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АНАЛИТИКА

Зародыш сепаратизма на Одесчине. Короткие итоги выборов 31 октября

09:17 02.11.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Два раза в году - в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября - в Украине проводятся досрочные выборы депутатов разных уровней и мэров городов вместо выбывших. В этом году на довыборах 31 октября главная борьба шла за три мандата - мэра Харькова и народных депутатов от 184-го округа на Херсонщине и 197-го округа на Черкасчине. Все три кампании вчистую выиграла власть.

Харьков: победил Терехов

В Харькове проводились выборы нового мэра вместо Геннадия Кернеса, который скончался 17 декабря 2020 г. По сообщению городской избирательной комиссии, явка избирателей составила 28,29%.

 

Нынешний и.о. городского головы, секретарь горсовета, беспартийный выдвиженец партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!" Игорь Терехов набрал более половины голосов - 50,66%. Это означает, что второго тура не понадобится, Терехов уже избран мэром.

Его главный соперник, предшественник Кернеса на посту мэра, лидер партии "Христианские социалисты", самовыдвиженец Михаил Добкин набрал вдвое меньше - 28,41%. Остальные восемь кандидатов остались далеко позади.

Третье место занял выдвиженец "Европейской солидарности", глава фракции этой партии в облсовете, гендиректор ООО "Мясокомбинат "Мясной" Александр Скорик (5,36%). Четвертый результат показал глава областной организации партии "Национальный корпус", самовыдвиженец Константин Немичев (4,26%). На пятой строке - депутат горсовета от партии "Слуга народа", директор ООО "Экокар", беспартийная самовыдвиженка Алина Мустафаева (3,17%). На шестой позиции оказался выдвиженец "Партии Шария", глава фракции этой партии в горсовете Владимир Плетнев (2,81%). Остальные четыре кандидата, беспартийные самовыдвиженцы, набрали суммарно 3,64%.

Новая Каховка: победил Козырь

В округе №184 с центром в Новой Каховке проводились выборы народного депутата вместо Игоря Колыхаева, который сложил с себя депутатские полномочия в связи с избранием его в ноябре прошлого года мэром Херсона. По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 21,39%.

 

Абсолютную победу (после подсчета 99,46% участковых протоколов) одержал выдвиженец партии "Слуга народа" Сергей Козырь - 64,58%. Второе место занял выдвиженец "Европейской солидарности", член фракции этой партии в Херсонском облсовете Игорь Йосипенко (14,29%). Далее идут глава партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко (5,78%) и выдвиженец партии Игоря Колыхаева "Нам тут жить!", заместитель председателя облсовета, глава облгосадминистрации Геннадий Лагута (5,26%). Остальные 11 кандидатов суммарно набрали около 10%.

Золотоноша: победил Войцеховский

В округе №197 с центром в Золотоноше проводились выборы народного депутата вместо Александра Скичко, который сложил с себя депутатские полномочия в связи с назначением его в январе этого года на должность главы Черкасской облгосадминистрации. По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 25,57%.

 

Победил (по результатам подсчета 80,14% участковых протоколов) выдвиженец партии "Слуга народа", мэр Золотоноши Виталий Войцеховский - 46,95%. Его главный соперник, народный депутат прошлого созыва от этого округа Владислав Голубь, набрал 25,75%. Третье место занял выдвиженец партии "Свобода", народный депутат двух предыдущих созывов Андрей Ильенко (9,47%). Четвертым стал выдвиженец "Европейской солидарности", первый замглавы Черкасского облсовета Роман Сущенко (8,33%). Остальные кандидаты, общим числом 21, набрали суммарно менее 10%.

Почему выиграла власть

Можно выделить три главных фактора, обеспечивших победу кандидатам от власти. Во-первых, это договоренности между центральной властью (Офис президента, руководство партии "Слуга народа) и самыми влиятельными местными группировками.

В Харькове рейтинг партии "Слуга народа" - на уровне нескольких процентов. Но власть не стала выдвигать собственного кандидата, а договорилась с партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков!", которая фактически является правящей в городе. В результате победил и.о. мэра Игорь Терехов, гарантировавший Банковой свою полную лояльность.

В 184-м округе партия "Слуга народа" выдвинула главу Херсонской ОГА Сергея Козыря. Однако его шансы выглядели сомнительными. По замерам социологов, должен был победить Геннадий Лагута - соратник мэра Херсона Игоря Колыхаева, который до избрания мэром был народным депутатом от этого округа. Но Банковая сумела договориться с Колыхаевым и его командой. 26 октября, за пять дней до выборов, Владимир Зеленский снял Козыря с поста главы ОГА и отдал эту должность Лагуте. Взамен Лагута призвал избирателей проголосовать за Козыря. И хотя этот призыв услышали не все, все-таки Козырь получил убедительную победу.

В 197-м округе выдвиженцем партии "Слуга народа" был мэр Золотоноши. То есть там связка президентской партии и местной власти была непосредственной.

Второй главный фактор, обеспечивший победу кандидатам от власти, это пресловутый административный ресурс. А третий фактор - это очень низкая явка избирателей (менее 30%).

Все три фактора вместе усилили друг друга. В самом деле, центральная и местная власть сработали как одна команда. Именно для этого Банковая достигла договоренностей с командой покойного Кернеса в Харькове и командой Колыхаева на Херсонщине. Это позволило максимально задействовать админресурс. А эффект админресурса тем выше, чем ниже явка. Когда явка очень низка, тогда среди избирателей, которые все-таки пришли на участки, особенно велика доля работников бюджетных организаций, привычно голосующих за представителей действующей местной власти. А кроме того, низкая явка создает дополнительные соблазны для фальсификации результатов.

Почему оппозиция проиграла

Впрочем, стоит отметить еще и то, что победе власти помогла оппозиция. Начнем с того, что нынешняя ситуация принципиально отличается от той, что была во времена Януковича. Тогда были два больших политических лагеря: пророссийский (за Януковича) и патриотический (против Януковича). Сейчас лагерей не два, а три, причем Зеленский застолбил за собой нишу центристской силы. И в том же Харькове многие проукраински настроенные избиратели предпочли Терехова, лояльного Банковой, по той простой причине, что боялись победы Добкина, которого поддержала откровенно пророссийская ОПЗЖ и который давно имеет имидж сепаратиста. Дескать, Скорик из "Европейской солидарности" и Немичев из "Национального корпуса" все равно не имеют шансов, так лучше уж Терехов, чем Добкин.

К тому же внутри патриотического лагеря сейчас огромные противоречия. Именно поэтому провалились попытки выдвинуть единого кандидата от патриотических сил в Харькове.

Вообще, эти выборы показали усиление политической раздробленности. Только одна партия приняла участие во всех трех главных кампаниях 31 октября - это "Европейская солидарность". Ее результаты - 5,4% в Харькове, 14,3% в 184-м округе на Херсонщине и 8,9% в 197-м округе на Черкасчине. Во всех трех случаях было заметно, что партия ведет кампанию, мягко говоря, не с полной отдачей. По принципу "главное - не победа, а участие". Возможно, результат был бы выше, если бы в агитации за кандидатов от "Европейской солидарности" лично участвовал лидер партии Петр Порошенко.

"Слуги народа" в Харькове спрятались за партию покойного Кернеса, а на Херсонщине поделились властью с партией Колыхаева. Другие парламентские партии, то есть ОПЗЖ, "Батьківщина" и "Голос", вообще нигде не выдвигали своих кандидатов. В то же время более 4% набрали представители внепарламентских партий: "христианский социалист" Добкин (28,4% в Харькове), "свободовец" Ильенко (10,2% в 197-м округе), создательница "Нацплатформы" Одарченко (5,7% в 184-м округе), деятель "Нацкорпуса" Немичев (4,3% в Харькове).

Провал власти на Одесчине

Говоря о выборах 31 октября, нельзя не упомянуть политическую катастрофу, которая произошла в Одесской области. Были сорваны выборы депутатов и главы Каролино-Бугазской объединенной территориальной громады. В день выборов перед открытием участков в селе Каролино-Бугаз и поселке Затока территориальная избирательная комиссия приняла решение признать выборы несостоявшимися. На дверях прикрепили соответствующее постановление.

Председатель избирательной комиссии Алексей Байрак рассказал, что причиной стало отсутствие средств в бюджете громады на печать избирательных бюллетеней. "Сельский совет не утвердил нашу смету и не осуществил финансирование избирательного процесса, поэтому мы не смогли заключить договор на печать бюллетеней. Без бюллетеней, конечно, никакие выборы пройти не могут, поэтому комиссия сегодня утром приняла решение признать выборы несостоявшимися", - сказал он.

Конечно, это было подстроено специально. Руководство громады потому и не нашло денег на выборы, что хотело сорвать их.

Эта история показала, как цинично может надругаться руководство местной громады (всего лишь сельсовета на Одечине) над центральной властью. Сельским головой там уже много лет является Андрей Апанасенко. В прошлом году 25 октября он опять был избран на эту должность, однако 30 октября Одесский окружной админсуд признал незаконными результаты выборов и отменил постановление территориальной избирательной комиссии о признании Андрея Апанасенко сельским головой. Потому и были объявлены новые выборы. И вот руководство сельсовета решило просто-напросто отменить их "за ненадобностью".

Фактически это зародыш сепаратизма. Решение сельсовета оказывается выше Конституции, которая гарантирует гражданам Украины право свободно избирать своих представителей в органы местного самоуправления. То есть этот случай можно расценивать как захват власти на данной территории организованной группировкой.

В Конституции записано, что законность и правопорядок, соблюдение прав и свобод граждан, исполнение Конституции и законов Украины на соответствующей территории обеспечивают местные госадминистрации. Если за провал власти на Одесчине никто не понесет никакой ответственности, то на следующих выборах этим сепаратистским опытом могут воспользоваться и в других громадах в разных регионах.
 

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