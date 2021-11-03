Игра на уничтожение. Почему Зеленский стал лидером антирейтинга

Юрий Вишневский / Деловая столица

Соцопросы об антирейтингах создают прекрасный инструмент для манипуляций общественным сознанием.

Очень интересное исследование обнародовал Центр Разумкова. Причем интересно оно не только тем, что Зеленский там возглавил антирейтинг кандидатов на президентских выборах. Еще там появилась "Партия Дмитрия Разумкова", которая, оказывается, преодолевает проходной барьер на выборах в Верховную Раду.

Как экс-спикера делают проходным

С разницей в неделю Центр Разумкова провел два социсследования. Первое, 14-20 октября методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов, было проведено при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине. Второе, 23-27 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), было проведено по заказу сайта "Обозреватель".

Мы не будем строить догадок, кто помог сайту "Обозреватель" сделать заказ. Просто констатируем факт: во втором опросе появилось несколько партий и вопросов, которых не было в первом. По-видимому, второй опрос понадобился именно ради этих дополнительных партий и вопросов.

Впервые участником парламентского рейтинга стала виртуальная "Партия Дмитрия Разумкова". Составители опроса прямо указывают: "Партии Дмитрия Разумкова не существует и она была включена в рейтинг в качестве эксперимента". Что ж, несуществующая партия вошла в пятерку лидеров, которые преодолевают 5%-ный барьер. Партия "Слуга народа" получила 15%, "Европейская солидарность" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батьківщина" - 7,2%, "Партия Дмитрия Разумкова" - 5,5%.

Чувствуется, что заказчика сильно интересовал вопрос, взлетит проект экс-спикера или не взлетит. Теперь, наверное, можно ожидать, что этот проект приблизился к получению финансирования и будет понемногу наполняться кадрами и организационной структурой в регионах.

Во втором опросе появилась еще одна партия, которой не было в первом. Это "Украина - наш дом" Бориса Колесникова. Но этот проект набрал всего лишь 0,3%. Не взлетит.

Понятно, что теперь Дмитрий Разумков и его спонсоры могут использовать оптимистичные цифры соцопроса для пиар-раскрутки будущей партии. Многие люди, недовольные нынешними парламентскими партиями, в то же время боятся, чтобы их голос не пропал, и ищут такие новые проекты, которые способны попасть в следующую Раду. И тут им предлагают готовое решение: партия еще даже не существует, но она уже проходная. То есть в данном случае мы имеем самоподдерживающийся процесс: оптимистичный рейтинг используется для дальнейшего поднятия рейтинга.

Как обнуляют шансы Зеленского

Противоположное оружие используется против Владимира Зеленского. Это - антирейтинг. Во втором опросе Центра Разумкова появился вопрос, которого не было в первом: "За кого из кандидатов в Президенты Украины Вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?"

Респонденты могли назвать несколько политиков (в среднем называли двух). Ответы, конечно, очень интересные. Вот первые восемь позиций: Владимир Зеленский - 31,9%, Петр Порошенко - 31,6%, Виктор Медведчук - 24,7%, Юрий Бойко - 24%, Олег Ляшко - 15%, Юлия Тимошенко - 13,8%, Олег Тягныбок - 11%, Евгений Мураев - 9,7%. Кстати, Дмитрий Разумков - на последних позициях, его антирейтинг - всего 4,6%.

Эти цифры имеют лишь отдаленное отношение к реальным электоральным настроениям людей. В самом деле, разве можно поверить, что если во втором туре вдруг окажутся Зеленский и Мураев, то победит Мураев, ибо у него намного ниже антирейтинг. Да нет, конечно, весь патриотический электорат, сцепив зубы, придет и проголосует за Зеленского, ибо он по сравнению с Мураевым - заядлый русофоб и путиноненавистник.

Цифры антирейтинга говорят совсем о другом. Они говорят о том, с кем сейчас в общественном сознании связывается негатив. Грубо говоря, кому люди хотят отомстить. Представим себе человека, которого спросили, за кого он не будет голосовать ни при каких обстоятельствах. Весьма вероятно, что он назовет тех политиков, с кем он (по подсказке медиа, соцсетей и слухов) связывает все плохое в стране. И это скорее будут Зеленский и Порошенко, чем, например, Мураев и Тягныбок.

Отметим, что более двух с половиной лет Центр Разумкова не публиковал таких антирейтингов. Регулярно проводились опросы с другой формулировкой: "Насколько вы доверяете таким политикам?" - и на их основе составлялись рейтинги по балансу доверия-недоверия. Последний такой опрос был в июле-августе. Тогда антилидером по балансу доверия-недоверия был Виктор Медведчук (-65,6%), за ним шли Вадим Рабинович (-59,6%), Денис Шмыгаль (-58,5%), Петр Порошенко (-57,9%), а в наилучшем положении были Дмитрий Разумков (-16,6%) и Владимир Зеленский (-28,4%). Подчеркнем, что о президентских выборах при этом вообще речь не шла.

Последний раз вопрос "За кого из кандидатов в Президенты Украины Вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?" звучал в совместном опросе Центра Разумкова, КМИС и группы "Рейтинг" 5-14 марта 2019 г. перед первым туром президентских выборов. Тогда пятерка самых антирейтинговых кандидатов выглядела так: Петр Порошенко - 47,4%, Юлия Тимошенко - 27,5%, Юрий Бойко - 18,9%, Олег Ляшко - 16,7%, Владимир Зеленский - 13,3%.

С тех пор прошло более двух с половиной лет. У Порошенко антирейтинг сократился на 15,8%, у Тимошенко - на 13,7%, у Бойко - на 5,1%. В то же время у Ляшко антирейтинг вырос на 1,7%, а у Зеленского - на 18,6%. Все логично: Тимошенко и Порошенко заработали свои антирейтинги, когда были у власти; теперь - очередь Зеленского.

Но подчеркнем, что такие соцопросы об антирейтингах создают прекрасный инструмент для манипуляций общественным сознанием. Вчера и сегодня редкое СМИ не захотело опубликовать новость с заголовком типа "Зеленский возглавил антирейтинг". Фактически это тоже самоподдерживающийся процесс: высокий антирейтинг используется для дальнейшего роста антирейтинга и падения рейтинга. Симпатики разочаровываются, сторонники отворачиваются, приверженцы деморализуются. Конкуренты закупают шампанское.

Клеймо некомпетентности

С другой стороны, понятно, что антирейтинг не возникает на пустом месте. Во втором опросе Центра Разумкова можно найти несколько вопросов, позволяющих выяснить причины роста антирейтинга Зеленского. Важно понимать, что эти причины тоже будут использоваться конкурентами Зеленского как самоподдерживающийся процесс.

* 36,2% считают, что нынешняя власть хуже предыдущей. Такая же - 40,1%. Лучше предыдущей - только 20,1%.

* О том, что финансовое (материальное) положение их семьи за последние два года ухудшилось, заявили 55,9%. Не изменилось - 35,3%. Улучшилось - всего лишь 7,5%.

* Какая главная причина экономических проблем в Украине? Некомпетентность власти - 39,1%. Высокий уровень коррупции - 35,4%.

* Какова основная причина кризисных явлений в энергетике, чрезмерных цен, критической нехватки запасов газа и угля? Коррумпированность власти - 37,5%. Некомпетентность украинской власти - 36,8%.

* Кто несет наибольшую ответственность за отопительный сезон и кто в связи с существенным ростом цен на газ и уголь должен компенсировать увеличение расходов на отопление школ, больниц, детских садов и т.п.? Это ответственность центральной власти, и она из государственного бюджета должна возместить дополнительные расходы на отопление - 52%. Мне безразлично, кто будет компенсировать расходы, центральные власти или местные, главное, чтобы в школах, больницах и садах были теплые батареи - 24,6%. Это ответственность местного самоуправления, потому из бюджетов местных общин должны компенсироваться дополнительные расходы на отопление - 17,5%.

* Достаточно ли средств, которые власть предусмотрела на отопительный сезон на субсидии на жилищно-коммунальные услуги, чтобы в полной мере защитить уязвимые слои населения? Нет, я считаю, что правительство, учитывая высокие цены на энергоносители, должно увеличить сумму на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право их получать - 43,6%. Я не знаю, сколько средств предусмотрено на субсидии - 35,3%. Да, считаю, вполне достаточно тех средств, которые правительство предусмотрело в государственном бюджете - 7,3%.

Как видим, составители опроса решили сфокусировать внимание на ситуации в энергетике. И постарались проставить на власти клеймо некомпетентности и коррумпированности.

Эту связку придумал не Центр Разумкова. 15-18 октября КМИС провел соцопрос, в котором был задан вопрос о главной причине экономического кризиса, и 42,1% респондентов выбрали опцию "высокий уровень коррупции", а 31,2% - "некомпетентность власти". Эту связку очень легко вкладывать в головы людей. И очень трудно выбивать ее оттуда.

А впереди - как минимум пять месяцев (с ноября по март), когда ситуация в энергетике будет напрямую затрагивать людей. Любые перебои с электричеством, газом, отоплением зданий люди будут связывать с центральной властью и лично с Зеленским. Самое опасное для власти то, что люди уже будут ждать от нее провалов в энергетике. И если случатся веерные отключения электроэнергии, холодные батареи в больницах и т.п., люди будут говорит: ну вот, мы так и знали, чего еще ждать от этой власти, которая ничего не умеет, только красть себе в карман.

Это, повторимся, самоподдерживающийся процесс. И он уже запущен.

