Свириденко уже пятая, если считать и и. о.

* В Минэнерго сначала исполняющим обязанности министра полтора месяца был Виталий Шубин, затем полтора года Ольга Буславец, месяц в кресле и. о. находился Юрий Бойко (не тот что из ОПЗЖ), потом пять месяцев - нынешний глава "Нафтогаза" Юрий Витренко (его назначение на должность проходило очень тяжело через Раду), и вот ныне кресло министра занимает Герман Галущенко. Также пятый по счету.

* В Минэкологии Руслан Стрелец пока второй министр. Как и в Мининфраструктуры. Это министерство возглавлял до мая этого года Владислав Криклий, ныне руководит Александр Кубраков.

* В Минкульте Александр Ткаченко - третий. До него было два и. о. - Анатолий Максимчук и Светлана Фоменко.

* Такая же история и в МОН: до Сергея Шкарлета и. о. министра работали Юрий Полюхович и Любомира Мандзий.

* В горячем кресле главы Минздрава также третий министр. Только без приставки и. о.: 26 дней посидел в кресле Илья Емец, вместо него пришел Максим Степанов, которого фактически "подсидел" его заместитель Виктор Ляшко. К двум последним министрам возникало и возникает множество вопросов по поводу ситуации с пандемией ковида.

* Новоназначенный Алексей Резников - второй министр обороны, он, напомним, сменил Андрея Тарана.

* Двое (пока) лиц руководили МинВОТ (Резников и со вчерашнего дня - Ирина Верещук), Минстратегпромом (Уруский, теперь Рябикин), министерством по делам ветеранов (Сергея Бессараба в декабре прошлого года сменила Юлия Лапутина), Минфином (Игорь Уманский рулил 26 дней). 30 марта 2020-го при делах Сергей Марченко).

Кто из министров в правительстве Шмыгаля работает дольше всего

Несбитыми министрами Шмыгаля остаются его креатура, министр Кабинета Министров Олег Немчинов, а также глава Минцифры Михаил Федоров, Минюста Денис Малюська (это вообще долгожители, они работали еще в правительстве Алексея Гончарука), министр развития общин Алексей Чернышов, которого регулярно сватают в кресло главы КГГА, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, глава МИД Дмитрий Кулеба и сам премьер. Такой частой замены министров даже не припомнишь.

Быстротечный Кабмин Гончарука с 29 августа 2019 года до своей отставки 4 марта 2020 года заменил лишь одну фигуру - вместо Алены Бабак министерство развития общин и территорий 4 февраля 2020 года возглавил Денис Шмыгаль. Который через месяц подвинул Гончарука. В правительстве Владимира Гройсмана также было немного замен. Три главы Минагрополитики (двое из них - и. о.), три - Минздрава (все трое - и. о.) и два министра руководили отечественными финансами. Редкими были перестановки и в обоих Кабминах Арсения Яценюка. Правда, есть нюанс - отдельные чиновники уходили с должностей со скандалами, этакими "отчетами в телеэфирах", которые сводились к простой схеме: я - белый и пушистый, а премьер - скотыняка. Это не прибавляло командности.

Впрочем, и правительство Шмыгаля, откуда министров убирают тихо, даже без отчета перед парламентом, вряд ли назовешь командой единомышленников. Формирование его состава очевидно происходит не в премьерском кабинете, а на Банковой. Может, там отставники и отчитывались, но, к сожалению, народ этого не слышал.

Упомянутый выше Арахамия анонсировал еще две замены в Кабмине. Кого на кого поменяют, по сути, не столь важно. Все равно это будут кулуарные решения. А само правительство все больше напоминает жертву косметических хирургов, которой поменяли все - губы, веки, грудь, ягодицы, нос... По замыслу, должно было получиться что-то красивое, но пока больше похоже на Франкенштейна.