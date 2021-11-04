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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны

11:22 04.11.2021 |

Политика

 

Верховная Рада поддержала кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны Украины.

За предложенную президентом кандидатуру Резникова проголосовали 273 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Алексей Резников (1966 года рождения) - в 2008-2014 годах депутат Киевского городского совета VI созыва. Избирался от Блока Николая Катеринчука. С июня 2014 года - депутат Киевского городского совета VII созыва.

19 июня 2014 избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета. С апреля 2016 - заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

Занимает пост первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу Украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.

С 4 марта 2020 года - вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с 19 марта - член СНБО.

1 ноября 2021 года Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьера. Позже он заявил что, вероятно, не будет продолжать работу в ТКГ.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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