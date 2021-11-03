Игра на уничтожение. Почему Зеленский стал лидером антирейтинга

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Игра на уничтожение. Почему Зеленский стал лидером антирейтинга

23:35 02.11.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Соцопросы об антирейтингах создают прекрасный инструмент для манипуляций общественным сознанием.

Очень интересное исследование обнародовал Центр Разумкова. Причем интересно оно не только тем, что Зеленский там возглавил антирейтинг кандидатов на президентских выборах. Еще там появилась "Партия Дмитрия Разумкова", которая, оказывается, преодолевает проходной барьер на выборах в Верховную Раду.

Как экс-спикера делают проходным

С разницей в неделю Центр Разумкова провел два социсследования. Первое, 14-20 октября методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов, было проведено при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине. Второе, 23-27 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), было проведено по заказу сайта "Обозреватель".

Мы не будем строить догадок, кто помог сайту "Обозреватель" сделать заказ. Просто констатируем факт: во втором опросе появилось несколько партий и вопросов, которых не было в первом. По-видимому, второй опрос понадобился именно ради этих дополнительных партий и вопросов.

Впервые участником парламентского рейтинга стала виртуальная "Партия Дмитрия Разумкова". Составители опроса прямо указывают: "Партии Дмитрия Разумкова не существует и она была включена в рейтинг в качестве эксперимента". Что ж, несуществующая партия вошла в пятерку лидеров, которые преодолевают 5%-ный барьер. Партия "Слуга народа" получила 15%, "Европейская солидарность" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батьківщина" - 7,2%, "Партия Дмитрия Разумкова" - 5,5%.

Чувствуется, что заказчика сильно интересовал вопрос, взлетит проект экс-спикера или не взлетит. Теперь, наверное, можно ожидать, что этот проект приблизился к получению финансирования и будет понемногу наполняться кадрами и организационной структурой в регионах.

Во втором опросе появилась еще одна партия, которой не было в первом. Это "Украина - наш дом" Бориса Колесникова. Но этот проект набрал всего лишь 0,3%. Не взлетит.

Понятно, что теперь Дмитрий Разумков и его спонсоры могут использовать оптимистичные цифры соцопроса для пиар-раскрутки будущей партии. Многие люди, недовольные нынешними парламентскими партиями, в то же время боятся, чтобы их голос не пропал, и ищут такие новые проекты, которые способны попасть в следующую Раду. И тут им предлагают готовое решение: партия еще даже не существует, но она уже проходная. То есть в данном случае мы имеем самоподдерживающийся процесс: оптимистичный рейтинг используется для дальнейшего поднятия рейтинга.

Как обнуляют шансы Зеленского

Противоположное оружие используется против Владимира Зеленского. Это - антирейтинг. Во втором опросе Центра Разумкова появился вопрос, которого не было в первом: "За кого из кандидатов в Президенты Украины Вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?"

Респонденты могли назвать несколько политиков (в среднем называли двух). Ответы, конечно, очень интересные. Вот первые восемь позиций: Владимир Зеленский - 31,9%, Петр Порошенко - 31,6%, Виктор Медведчук - 24,7%, Юрий Бойко - 24%, Олег Ляшко - 15%, Юлия Тимошенко - 13,8%, Олег Тягныбок - 11%, Евгений Мураев - 9,7%. Кстати, Дмитрий Разумков - на последних позициях, его антирейтинг - всего 4,6%.

Эти цифры имеют лишь отдаленное отношение к реальным электоральным настроениям людей. В самом деле, разве можно поверить, что если во втором туре вдруг окажутся Зеленский и Мураев, то победит Мураев, ибо у него намного ниже антирейтинг. Да нет, конечно, весь патриотический электорат, сцепив зубы, придет и проголосует за Зеленского, ибо он по сравнению с Мураевым - заядлый русофоб и путиноненавистник.

Цифры антирейтинга говорят совсем о другом. Они говорят о том, с кем сейчас в общественном сознании связывается негатив. Грубо говоря, кому люди хотят отомстить. Представим себе человека, которого спросили, за кого он не будет голосовать ни при каких обстоятельствах. Весьма вероятно, что он назовет тех политиков, с кем он (по подсказке медиа, соцсетей и слухов) связывает все плохое в стране. И это скорее будут Зеленский и Порошенко, чем, например, Мураев и Тягныбок.

Отметим, что более двух с половиной лет Центр Разумкова не публиковал таких антирейтингов. Регулярно проводились опросы с другой формулировкой: "Насколько вы доверяете таким политикам?" - и на их основе составлялись рейтинги по балансу доверия-недоверия. Последний такой опрос был в июле-августе. Тогда антилидером по балансу доверия-недоверия был Виктор Медведчук (-65,6%), за ним шли Вадим Рабинович (-59,6%), Денис Шмыгаль (-58,5%), Петр Порошенко (-57,9%), а в наилучшем положении были Дмитрий Разумков (-16,6%) и Владимир Зеленский (-28,4%). Подчеркнем, что о президентских выборах при этом вообще речь не шла.

Последний раз вопрос "За кого из кандидатов в Президенты Украины Вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?" звучал в совместном опросе Центра Разумкова, КМИС и группы "Рейтинг" 5-14 марта 2019 г. перед первым туром президентских выборов. Тогда пятерка самых антирейтинговых кандидатов выглядела так: Петр Порошенко - 47,4%, Юлия Тимошенко - 27,5%, Юрий Бойко - 18,9%, Олег Ляшко - 16,7%, Владимир Зеленский - 13,3%.

С тех пор прошло более двух с половиной лет. У Порошенко антирейтинг сократился на 15,8%, у Тимошенко - на 13,7%, у Бойко - на 5,1%. В то же время у Ляшко антирейтинг вырос на 1,7%, а у Зеленского - на 18,6%. Все логично: Тимошенко и Порошенко заработали свои антирейтинги, когда были у власти; теперь - очередь Зеленского.

Но подчеркнем, что такие соцопросы об антирейтингах создают прекрасный инструмент для манипуляций общественным сознанием. Вчера и сегодня редкое СМИ не захотело опубликовать новость с заголовком типа "Зеленский возглавил антирейтинг". Фактически это тоже самоподдерживающийся процесс: высокий антирейтинг используется для дальнейшего роста антирейтинга и падения рейтинга. Симпатики разочаровываются, сторонники отворачиваются, приверженцы деморализуются. Конкуренты закупают шампанское.

Клеймо некомпетентности

С другой стороны, понятно, что антирейтинг не возникает на пустом месте. Во втором опросе Центра Разумкова можно найти несколько вопросов, позволяющих выяснить причины роста антирейтинга Зеленского. Важно понимать, что эти причины тоже будут использоваться конкурентами Зеленского как самоподдерживающийся процесс.

* 36,2% считают, что нынешняя власть хуже предыдущей. Такая же - 40,1%. Лучше предыдущей - только 20,1%.

* О том, что финансовое (материальное) положение их семьи за последние два года ухудшилось, заявили 55,9%. Не изменилось - 35,3%. Улучшилось - всего лишь 7,5%.

* Какая главная причина экономических проблем в Украине? Некомпетентность власти - 39,1%. Высокий уровень коррупции - 35,4%.

* Какова основная причина кризисных явлений в энергетике, чрезмерных цен, критической нехватки запасов газа и угля? Коррумпированность власти - 37,5%. Некомпетентность украинской власти - 36,8%.

* Кто несет наибольшую ответственность за отопительный сезон и кто в связи с существенным ростом цен на газ и уголь должен компенсировать увеличение расходов на отопление школ, больниц, детских садов и т.п.? Это ответственность центральной власти, и она из государственного бюджета должна возместить дополнительные расходы на отопление - 52%. Мне безразлично, кто будет компенсировать расходы, центральные власти или местные, главное, чтобы в школах, больницах и садах были теплые батареи - 24,6%. Это ответственность местного самоуправления, потому из бюджетов местных общин должны компенсироваться дополнительные расходы на отопление - 17,5%.

* Достаточно ли средств, которые власть предусмотрела на отопительный сезон на субсидии на жилищно-коммунальные услуги, чтобы в полной мере защитить уязвимые слои населения? Нет, я считаю, что правительство, учитывая высокие цены на энергоносители, должно увеличить сумму на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право их получать - 43,6%. Я не знаю, сколько средств предусмотрено на субсидии - 35,3%. Да, считаю, вполне достаточно тех средств, которые правительство предусмотрело в государственном бюджете - 7,3%.

Как видим, составители опроса решили сфокусировать внимание на ситуации в энергетике. И постарались проставить на власти клеймо некомпетентности и коррумпированности.

Эту связку придумал не Центр Разумкова. 15-18 октября КМИС провел соцопрос, в котором был задан вопрос о главной причине экономического кризиса, и 42,1% респондентов выбрали опцию "высокий уровень коррупции", а 31,2% - "некомпетентность власти". Эту связку очень легко вкладывать в головы людей. И очень трудно выбивать ее оттуда.

А впереди - как минимум пять месяцев (с ноября по март), когда ситуация в энергетике будет напрямую затрагивать людей. Любые перебои с электричеством, газом, отоплением зданий люди будут связывать с центральной властью и лично с Зеленским. Самое опасное для власти то, что люди уже будут ждать от нее провалов в энергетике. И если случатся веерные отключения электроэнергии, холодные батареи в больницах и т.п., люди будут говорит: ну вот, мы так и знали, чего еще ждать от этой власти, которая ничего не умеет, только красть себе в карман.

Это, повторимся, самоподдерживающийся процесс. И он уже запущен.
 

ПО РУБРИКАМ

02.11 Межбанковский валютный рынок 3 ноября могут развернуть на мелких валютных сделках

02.11 Банки направили подавляющую часть долгосрочного рефинансирования НБУ на покупку ОВГЗ - глава совета Нацбанка

02.11 Минфин сохранил продажи ОВГЗ на аукционах при небольшом повышении ставок

02.11 Депозитные ставки для физлиц 02.11.21

02.11 Премии по «Зеленой карте» в Украине за 8 мес. возросли на 36,4%, количество договоров на 24,4% - МТСБУ

02.11 Страховщики-члены МТСБУ за 9 мес. увеличили платежи по ОСАГО на 15,3%, выплаты на 29,6%

02.11 Курс евро перешел к снижению на статистике по еврозоне

02.11 Справочный курс гривны 2 ноября понижен на 0,18 коп до 26,2905 грн/$1

02.11 Азиатские биржи 2 ноября закрылись в основном в минусе

02.11 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 01.11.21

02.11 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.11.21

02.11 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.11.2021

02.11 Остаток средств на корсчетах банков 02.11.21

02.11 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 01.11.2021

02.11 Мемная криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой: сегодня её курс упал с $2800 до нуля

• дальше…

02.11 Беларусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

02.11 Введение обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения потребует в первый год 22 млрд грн из бюджета - Минсоцполитики

02.11 Рада намерена перенести уплату акциза с табачных изделий на производителей и импортеров

02.11 Рада приняла закон о внедрении расчетов за газ в энергетических единицах

02.11 Минфин сохранил продажи ОВГЗ на аукционах при небольшом повышении ставок

02.11 Рада намерена передать дела ОАСК по обжалованию документов Кабмина и НБУ в Кассационный админсуд ВС

02.11 В этом году «Оператор рынка» получил почти 50 миллионов гривень чистой прибыли

02.11 Оператор ГТС закупит газ для балансировки на 12,5 миллиарда гривень

02.11 Шмыгаль не исключает импорт электроэнергии из Беларуси в случае необходимости

02.11 Антимонопольщики проверят, был ли заговор на торгах за «Большевик»

• дальше…

02.11 Директор ЦРУ встретился в Москве с главой Совбеза России

02.11 Индия и Великобритания создадут глобальную сеть для передачи солнечной электроэнергии

02.11 Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

02.11 Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ

01.11 США и ЕС достигли соглашения в «войне тарифов»

01.11 Китай намерен проверять компании, передающие данные за рубеж

01.11 Джо Байден признал неуклюжесть действий США по отношению к Франции

01.11 «Евротройка» и США призвали Иран вернуться к переговорам о ядерной сделке

01.11 Новый молдавский контракт с Газпромом: без политических условностей, цена 450 долларов

01.11 Лидеры G20 поддержали введение минимального глобального корпоративного налога - СМИ

01.11 Не спасенные Саакашвили: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу

29.10 Молдова договорилась с «Газпромом» на условиях Кишинева – МИД

29.10 Новый блеф Кремля. Зачем Путин опять пугает Зеленского броском на Киев

29.10 Британия вызвала посла Франции из-за рыболовного спора

29.10 Израиль хочет пригласить до двух тысяч строителей из Украины - посольство

• дальше…

02.11 Кличко: локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

01.11 Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

01.11 На Киевщине могут построить шесть мусороперерабатывающих заводов

01.11 Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий

29.10 Власти Киева разработали типовые схемы организации велосипедной инфраструктуры

29.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

28.10 С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом - Кличко

28.10 Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице

27.10 Украинцы смогут распечатывать СOVID-сертификаты с одной дозой вакцины без биометрического паспорта

27.10 Приватизация «Большевика». Василий Хмельницкий рассказал, что построят на месте завода

27.10 Справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса начнут выдавать с 8 ноября - Ляшко

20.10 В Киеве вырастет плата за проезд в транспорте

20.10 Ситуация с коронавирусом самая сложная за время пандемии, но локдауна не будет, – Шмыгаль

13.10 Пассажиров не будут пропускать в поезда без COVID-сертификата или отрицательного теста, – «Укрзализныця»

12.10 Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об «открытом небе»

• дальше…

02.11 Игра на уничтожение. Почему Зеленский стал лидером антирейтинга

02.11 Таран подал в отставку, — представитель Кабмина в Раде Мельничук

02.11 Большинство украинцев не одобряют деятельность Зеленского, но досрочных выборов хотят меньшинство - соцопрос КМИС

02.11 В Раду проходят 5 партий, у партии Разумкова и Радикальной партии высокие шансы – соцопрос КМИС

02.11 Сигнал Путину: Что будет делать флагманский корабль ВМС США в Черном море

02.11 Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения в виде личных обязательств по первому эпизоду подозрения

02.11 Зеленский лидирует в президентском рейтинге и рейтинге доверия к политикам – соцопрос «Рейтинг»

02.11 В Раду проходят семь политсил, рейтинг возглавляет «Слуга народа» – соцопрос «Рейтинг»

02.11 Разумков может пройти в Раду со своей партией - опрос Центра Разумкова

02.11 Глава Минэкономики Любченко подал в отставку

02.11 Зародыш сепаратизма на Одесчине. Короткие итоги выборов 31 октября

01.11 Андрей Рыженко: Корабли НАТО в Черном море – ответ на российские маневры у наших границ

01.11 Шуфрич купил очередной телеканал

01.11 Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

01.11 «Слуга народа» поддержала кандидатуру Верещук на пост министра реинтеграции - спикер фракции

• дальше…

02.11 Из-за санкций США Huawei может лишиться еще одного своего важного подразделения

02.11 Обновлённая Audi A8 дебютировала в удлинённой версии Horch

02.11 585 л.с. и 3,6 секунды до «сотни»: раскрыты характеристики нового Mercedes-AMG SL

02.11 Новая стратегия оказалась выигрышной: Redmi Note 10 Pro отлично продаётся и после выхода Redmi Note 11 Pro

02.11 Тысяча долларов за громкий выхлоп: в Нью-Йорке ввели беспрецедентный штраф

02.11 Мемная криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой: сегодня её курс упал с $2800 до нуля

01.11 IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол

01.11 В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu новый лидер и с большим отрывом

01.11 Мировые расходы на облачные сервисы в третьем квартале 2021 года достигли рекордной суммы 49,4 млрд долларов

01.11 Jaguar Land Rover заплатит Tesla, чтобы избежать крупного штрафа

01.11 Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет

29.10 У нового Kia Sportage появилась «внедорожная» версия

29.10 Британские учёные придумали оптическую запись с плотность в 10 тыс. раз выше, чем на дисках Blu-ray

29.10 TCL представила первый в мире дисплей 8К с частотой обновления 265 Гц

29.10 В США испытывают вакцину от самой опасной разновидности рака груди

• дальше…

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно