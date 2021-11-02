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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сигнал Путину: Что будет делать флагманский корабль ВМС США в Черном море

14:14 02.11.2021 |

Политика

 Руслан Рудомский / Depo.ua

Один боевой корабль стран НАТО уже находится в Черном море, другой находится на подходе - таким образом, США дают понять России, что не стоит терять здравый смысл.

30 октября, для участия в совместных учениях с партнерами по НАТО, в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter с управляемым ракетным оружием на борту. Днем позже стало известно, что в акваторию Черного моря отправился флагманский командный корабль США Mount Whitney, который тоже примет участие в учениях.

В Пентагоне не скрывают, что американские военные корабли будут действовать "вместе союзниками по НАТО и партнерами с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе", а также подтвердят приверженность НАТО "сохранению свободы судоходства в международных водах для всех стран".

Что интересно, USS Porter - это современный ракетный эсминец с ракетами класса "Томагавк" на борту, способными нести ядерный боезаряд. Но и без него это смертоносное оружие с боеголовками по полторы тонны, способное уничтожить любую цель в радиусе более 1650 км.

Флагманский же корабль Mount Whitney предназначен для управления и координации действий ВМС и располагает многочисленными приборами для ведения радиоэлектронной разведки, наблюдения за воздушной, надводной, подводной обстановками в пользу боевых кораблей.

Корабль может передавать и принимать большие объемы данных в и из любой точки Земли через защищенные каналы связи. Все это позволяет американскому командованию получать самую актуальную разведывательную и оперативную разведывательную информацию.

То есть, в сущности, США заводят в Черное море полноценный плавучий военный штаб и боевой корабль с крылатыми ракетами. Все это происходит на фоне не то слухов, не то инсайдерской информации от разведки, что Россия снова стягивает свои войска к украинской границе и готовится к эскалации конфликта, а то и к открытому вооруженному вторжению в Украину.

И хотя Минобороны Украины поспешило заверить, что угрозы вторжения России нет, в Пентагоне придерживаются иного мнения и, в свою очередь, заявили о мониторинге ситуации на украинско-российской границе "в связи с чрезвычайной активностью Российской Федерации".

Что интересно, в Кремле тоже прокомментировали ситуацию. Правда, с упором не на свои войска на границе, а на присутствие американцев в Черном море.

"Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль или в прицел соответствующих систем обороны", - заявил Путин 1 ноября на совещании по оборонной тематике в Сочи.

Такую реакцию Путина можно трактовать как уверенность в себе, можно - как самоуверенность, а можно и как раздражение на грани истерики. Ведь за последние годы американцы своими кораблями уже не раз портили ему все планы. В Кремле прекрасно понимают, что официально задекларированные учения в Черном море - лишь ширма, а на самом деле таким образом Вашингтон демонстрирует решительную поддержку Киеву.

Не стоит забывать, как 7 марта 2014 года в Черное море вошел американский авианосец "Джордж Буш", после чего Россия выпустила из Крыма заблокированные ею там верные украинской присяге корабли с экипажами.

Есть и обратный пример. По странному стечению обстоятельств, начало агрессивной активности россиян в Азовском море в конце 2018 года совпало с выходом из Черного моря ракетных эсминцев ВМС США - "USS Carney DDG-64" и "USS Ross DDG 71" с уже упомянутыми "Томагавками". Тогда все это завершилось нападением российских кораблей на украинские катера в Керченском проливе.

Ну и, конечно же, стоит вспомнить, как в августе 2008 года, во время военной агрессии России против Грузии, в Черное море в район порта Батуми прибыли сразу 10 боевых кораблей НАТО, главную скрипку среди которых играли представители 6-го флота ВМС США - эсминец "МакФол" и сторожевой корабль береговой охраны США "Даллес".

Конечно, до перестрелки с российскими судами дело тогда не дошло (да и вряд ли когда-нибудь дойдет), однако сдерживающую роль эта военная операция сыграла. Военные эксперты даже склонны считать, что именно присутствие американского флота у берегов Грузии остановило Путина от похода на Тбилиси с последующей эскалацией конфликта.

Соединенные Штаты Америки и раньше демонстрировали решимость в морском противостоянии с Россией, поэтому сейчас мы имеем все шансы надеяться на аналогичное поведение. И дело даже не в симпатиях к Украине. Здесь все гораздо серьезнее: Вашингтону самому не выгодна Россия, которая, потеряв страх и чувство реальности, начнет менять политическую карту мира. Поэтому для США лучше предотвратить это, чем потом пытаться все исправить.

И пока правило "в любой тревожной ситуации отправляйте корабли в Черное море" будет работать - США будут использовать этот рычаг для сдерживания своего геополитического противника №1.

Кроме того, в октябре этого года министры обороны стран НАТО согласовали в Брюсселе новый генеральный план защиты от любого потенциального нападения со стороны России на нескольких фронтах. В документе отмечается, что основной целью Североатлантического союза остается сдерживание Москвы, поэтому кроме американских в Черном море можно ожидать и корабли других стран-членов НАТО. В частности, Великобритании, которая имеет зуб на Россию из-за инцидента во время военных учений около побережья Крыма летом этого года.

Правда, действовать союзникам Киева придется в условиях определенных международных ограничений. В частности, Конвенция Монтре от 1936 года устанавливает количество, тоннаж и время пребывания военных кораблей стран нечерноморского бассейна - не больше 21 дня подряд. Именно поэтому 6-й флот ВМС США, дислоцирующийся в Средиземном море, не имеет постоянного присутствия в Черном море.

Однако опыт предыдущих лет свидетельствует, что американцы научились обходить эти ограничения, применяя ротационный принцип: одни корабли вошли, другие вышли. Тем более, что осуществить такой переход - вопрос считанных дней.

"Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и продолжим это делать", - заявил в 2019 году представитель 6-го флота ВМС США Кайл Рейнс в ответ на "озабоченность" России присутствием американских военных кораблей у своих берегов.

Собственно, за последние десятилетия Соединенные Штаты Америки не раз выступали в роли реального мирового жандарма там, где международные институции лишь выражали глубокую обеспокоенность. Все указывает на то, что что-то похожее происходит и сейчас.
 

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