Пиррова победа Терехова: Будет ли руководить Харьковщиной олигарх Ярославский

В Харькове завершились внеочередные выборы мэра, город начинает выходить из почти двухлетнего предвыборного цикла.

По результатам всех обнародованных 31 октября экзитполов, победу в первом туре одерживает секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Однако станет ли секретарь горсовета самостоятельным политическим и управленческим субъектом, каким был его предшественник Геннадий Кернес, вопрос открытый. И вот почему.

Сама схема одновременной отсрочки перевыборов мэра Харькова с марта на октябрь 2021 года, назначение председателем Харьковской ОГА Айны Тимчук и председателем Харьковского облсовета Артура Товмасяна по ряду причин была невозможна без одобрения в ОП, согласования с представителями местных элит, в том числе Арсеном Аваковым, и освящения президентским монобольшинством в Верховной Раде.

Харьковский горсовет и Александр Ярославский

Уже в начале 2021 г. была заложена конструкция, которая с выходом Авакова из правительства несколько изменилась, однако принципиально сохранила силу. Сейчас роль самого влиятельного местного сюзерена перешла от Авакова к Ярославскому. Позиции бывшего генерала-пограничника Вадима Слюсарева с увольнением Тимчук и назначением и. о. главы ОГА Александра Скакуна тоже несколько усилились. Однако, похоже, временно.

Симптоматично, что медийной составляющей и в значительной степени финансовым аспектом предвыборной кампании Терехова, в том числе, занимались люди, которые по официальной информации профиля, с 2007 года координируют PR-активности группы DCH Александра Ярославского. Аффилированные с Ярославским люди с началом предвыборной кампании Терехова очень активно побеждают в городских тендерах, в том числе по поставкам медицинского оборудования и строительству дорог. В кулуарах ходят слухи, что теперь олигарх имеет квоты на назначение в органы управления исполнительного комитета Харьковского городского совета. Речь идет о должностях заместителей городского председателя и руководителей департаментов. И эти изменения должны начаться сразу после оглашения официальных результатов выборов.

Очевидно, у Харьковского городского совета глобально не будет одного бенефициара. Не стоит забывать Офис президента, не стоит забывать и очень влиятельного в Харькове аграрного бизнесмена Всеволода Кожемяко, с которым может ассоциироваться местная ячейка партии "Голос", делегировавшая на победные для Терехова выборы главу Харьковской ТИК Елену Матвиенко.

Усиления позиций Ярославского в Харькове не скрывают ни в мэрии, ни сам бизнесмен. Гораздо тише происходит процесс захода миллиардера в Харьковскую ОГА.

Харьковская ОГА и Александр Ярославский

Действующий и.о главы Харьковской ОГА, бывший работник СБУ Александр Скакун вряд ли может рассчитывать на окончательное назначение на должность. И этому есть ряд объяснений. По собственной информации Depo.ua, Скакуна в правительстве очень активно поддерживает только действующий министр развития общин и территорий, бывший харьковчанин Алексей Чернышев. О высокой степени взаимодействия должностных лиц свидетельствует хотя бы то, что на прошлой неделе Харьковская ОГА чуть ли не впервые за последние много месяцев взялась организовывать визит министра в регион и пригласила журналистов, что во времена президента Владимира Зеленского само собой уже является экстраординарным событием. И этим министром, конечно же, был Чернышев.

Известно, что Чернышев не имеет права вмешиваться в "региональную политику", то есть влиять на назначение глав ОГА, и такие попытки очень не нравятся главе офиса Андрею Ермаку и заместителю председателя ОП Кириллу Тимошенко, который до сих пор остается одним из конструкторов и гарантов схемы с выборами мэра Харькова, которую мы выложили выше.

Александр Скакун/пресс-служба Харьковской ОГА

Кроме этого, незримо в Харькове чувствуется конфликт Скакуна, которого называют одним из владельцев харьковского ФК "Металлист 1925" (юридически это не закреплено), и Ярославского, тоже без юридической привязки, но публично финансирующего перволиговый ФК "Металлист". Ярославский неоднократно заявлял о том, что в Харькове должен быть только один "Металлист", и это, конечно, его "Металлист". Под этот проект олигарха даже очень оперативно забрали у области и передали городу ОСК "Металлист". Даже в этом контексте Ярославский, который будет иметь право голоса, очевидно, не делает ставку на Скакуна.

На сегодняшний день уже двух кандидатов на должность главы Харьковской ОГА принимали на разговор в Офисе президента.

Степан Масельский

Активную свою игру за область Ярославский начал давно. В конце 2020 могущественный тогда Арсен Аваков поддерживал назначение на должность председателя Харьковского областного совета приятеля своего сына Артура Товмасяна. Тогда Ярославский без обострения деликатно вмешивался в процесс переговоров. В частности, близкие к Ярославскому пиарщики брались за раскрутку и лоббирование на этот пост Степана Масельского - племянника бывшего руководителя Харьковщины в 1990-х годах Степана Масельского. Также не стоит забывать, что дочь Степана Масельского Ирина была первой женой Ярославского. Кроме этого, плюсом в биографии Степана Масельского является то, что он в конце 2004 - начале 2005 годов уже сам руководил Харьковской ОГА.

Улучшением имиджа Степана Масельского тогда занималась pr-менеджер, которая на протяжении всего предвыборного цикла, начиная с весны, работала непосредственно с Тереховым.

Степан Масельский/Изюмская РГА

По нашим данным, на "смотрины" к руководителям ОП, кроме вышеуказанного Масельского, ездил еще один потенциальный кандидат - действующий заместитель председателя Харьковской ОГА по медицинской сфере Михаил Черняк. Неудивительное совпадение, однако связанные с Ярославским фирмы участвуют в тендерах по закупке или аренде медицинского оборудования.

Михаил Черняк/пресс-служба Харьковской ОГА

В настоящее время никакого решения по Харьковской ОГА у Зеленского не приняли. Собственного кандидата "зеленые" не имеют, скамейки запасных - тоже, поэтому они вынуждены будут ориентироваться на местную элиту, которая уже берет под контроль город Харьков.