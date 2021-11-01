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Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий
В настоящее время армия Украины занимает 25 место с индексом 0,4396.
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на соответствующий рейтинг Global Firepower Index 2021 года.
В пятерку лидеров входят:
* США - 0,0718;
* Россия - 0,0791;
* Китай - 0,0854;
* Индия - 0,1207;
* Япония - 0,1599.
В то же время ВСУ занимают 25 место в рейтинге - между Вьетнамом и Таиландом.
Отметим, что рейтинг Global Firepower зависит от ряда критериев, среди которых, в частности, военное могущество, финансы, география и материально-технические возможности страны.
"Наша уникальная внутренняя формула позволяет меньшим, более технологически развитым странам соревноваться с большими, менее развитыми странами, а специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов используются для уточнения годового списка", - рассказали на ресурсе.
Напомним, несколько ранее в Минобороны подтвердили, что могут получить новейшие ракеты Brimstone от Великобритании.
Кроме того, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, что половина средств из кредитных 2,5 млрд. фунтов стерлингов ($2,7 млрд.), которые Лондон предоставляет Киеву, пойдет на усиление украинского флота.
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