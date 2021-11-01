«Внешний заказчик и «балоган»: Почему Тищенко устроил на Закарпатье плач Ярославны

Ярослав Галас / Depo.ua

Противостояние бывших союзников в Закарпатском облсовете приобретает откровенно комедийные формы.

30 июля этого года, на следующий же день после переформатирования большинства в Закарпатском областном совете, Depo. Закарпатье писал, что областные "слуги народа" совершили большую ошибку, взяв в союзники Виктора Балогу. Поскольку это такой политический монстр из смеси опыта, уловок, беспринципности и интриганства, что бывший шоумен Тищенко вместе с бывшим контрразведчиком Петровым, фигурально говоря, легко поместятся в заднем кармане его джинсов.

Через три месяца после написанного электорат имеет возможность развлечься, наблюдая, как самопровозглашенный "префект Закарпатья от Зеленского", руководитель областных "слуг народа" нардеп Тищенко вместе с экс-председателем облсовета Петровым, выглянув из заднего кармана джинсов Балоги, устроили "плач Ярославны", убеждая людей, что Балога устроил переворот в областном совете.

Об областном совете и областной государственной администрации

"Префект" Тищенко опубликовал уже два видео по поводу отставки представителя "СН" Петрова с должности главы Закарпатского облсовета в прошлый четверг. И в обоих вспомнил Балогу. Того, благодаря которому в областном совете в июле была создана новая конфигурация.

28 октября, в день той сессии, Тищенко заявил о бывшем союзнике буквально следующее: "Балога не будет на Закарпатье руководить! Хватит - наруководились!" Через несколько часов после этого грозного заявления Петрова отправили в отставку.

30 октября, "префект" обнародовал еще одно видео по поводу событий в областном совете, предусмотрительно отключив под ним возможность писать комментарии. А в объяснении добавил: "Ключевой вопрос: Нет ли внешнего заказчика в приграничном регионе устроить "БалогаН"?"

Видеоролик небольшой, всего две минуты 11 секунд, поэтому дадим его расшифровку полностью. Все-таки этот персонаж как-никак возглавляет на Закарпатье партию президента Украины:

"Я - народный депутат Украины, руководитель политической партии "Слуга народа" на Закарпатье. Я обращаюсь ко всем органам центральной власти, ко всем органам местного самоуправления, ко всем политическим силам на Закарпатье. И хочу привлечь внимание всего украинского общества.

Ситуация, произошедшая 28 октября на Закарпатье, в Ужгороде, противоречит всем принципам демократического развития государства. Я как народный депутат Украины расцениваю эти действия как признаки сепаратизма и попытку захвата ОГА. Я лично находился в центре тех событий. Люди в военной форме без отличий украинской армии стояли перед ОГА до тех пор, пока к ним не присоединились офицеры. Офицеры, одетые в форму спецназа (спецназ, как я думаю, другого государства). Они разговаривали на русском языке, они возмущали эту общину, а после этого был дан приказ на захват ОГА. А охрана ОГА бездействовала, вообще ничего не делала. Всех пропустили. Они с собой принесли коробку черного цвета, были вооружены. И именно под давлением военных проводилось голосование. И только благодаря слаженным действиям полиции, к которой я обратился лично, нам удалось прекратить незаконные действия в стенах ОГА. И мы все с вами видели такие действия в Славянске, Краматорске и знаем, чем все это закончилось. И мне очень досадно констатировать, что именно в этих действиях принимали участие политические силы "ЕС", ОПЗЖ и другие. Я хочу вам подчеркнуть: "балоган" не пройдет, сепаратизм - никогда. Стоп! Украинскому Закарпатью быть. Слава Украине!".

Из этого опуса видно, что "префект" путает не только Прикарпатье и Закарпатье, но и областной совет с областной государственной администрацией.

Административное здание на площади Народной в Ужгороде принадлежит областному совету, 28 октября здесь состоялась сессия областного совета, в результате которой депутаты отправили в отставку председателя областного совета Петрова. А в речи "префекта" повсюду звучит ОГА.

Что касается людей в военной форме и офицеров в форме спецназа. Экс-председатель облсовета Петров за свое короткое время внаЗакарпатье стал настолько токсичным, что перессорился и с атошными организациями (те даже устраивали митинг за его отставку перед облсоветом ), и с ветеранами Афганистана, у которых в ходе реформирования коммунальных заведений захотел отжать областной госпиталь, а еще с медиками, политзаключенными, библиотекарями, работниками сферы культуры и образования, которые тоже пришли на митинг протеста. Именно атошники и "афганцы" были теми военными, которые пришли на сессию и требовали отставки "ненавистного Петрова". И сравнивать их с захватившими Славянск и Краматорск сепаратистами бывшему ресторатору и шоумену не стоило. Боевые солдаты и офицеры этого точно не забудут.

О коробке черного цвета и оружии трудно что-либо комментировать. Возможно, руководитель закарпатских "слуг" слишком много смотрел телевикторину "Что? Где? Когда?", где периодически выносили черную коробку с сюрпризом. Других версий у нас нет.

Что касается охраны ОГА, которая "бездействовала, вообще ничего не делала, всех пропустила". Тищенко забыл уточнить одну важную деталь, поэтому мы его дополним. Пропускной режим в здании ОГА и облсовета ввел именно Петров в период, когда был председателем ОГА. И даже установил у входа турникеты, которых здесь никогда не было. Охрана получает зарплату из областного бюджета, а облсовет до минувшего четверга возглавлял тот же Петров. Потому все претензии к нему.

О сепаратизме и ценах на гречку на Бессарабке

Наконец, по поводу сепаратизма. Если Тищенко берется комментировать эту серьезную тему, пусть обратит особое внимание на Петрова. Который, будучи главой ОГА, назначил заместителем директора департамента ОГА некоего Кужельного (бывшего помощника нардепа-"регионала" Юрия Бойко).

А тот с первых дней начал ходить по структурным подразделениям ОГА и расспрашивать, почему представителей русинских организаций нет в общественных советах разного уровня. Да и с закарпатскими венграми Тищенко и Петров настолько заигрались, что теперь сами не знают, как закончить игру. Об этом наша редакция тоже подробно писала.

Поэтому перед тем как поднимать тему сепаратизма на Закарпатье, бывшему ресторатору следовало бы в ней хоть немного разобраться. Потому что эта тема все-таки сложнее, чем цены на гречку или говядину на Бессарабке, в которых он тоже не разбирается.

Из обоих видеообращений и упоминаний о "балогане" понятно, что закарпатские "слуги" перессорились с Балогой. Со стопроцентной уверенностью предполагаем, что предмет ссоры - отнюдь не стратегия развития Закарпатья, а банальные денежные потоки - бюджетные и трансграничные. В которых один Балога гораздо сильнее, чем все "слуги" вместе взятые. Потому в результатах последней сессии облсовета нет никаких неожиданностей. Все так и должно было произойти рано или поздно.

Приведем цитату из материала Depo.Закарпатье за 30 июл :

"Единственная партия, не получившая никакой должности (кроме председателя второстепенной постоянной комиссии на общественных началах), стала "Команда Андрея Балоги". Однако, как это ни парадоксально, именно Балога стал самым большим победителем в результате новой конфигурации. Он вернулся в большинство, наладил контакт с Тищенко и поквитался с "Родным Закарпатьем", которое пыталось занять его нишу на Закарпатье (причем небезуспешно). Фактически Балога является главным создателем нового большинства в Закарпатском облсовете, и "слуги" сделали огромную ошибку, взяв его в союзники. С созданием нового большинства именно Балога получил почетную роль обвалить рейтинг "зеленых" на Закарпатье, после чего выбросить их вождей..."

Все сбывается один к одному.