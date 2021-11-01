Позитив недели. К ударам на Донбассе готовы все 12 наших «Байрактаров»

Кроме того: «Ольха-М» и РЛК «Минерал-У» прошли удачные испытания, на «Антонове» анонсировали новый самолет, а на «Форте» - линию производства пистолетов-пулеметов.

Ударные беспилотники Bayraktar, стоящие на вооружении украинской армии, готовы применяться днем и ночью. Они уже полгода находятся на боевом дежурстве, цитирует Цензор.НЕТ командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

По его словам, беспилотники (Украина приобрела у Турции 12 комплектов) уже показали свою эффективность для разведки, передавая ценные сведения о противнике. И патрулируют не только Донбасс, но и юг, и север Украины. "Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи Bayraktar готовы к разведке днем ​​и ночью, а также боевому применению - также днем ​​и ночью", - добавил Наев.

Напомним, в районе проведения ООС 26 октября в ответ на действия российско-террористических впервые применены БПЛА Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. Эффективный ответ украинских армейцев врагу вызвал негодование в Кремле и критику со стороны немецких властей. Последним украинские дипломаты указали, что наша страна имеет право защищаться. А наши американские партнеры призвали союзников снять ограничения для поддержки Украины летальным оружием. Среди стран, блокирующих такую поддержку, остается и Германия.

Авиастроители "Антонова" анонсировали новый самолет

Как рассказал на встрече с коллективом предприятия его гендиректор Сергей Бычков, на киевских авиастроителей ожидает большая работа - изготовление самолетов АН-178, перспективные заказы на строительство самолетов на базе АН-32П, АН-38, создание нового самолета с учетом опыта АН-70.

Ранее сообщалось, что на ГП "Антонов" идет сборка планера для первого из трех самолетов Ан-178 по заказу Министерства обороны Украины. Состоянием на начало октября специалисты оценивают его готовность 80%. Авиастроители работают в плотном графике, чтобы завершить построение в I квартале 2022 года.

"Ольха-М" точно отстрелялась в ходе испытаний

На одном из полигонов Одесской области конструкторское бюро "Луч" и военные провели государственные испытания ракетной системы залпового огня "Ольха-М". В ходе испытаний проверяли тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и дальность полета. Работу РСЗО и результаты стрельб по многим параметрам оценивают специалисты Государственной приемной комиссии.





РСЗО "Ольха-М" - это модернизированная система "Ольха", которая уже стоит на вооружении украинской армии. Она будет иметь большую дальность полета ракет и точность поражения. В частности, ракеты калибра 300 мм способны уничтожать наземные цели на расстоянии более 100 километров.

Испытан новейший РЛК "Минерал-У"

Как сообщают в "Укроборонпроме", мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс "Минерал-У", который разработало ГП "Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-Радиолокация", успешно прошел заводские (предварительные) испытания.

Этот РЛК обнаруживает и классифицирует надводные объекты на расстоянии до 500-600 км благодаря пассивному каналу, а доразведку можно проводить с использованием активного канала.

Во время испытаний проверили технические параметры каждой части комплекса в отдельности: мощность передатчика, чувствительность приемника, время задержки, технические свойства. Дальше "Минерал" установили ​​на шасси и испытали в целом. По итогам комплекс был признан соответствующим заявленным тактико-техническим характеристикам. На очереди - государственные испытания, которые, прежде всего, предназначены для работы совместно с береговым ракетным комплексом "Нептун".

В Украине готовят линию производства пистолетов-пулеметов "Форт-230"

Казенное научно-производственное объединение "Форт" готовит на предприятии линии для производства в Украине пистолетов-пулеметов "Форт-230". Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на главного конструктора предприятия Николая Гливого.

Сейчас "Форт-230" завершает заводские испытания, затем оружие должно пройти доработку и устранение всех недостатков. В 2022 году КНПО должно сделать первую партию опытных образцов пистолетов-пулеметов. Также в следующем году на предприятии планируется начать государственные испытания украинского пистолета-пулемета.

"Форт-230" - это автоматическое оружие калибра 9х19 mm Luger. Оно укомплектовано телескопическим прибором, который фиксируется в трех положениях. Прибор надвигается на ствольную коробку. Магазин расположен в рукоятке пистолета-пулемета. Пистолет-пулемет имеет двусторонние органы управления: защелку магазина, предохранитель, затворную задержку и переключатель огня. Он также оснащен складывающейся передней рукояткой, которая фиксируется в четырех положениях.

При создании "Форт-230" учитывался опыт последних образцов оружия данного типа, благодаря чему была достигнута чрезвычайно надежная работа автоматики изделия даже в условиях очень сильной загрязненности (густое болото, снег, песок, вода).