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Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны
11:22 04.11.2021 |
Верховная Рада поддержала кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны Украины.
За предложенную президентом кандидатуру Резникова проголосовали 273 народных депутата на пленарном заседании в четверг.
Алексей Резников (1966 года рождения) - в 2008-2014 годах депутат Киевского городского совета VI созыва. Избирался от Блока Николая Катеринчука. С июня 2014 года - депутат Киевского городского совета VII созыва.
19 июня 2014 избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета. С апреля 2016 - заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.
Занимает пост первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу Украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.
С 4 марта 2020 года - вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с 19 марта - член СНБО.
1 ноября 2021 года Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьера. Позже он заявил что, вероятно, не будет продолжать работу в ТКГ.
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