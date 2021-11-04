Зачем Зеленский и «слуги» обновили правительство

Юрий Вишневский / Деловая столица

Пять отставок членов Кабмина и четыре новых назначения - таков итог заседаний парламента 3-4 ноября. ОПЗЖ, "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос" отказались поддержать кадровые предложения Владимира Зеленского и "слуг народа". Так что за обновление правительства несут ответственность только президент, правящая партия и ее сателлиты - группы "За майбутнє" и "Довіра".

Свириденко вместо Любченко

О смене пола заговорил глава парламентских "слуг народа" Давид Арахамия. По его словам, фракция "слуг" решила, что первый вице-премьер - министр экономики должен быть женщиной, а не мужчиной. И поэтому фракция захотела заменить Алексея Любченко на Юлию Свириденко. "Любченко - нормальный менеджер. Просто считаем, что вице-премьер женщина для гендерного баланса будет лучше", - подчеркнул Арахамия.

Конечно, эта версия звучит свежо и смело, тем не менее она довольно близка к истине. На Банковой всерьез задумались о перемене стиля работы правительства. А смена пола - это, несомненно, довольно радикальный способ переменить стиль.

Напомним, что Алексей Любченко более года (с 29 апреля 2020 г. по 20 мая 2021 г.) возглавлял Государственную налоговую службу Украины. И когда его назначили первым вице-премьером - министром экономики, многие эксперты уверенно предрекали, что для Любченко его новый пост - это трамплин в кресло премьера. Но его подвел именно стиль.

Некоторые подробности сообщила 2 ноября "Украинская правда": Любченко начал раздражать руководство Офиса президента тем, что "зарабатывал" на должности за спиной Банковой. На "малой фракции" Арахамия кратко резюмировал проблему с Любченко: "Леша заворовался".

Уже на следующий день эту информацию своеобразно подтвердили СБУ, НАБУ и САП. Они сообщили о проведении обысков в помещениях центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Следственные действия осуществляются в рамках расследования так называемых налоговых скруток. А скрутки - это "фирменный стиль", которым запомнился Любченко - по крайней мере, если верить интернет-поисковику Google. Особенно активно стали писать о "скрутках Любченко" три месяца назад - так доброжелатели пытались убить шансы Любченко стать премьером. И, как видим, черный пиар сделал свое дело. Любченко не только не стал премьером - его вообще ушли.

Его сменщица Юлия Свириденко, с точки зрения Банковой, имеет три неоспоримых плюса. Во-первых, она хорошо знакома с работой Минэкономики. Более года (с 29 сентября 2019 г. по 21 декабря 2020 г.) она проработала заместителем и первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Во-вторых, после работы в министерстве она почти год проработала заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Она хорошо сработалась с Ермаком и знает, чего он хочет. А в-третьих, она никогда не занималась ни скрутками, ни чем-либо подобным, поэтому не будет бросать тень на власть. Ее стиль совсем другой: она умеет умно говорить и при этом обычно разбирается в том, о чем говорит. Это совсем не лишне в условиях, когда власть постоянно слышит со всех сторон упреки в непрофессионализме.

Резников вместо Тарана

Владимир Зеленский захотел увидеть другой стиль и у руководства Министерства обороны. Напомним, что должность министра обороны относится к президентской квоте. И президент сам подбирает человека на эту должность. Поэтому замена министра обороны всегда отображает какие-то существенные изменения в образе мыслей верховного главнокомандующего.

Об Андрее Загороднюке, первом министре обороны Зеленского, наверное, все уже забыли. Поначалу Зеленский предполагал (ну или его убедили), что наилучший стиль министра обороны - это молодой гражданский реформатор. Загороднюк с 2015 года участвовал в проектном офисе реформ при Министерстве обороны и хорошо разбирался в реформах. Но этот стиль быстро надоел Зеленскому, который захотел противоположного. Так должность министра получил генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран.

Теперь Зеленскому опять захотелось обновить стиль. Главным недостатком Тарана в этом плане было неумение выступать на публике. Понятно, что сам Зеленский на его фоне выглядел прекрасно, но не может же верховный главнокомандующий подменять министра каждый раз, когда нужно сказать народу что-то важное на военную тему.

Именно на эту роль подошел Алексей Резников. Точнее, подошли сразу две кандидатуры - Ирина Верещук и Алексей Резников. Причем Верещук подошла даже больше, но у нее за спиной оказался плохой шлейф для министра обороны - слишком откровенные интервью медведчуковским каналам. Так, в эфире хард-ток-шоу Drozdov на телеканале Zik она рассказала о своем отношении к Степану Бандере: "Политика государства должна измениться. Безусловно, Бандера стал героем для большей части общества, образом национализма. Политики-манипуляторы, натягивающие на себя вышиванки, гордо выкрикивают его фамилию. Но следует понять, что эта историческая фигура никогда не найдет места в украинском пантеоне героев. Потому что история, как мы бы ею ни крутили, соврать миру не позволит".

Короче, в войсках кандидатура Верещук вызвала резкое неприятие, и Зеленский остановился на Резникове. Хоть и не женщина, но все-таки гражданский, говорить умеет, а по сравнению с Тараном - Цицерон.

Верещук вместо Резникова

Резников до назначения на пост министра обороны работал вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Эта должность, освобожденная Резниковым, и досталась Верещук. Благодаря этому гендерный баланс, о котором так печется Арахамия, еще более улучшился.

В парламенте Верещук набралась некоторого опыта, возглавляя подкомитет по вопросам госбезопасности и обороны. Правда, она некомпетентна в вопросах, которыми заведует министерство реинтеграции, но ее стиль работы явно будет другим, чем у Резникова.

Возможно, Верещук затаила обиду на Резникова, что он перешел ей дорогу к креслу министра обороны. Иначе трудно объяснить ее совершенно некомандную игру. Накануне своего назначения в правительство она анонсировала намерение провести аудит деятельности своего предшественника, то есть Резникова. "Я начну с того, что проведу аудит состояния выполнения министерством своих задач согласно профильным законам, указам президента, актам Кабмина, решениям СНБО и т.д. Надо понять, где мы сейчас находимся в плане выполнения профильных стратегий. Также следует четко оценить степень реализации тех или иных профильных проектов и государственных программ", - сообщила она.

Впрочем, не дожидаясь аудита, Верещук пообещала "реинтеграцию уже сегодня через информационное, гуманитарное, цифровое присутствие на временно оккупированных территориях". Наверное, на телеканале "Дом" теперь будет много-много Верещук. Главное, чтобы ведущие не спрашивали ее о Степане Бандере.

Место для Рябикина и пустота после Абрамовского

Конечно, не все кадровые решения объясняются в первую очередь желанием подкорректировать пол или стиль. Например, другая логика просматривается за решением заменить Олега Урусского на Павла Рябикина на посту министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Примечательно, что Урусский в довесок к посту министра имел статус вице-премьера, однако Рябикин такого довеска не получил. Это означает, что политический вес этого министерства и его руководителя значительно уменьшился. Похоже, этот орган не дал тех результатов, которых от него ждали, и именно поэтому Урусского уволили.

Что же касается Рябикина, то для него пост министра - это скорее утешительный приз. Так с ним расплатились за его отставку с гораздо более интересного поста главы Государственной таможенной службы. Этот пост он занимал с 18 ноября 2020 г. Сначала он был назначен без конкурса, по "карантинной" процедуре, затем в августе 2021 г. победил в конкурсе. 15 сентября правительство уволило его в связи с истечением срока действия контракта и сразу назначило как победителя конкурса. Поэтому его нельзя было снять просто так, но можно было уговорить в обмен на другую должность. Говорят, Рябикину предлагали три министерских должности. От поста министра социальной политики, как и от должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, он отказался, а вот на стратегические отрасли промышленности согласился.

Также говорят, что вакансию главы Государственной таможенной службы создали для Вячеслава Демченко, который пользуется доверием Зеленского. 3 ноября Зеленский уже освободил Демченко от должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины. Осталось, чтобы правительство назначило его главным таможенником.

После всех этих рокировок осталось вакантным кресло министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, из которого выдавили Романа Абрамовского. Как уже говорилось, план посадить в это кресло Рябикина не удался. Поэтому сейчас ищут другую кандидатуру. Временно Кабмин назначил и.о. министра Руслана Стрельца, который с прошлого года занимает должность заместителя министра.