Украина поднялась в мировом рейтинге сильнейших армий

В настоящее время армия Украины занимает 25 место с индексом 0,4396.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на соответствующий рейтинг Global Firepower Index 2021 года.

В пятерку лидеров входят:

* США - 0,0718;

* Россия - 0,0791;

* Китай - 0,0854;

* Индия - 0,1207;

* Япония - 0,1599.

В то же время ВСУ занимают 25 место в рейтинге - между Вьетнамом и Таиландом.

Отметим, что рейтинг Global Firepower зависит от ряда критериев, среди которых, в частности, военное могущество, финансы, география и материально-технические возможности страны.

"Наша уникальная внутренняя формула позволяет меньшим, более технологически развитым странам соревноваться с большими, менее развитыми странами, а специальные модификаторы в виде бонусов и штрафов используются для уточнения годового списка", - рассказали на ресурсе.

Напомним, несколько ранее в Минобороны подтвердили, что могут получить новейшие ракеты Brimstone от Великобритании.

Кроме того, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, что половина средств из кредитных 2,5 млрд. фунтов стерлингов ($2,7 млрд.), которые Лондон предоставляет Киеву, пойдет на усиление украинского флота.