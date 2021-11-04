От Ахметова – до Ермака: Удастся ли экс-руководителю «Запорожстали» Ростиславу Шурме стать премьером

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

От Ахметова – до Ермака: Удастся ли экс-руководителю «Запорожстали» Ростиславу Шурме стать премьером

17:34 04.11.2021 |

Политика

 Екатерина Эйхман / Depo.ua

Бывший генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма после неофициального изгнания из Запорожья в 2019 году возвращается в большую игру. И не кем-нибудь, а заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. И по нашим сведениям - с прицелом на премьерство.

О том, кто такой Шурма и удастся ли ему с таким прошлым занять кресло главы правительства - в обзоре Depo.

В Конституции такой должности как глава Офиса президента нет, и тем более граждане Украины не выбирали Андрея Ермака на выборах. Но сейчас он фактически второй человек в стране после президента. Под таким протекторатом Шурма сможет пойти достаточно далеко. А метит он, ни много ни мало, по информации Depo.ua, на должность премьер-министра.

Солдатик Ахметова

В 2006 году Шурма вошел в группу "Метинвест", принадлежащую олигарху Ринату Ахметову, с тех пор, можно сказать, и началась его карьера. Шурма был финдиректором Макеевского металлургического завода, затем - заместителем директора металлургического дивизиона "Метинвеста", членом наблюдательного совета Мариупольского металлургического комбината, председателем наблюдательного совета завода "Промет" и членом совета директоров "Метинвест-Траметал".

В Запорожье Шурма пришел в 2012 году - гендиректором "Запорожстали". А учитывая, что "Запорожсталь" не просто основное предприятие города, фактически город принадлежит ему - от средств массовой информации до политиков местного уровня, это сделало Шурму чуть ли не главным человеком города. Особенно когда в 2015 году "Запорожсталь" получила своего мэра - Владимира Буряка, после чего Запорожскую городскую государственную администрацию смело начали называть заводомэрией.

Все СМИ, имеющие на своих сайтах досье на Шурму, как под копирку пишут: "За три года под его руководством "Запорожсталь" стала прибыльным предприятием. В модернизацию инвестированы 3 млрд грн, налоговые начисления увеличены в 2,5 раза, средняя зарплата увеличена почти в 2 раза. Комбинат стал лидером в операционной эффективности среди металлургических предприятий Украины."Запорожсталь" - единственное металлургическое предприятие Украины, сохранившее объемы производства в период кризиса 2014-2015 годов. 7 августа 2015 года акционеры на своем собрании продлили полномочия генерального директора Шурмы". Относительно прибыльности предприятия нет никаких сомнений - Шурма возглавлял его целых семь лет и с этой задачей справился.

Однако упущена одна небольшая деталь - экология. Едва ли не самая большая проблема Запорожья, которую горожане поднимают из года в год. Качество воздуха в городе оставляет желать лучшего, а заводы, в том числе и "Запорожсталь", не спешат об этом беспокоиться. Ведь очистительные фильтры, которые по факту есть, и даже, как показывает практика - вернее визиты первых лиц государства в город, могут хорошо работать, требуют значительных финансовых затрат.

В 2019 году Шурма ушел из "Запорожстали". По его словам, он уходит, чтобы реализовывать собственные проекты. Однако есть основания полагать, что его из комбината все же "ушли". Слухи о его увольнении начали распространяться за несколько недель до, а на заводе их называли не иначе, чем фейком. Аж вдруг Ростислав Игоревич выходит и говорит, мол, пора уходить, буду заниматься своими делами. Это выглядит несколько странно, особенно учитывая, что за время его руководства "Запорожсталь" стала прибыльным предприятием и казалось бы, что его карьера на пике.

Скорее всего, решение об увольнении Шурмы было политическим. Бизнес и политика в Украине всегда идут рука об руку. Тем более для таких людей, как Ринат Леонидович.

Политические потуги

И не только для него, потому что сам Шурма, строя карьеру в "Метинвесте", делал попытки попасть в политику.

В 2010 году Ростислав Шурма был депутатом Донецкого областного совета от Партии регионов. Кроме того, в Верховной раде четвертого созыва был помощником депутата СДПУ. И не просто депутата, а собственного отца - Игоря Шурмы. Конечно, на общественных началах.

Также в 2015 году на местных выборах Шурма баллотировался от "Оппозиционного блока" в городской и областной советы. И шансы попасть в советы у него были все, ведь в обоих списках Шурма шел первым номером. Однако от обоих мандатов он отказался, не объясняя причины. В том же году тогдашний глава "Запорожстали" возглавил региональную организацию "Оппоблока", тем самым только закрепив статус заводомэрии.

Не обошлось в биографии Шурмы и без политических скандалов. Так, именно в 2015 году тогдашний запорожский депутат ВР Игорь Артюшенко обращался к министру внутренних дел Арсену Авакову с депутатским запросом относительно вероятного подкупа избирателей и использования Шурмой админресурса во время местных выборов. Но продолжения это обращение так и не получило.

Гены пальцем не задавишь

И, конечно же, рассказывая о Ростиславе Шурме нельзя не упомянуть его отца - вечного покровителя Добкина.

Еще в 2004 году во время Оранжевой революции Игорь Шурма активно поддерживал Виктора Януковича. После чего в 2006 году баллотировался в Раду от блока "Не так!", в который, кроме прочих, входили Медведчук, Шуфрич и Бойко. Но вместо этого стал заместителем тогдашнего харьковского городского председателя Михаила Добкина. Также в 2017 году Игорь Шурма руководил предвыборным штабом "Партии регионов".

Во время последней своей каденции в Раде восьмого созыва Шурма-старший был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов семей.

Более того, Игорь Шурма не признает "Л/ДНР" террористическими операциями и не голосовал в парламенте за признание России страной-агрессором. И вишенкой на торте - отказался в 2015 году в Верховной Раде почтить память жертв Голодомора.

Имеет ли Шурма-младший шансы возглавить правительство

После увольнения из "Запорожстали" Ростислав Шурма на два года исчез из медиа-пространства, по крайней мере, запорожского. Очевидно, искал нового патрона вместо Ахметова. И им очевидно стал Андрей Ермак.

Сначала в мае этого года президент Владимир Зеленский назначил Шурму-младшего членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", а уже через полгода Ермак - своим заместителем. По нашим источникам, это далеко не все амбиции экс-руководителя "Запорожстали" и не исключено, что бывший ахметовец вскоре заменит нынешнего в должности премьер-министра.
 

ПО РУБРИКАМ

17:10 Депозитные ставки для физлиц 04.11.21

16:40 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 03.11.21

16:05 Нацбанк намерен усилить киберзащиту банковской системы

16:01 НБУ обязал небанковские финучреждения усовершенствовать кредитные договоры

12:32 Курс евро падает к доллару 4 ноября после выхода статистики по еврозоне

12:24 Справочный курс гривны 3 ноября повышен на 4,42 коп до 26,2463 грн/$1

11:05 Фондовые индексы АТР закрыли торги 4 ноября в плюсе вслед за рекордным ростом американских рынков

09:59 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.11.21

09:55 Остаток средств на корсчетах банков 04.11.21

09:51 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 03.11.2021

08:25 Суд снова не применил «антиколомойский» закон по делу против Приватбанка

07:51 ФРС США сохранила базовую ставку и начала сворачивать программу выкупа облигаций

07:46 Фондовые индексы США 3 ноября закрылись на рекордных максимумах

03.11 Межбанковский валютный рынок в начале ноября остается малоликвидным. Существенных потрясений пока не предвидится

03.11 Депозитные ставки для физлиц 03.11.21

• дальше…

17:21 Иордания открыла рынок для украинской молочной продукции

16:51 В Дании арестовано исследовательское судно РФ «Академик Иоффе»

16:09 Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида

11:05 Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета

07:51 ФРС США сохранила базовую ставку и начала сворачивать программу выкупа облигаций

03.11 Телеканал «Белсат» объявлен в Беларуси экстремистским формированием

03.11 Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% за 10 лет

03.11 США располагают 12 типами ядерных боеголовок на вооружении стратегических и тактических сил - NNSA

03.11 «Разрушительная» атака обрушилась на Нацбанк Пакистана

03.11 Военная и экономическая активность России в Арктике: планы и страхи Кремля

03.11 В Чехии заявили, что следующее правительство не планирует переход на евро

02.11 Директор ЦРУ встретился в Москве с главой Совбеза России

02.11 Индия и Великобритания создадут глобальную сеть для передачи солнечной электроэнергии

02.11 Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

02.11 Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ

• дальше…

08:54 Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через «Дию»

08:40 Проверку COVID-19-сертификатов уполномочены проводить Нацполиция, Нацгвардия, местные органы власти - юристы

03.11 В Киеве уже можно «арендовать» публичные паркоместа

02.11 Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

01.11 Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

01.11 На Киевщине могут построить шесть мусороперерабатывающих заводов

01.11 Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий

29.10 Власти Киева разработали типовые схемы организации велосипедной инфраструктуры

29.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

28.10 С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко

28.10 Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице

27.10 Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

27.10 Приватизация «Большевика». Василий Хмельницкий рассказал, что построят на месте завода

27.10 Справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса начнут выдавать с 8 ноября - Ляшко

20.10 В Киеве вырастет плата за проезд в транспорте

• дальше…

17:34 От Ахметова – до Ермака: Удастся ли экс-руководителю «Запорожстали» Ростиславу Шурме стать премьером

14:01 Рада назначила Свириденко первым вице-премьером – министром экономики

13:54 Рада назначила нардепа Верещук вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

13:49 Деньги, танки, Ford Mustang. 15 топ-схем в Укроборонпроме. Главное из важного отчета

12:54 Почему Киев не испугали российские войска возле украинской границы

11:31 Виталий Кулик о том, почему власть не стала разгонять акцию антиваксеров в Киеве

11:22 Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

03.11 Медведчук двойного назначения. Почему Зеленский сливает дело против кума Путина

03.11 Медведчук по первому подозрению знакомится с материалами дела, в рамках второго продолжает находиться под домашним арестом – СБУ

03.11 Зеленский подал в Раду представление о назначении Резникова министром обороны

03.11 «Слуга народа» направила Кабмину предложения по трем новым министрам

03.11 Рада оправила Тарана в отставку с поста министра обороны

03.11 Обыски у Любченко, Олейникова и ГНС. Налоговая говорит, что сама позвала правоохранителей

03.11 Рада устранила несогласованности в законе о приведении закона о НАБУ в соответствие с Конституцией

03.11 Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации

• дальше…

10:57 В рейтинге самых производительных недорогих смартфонов Android по версии AnTuTu воцарился настоящий «хаос»

09:46 Представлен первый внешний аккумулятор для автомобилей и гибридов

09:00 По итогам этого года BMW удвоит объёмы производства электромобилей

03.11 Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане

03.11 Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store

03.11 Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов

03.11 Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее

03.11 Способ входа в учетную запись Google изменится с 9 ноября

03.11 Bugatti объявила о полном слиянии с производителем электрогиперкаров Rimac

03.11 Соцсеть Facebook отключила систему распознавания лиц и удалит соответствующие данные пользователей

02.11 Из-за санкций США Huawei может лишиться еще одного своего важного подразделения

02.11 Обновлённая Audi A8 дебютировала в удлинённой версии Horch

02.11 585 л.с. и 3,6 секунды до «сотни»: раскрыты характеристики нового Mercedes-AMG SL

02.11 Новая стратегия оказалась выигрышной: Redmi Note 10 Pro отлично продаётся и после выхода Redmi Note 11 Pro

02.11 Тысяча долларов за громкий выхлоп: в Нью-Йорке ввели беспрецедентный штраф

• дальше…

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно