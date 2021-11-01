Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский и пятый президент, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко проходят во второй тур президентских выборов, если голосование состоится в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года.

В пресс-релизе, обнародованном на сайте Центра в понедельник, отмечается, что больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (18,7% всех опрошенных), Петр Порошенко оказался бы на втором месте (12,7%).

Третье место у народного депутата Юрия Бойко - за него готовы проголосовать 6,2% респондентов, четвертое - у экс-спикера Дмитрия Разумкова (5,5%), а нардеп Юлия Тимошенко заняла бы пятое место (5,0% голосов опрошенных).

Кроме того, 4,1% респондентов выразили намерение проголосовать за экс-премьера Владимира Гройсмана, 3,2% - за Игоря Смешко, 3,1% - за экс-нардепа Евгения Мураева, 2,0% - за экс-нардепа Олега Ляшко, 1,7% - за нардепа Виктора Медведчука, 1,4% - за экс-нардепа Олега Тягнибока, 0,3% - за нардепа Киру Рудык.

"Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли В.Зеленского (31,9%), П.Порошенко (31,6%), В.Медведчука (24,7%), Ю. Бойко (24,0%), О.Ляшко (15,0%), Ю.Тимошенко (13,8%), О.Тягнибока (11,0%). Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных", - говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за В.Зеленского, а 21,3% - за П.Порошенко.

"Если представить эти данные в виде результата выборов (то есть в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), то показатель В.Зеленского составил бы 55,6%, а П.Порошенко - 44,4%", - подчеркивают социологи.

Социологическое исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос).

Было опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.