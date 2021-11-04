От Ахметова – до Ермака: Удастся ли экс-руководителю «Запорожстали» Ростиславу Шурме стать премьером

Екатерина Эйхман / Depo.ua

Бывший генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма после неофициального изгнания из Запорожья в 2019 году возвращается в большую игру. И не кем-нибудь, а заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. И по нашим сведениям - с прицелом на премьерство.

О том, кто такой Шурма и удастся ли ему с таким прошлым занять кресло главы правительства - в обзоре Depo.

В Конституции такой должности как глава Офиса президента нет, и тем более граждане Украины не выбирали Андрея Ермака на выборах. Но сейчас он фактически второй человек в стране после президента. Под таким протекторатом Шурма сможет пойти достаточно далеко. А метит он, ни много ни мало, по информации Depo.ua, на должность премьер-министра.

Солдатик Ахметова

В 2006 году Шурма вошел в группу "Метинвест", принадлежащую олигарху Ринату Ахметову, с тех пор, можно сказать, и началась его карьера. Шурма был финдиректором Макеевского металлургического завода, затем - заместителем директора металлургического дивизиона "Метинвеста", членом наблюдательного совета Мариупольского металлургического комбината, председателем наблюдательного совета завода "Промет" и членом совета директоров "Метинвест-Траметал".

В Запорожье Шурма пришел в 2012 году - гендиректором "Запорожстали". А учитывая, что "Запорожсталь" не просто основное предприятие города, фактически город принадлежит ему - от средств массовой информации до политиков местного уровня, это сделало Шурму чуть ли не главным человеком города. Особенно когда в 2015 году "Запорожсталь" получила своего мэра - Владимира Буряка, после чего Запорожскую городскую государственную администрацию смело начали называть заводомэрией.

Все СМИ, имеющие на своих сайтах досье на Шурму, как под копирку пишут: "За три года под его руководством "Запорожсталь" стала прибыльным предприятием. В модернизацию инвестированы 3 млрд грн, налоговые начисления увеличены в 2,5 раза, средняя зарплата увеличена почти в 2 раза. Комбинат стал лидером в операционной эффективности среди металлургических предприятий Украины."Запорожсталь" - единственное металлургическое предприятие Украины, сохранившее объемы производства в период кризиса 2014-2015 годов. 7 августа 2015 года акционеры на своем собрании продлили полномочия генерального директора Шурмы". Относительно прибыльности предприятия нет никаких сомнений - Шурма возглавлял его целых семь лет и с этой задачей справился.

Однако упущена одна небольшая деталь - экология. Едва ли не самая большая проблема Запорожья, которую горожане поднимают из года в год. Качество воздуха в городе оставляет желать лучшего, а заводы, в том числе и "Запорожсталь", не спешат об этом беспокоиться. Ведь очистительные фильтры, которые по факту есть, и даже, как показывает практика - вернее визиты первых лиц государства в город, могут хорошо работать, требуют значительных финансовых затрат.

В 2019 году Шурма ушел из "Запорожстали". По его словам, он уходит, чтобы реализовывать собственные проекты. Однако есть основания полагать, что его из комбината все же "ушли". Слухи о его увольнении начали распространяться за несколько недель до, а на заводе их называли не иначе, чем фейком. Аж вдруг Ростислав Игоревич выходит и говорит, мол, пора уходить, буду заниматься своими делами. Это выглядит несколько странно, особенно учитывая, что за время его руководства "Запорожсталь" стала прибыльным предприятием и казалось бы, что его карьера на пике.

Скорее всего, решение об увольнении Шурмы было политическим. Бизнес и политика в Украине всегда идут рука об руку. Тем более для таких людей, как Ринат Леонидович.

Политические потуги

И не только для него, потому что сам Шурма, строя карьеру в "Метинвесте", делал попытки попасть в политику.

В 2010 году Ростислав Шурма был депутатом Донецкого областного совета от Партии регионов. Кроме того, в Верховной раде четвертого созыва был помощником депутата СДПУ. И не просто депутата, а собственного отца - Игоря Шурмы. Конечно, на общественных началах.

Также в 2015 году на местных выборах Шурма баллотировался от "Оппозиционного блока" в городской и областной советы. И шансы попасть в советы у него были все, ведь в обоих списках Шурма шел первым номером. Однако от обоих мандатов он отказался, не объясняя причины. В том же году тогдашний глава "Запорожстали" возглавил региональную организацию "Оппоблока", тем самым только закрепив статус заводомэрии.

Не обошлось в биографии Шурмы и без политических скандалов. Так, именно в 2015 году тогдашний запорожский депутат ВР Игорь Артюшенко обращался к министру внутренних дел Арсену Авакову с депутатским запросом относительно вероятного подкупа избирателей и использования Шурмой админресурса во время местных выборов. Но продолжения это обращение так и не получило.

Гены пальцем не задавишь

И, конечно же, рассказывая о Ростиславе Шурме нельзя не упомянуть его отца - вечного покровителя Добкина.

Еще в 2004 году во время Оранжевой революции Игорь Шурма активно поддерживал Виктора Януковича. После чего в 2006 году баллотировался в Раду от блока "Не так!", в который, кроме прочих, входили Медведчук, Шуфрич и Бойко. Но вместо этого стал заместителем тогдашнего харьковского городского председателя Михаила Добкина. Также в 2017 году Игорь Шурма руководил предвыборным штабом "Партии регионов".

Во время последней своей каденции в Раде восьмого созыва Шурма-старший был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов семей.

Более того, Игорь Шурма не признает "Л/ДНР" террористическими операциями и не голосовал в парламенте за признание России страной-агрессором. И вишенкой на торте - отказался в 2015 году в Верховной Раде почтить память жертв Голодомора.

Имеет ли Шурма-младший шансы возглавить правительство

После увольнения из "Запорожстали" Ростислав Шурма на два года исчез из медиа-пространства, по крайней мере, запорожского. Очевидно, искал нового патрона вместо Ахметова. И им очевидно стал Андрей Ермак.

Сначала в мае этого года президент Владимир Зеленский назначил Шурму-младшего членом наблюдательного совета "Укроборонпрома", а уже через полгода Ермак - своим заместителем. По нашим источникам, это далеко не все амбиции экс-руководителя "Запорожстали" и не исключено, что бывший ахметовец вскоре заменит нынешнего в должности премьер-министра.