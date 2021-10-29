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АНАЛИТИКА

Вадим Денисенко: Общество, которое и так не слишком доверяет государству, на фоне истории с ковидом перестанет доверять ему вообще

09:09 29.10.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Власть катастрофически проваливает вакцинацию граждан от COVID-19. Почему так произошло и как исправить ситуацию, разговариваем с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко.

Вадим Денисенко в интервью Depo.ua рассказал, что государство агитирует вакцинироваться тех, кто и так не против этого; не понимает, кто такие антивакцинаторы.

- Когда центральная власть потеряла удобный момент для эффективной агитационной кампании по вакцинированию?

- Это нужно было делать сразу же, когда стало понятно, что идет пандемия, что будут резкие всплески заболевания. На данный момент видим спорадические движения, не являющиеся пиар-кампанией в классическом смысле этого термина. Нет стройной концепции, понимания структуры и процессов кампании. Нет выделенных целевых аудиторий, а с этого начинается любая пиар-кампания.

В пиаре есть две ключевые точки: определение целевой аудитории и определение врага. Без первого и второго невозможно провести качественную пиар-кампанию. 100 процентов населения не может быть целевой аудиторией. Если ты работаешь на 100 процентов граждан, ты работаешь ни на кого.

Если говорить о том, как выглядит пиар-кампания в исполнении государства, то глубинная, даже преступная ошибка состоит в том, что государство сейчас хочет сагитировать вакцинироваться человека, который уже и так получил прививку. И при этом говорит: "Вокруг тебя - огромная масса полных идиотов, которые не хотят вакцинироваться". Таким путем не достигается цель этой так называемой агитационной кампании, а становится еще хуже - создается абсолютно ненужная агрессия в обществе.

При этом власть вообще не работает с сомневающейся аудиторией, которая готова вакцинироваться при определенных условиях. На самом деле коммуникация происходит так, что "ты дурак и ты должен". Это точно не приведет к положительным результатам.

- Государство абсолютно не учитывает, что на самом деле среда антивакцинаторов совершенно разная, в ней есть разные группы, которым должны быть направлены разные мотивационные или разъяснительные посылы.

- За все время пандемии нашим государством не было проведено ни одного серьезного социологического исследования или фокус-групп по этой проблематике. Именно это должно дать нам понять, кто такие антивакцинаторы, сегментировать эту среду и понять, с кем из них можно работать и как именно, а на кого тратить средства просто бессмысленно.

Теория пиара свидетельствует, что в демократических обществах выборы невозможно выиграть, если вы тратите менее 20 процентов бюджета кампании на социологические исследования. Прежде чем нести людям какие-то тезисы, следует понять, с кем ты разговариваешь. До сих пор на такие исследования по проблемам отношения к коронавирусу в нашем обществе государство не потратило ни копейки, зато выбрасывают деньги на непонятные и абсолютно неэффективные ролики или наружную рекламу. Полгода назад я 30 минут стоял возле ситилайта в Киеве, чтобы понять, что имели в виду авторы плаката, на котором был изображен наполовину медик - наполовину полицейский, что сопровождалось текстом: "Я могу быть 24 часа в маске - и ты сможешь"... Для чего потрачен бюджет на то, что никому ничего не объясняет и ни к чему не побуждает простого человека?

- Важен Ваш тезис об агрессии в обществе как следствии отсутствия грамотных и системных действий государства по вопросу вакцинации.

- В социуме есть условные 10 процентов условных "агрессоров", в нашей ситуации они примерно в равных пропорциях распределены между сторонниками вакцинации и их оппонентами со стороны антивакцинаторов. Разговаривать с ними тяжелее всего, достучаться до них нет особого смысла. Но есть множество людей, готовых услышать ответы на свои, кстати, часто логические вопросы. Чем сильны антивакцинаторы? Они задают вопросы, часть из которых точно имеет смысл. Да, часто они ждут не ответа, а того, что заранее хотят услышать. Но надо, чтобы гражданин завтра начал сомневаться, а послезавтра - вакцинироваться.

Ведь антивакцинаторское движение - вполне квазирелигиозная история, к которой следует относиться именно как к квазирелигии. И для того чтобы человек перешел из одной квазирелигии в другую, "поверив" в силу вакцины, нужно, чтобы этот человек стал сомневаться. Сомнения часто порождают размышления, а те приводят к правильному (или неправильному) решению.

Наше же государство идет по пути агрессии, что совершенно неправильно и углубляет разделение украинского общества на две большие группы по отношению к вакцинации. Продолжение неинформативной и агрессивной кампании, безусловно, будет способствовать расширению именно агрессивной части как с одной стороны, так и с другой. Агрессор точно не перейдет в группу сомневающихся.

Поэтому сегодня власть играет в очень неправильные игры с обществом, которое и без того не слишком доверяет своему государству, а на фоне истории с коронавирусом и прививками перестанет доверять ему вообще.

- Каковы предложения Института будущего, призванные комплексно исправить эту опасную ситуацию?

- Первое, с чего нужно начинать, это базовые, глубинные, обширные социологические исследования. Необходимо обязательно провести не менее 20 фокус-групп по всей стране. Следует понять, что больше всего интересует людей по темам коронавируса и вакцинации, какие соответствующие запросы наиболее популярны в поисковиках, том же Google.

На выходе получим два основных результата этих исследований: должно быть выделение двух аудиторий, с которыми следует работать государству, и понимание, как с ними точечно работать.

Первую группу составляют те, кто теоретически готов вакцинироваться, но не хочет этого делать из-за отсутствия нужной информации или других причин. Вторая - неагрессивные антивакцинаторы, готовые сомневаться и затем менять свое мнение.

По нашим оценкам, если государство отнесется к этому серьезно, исследовательский этап займет около месяца, на эту важную вещь пойдут относительно небольшие средства.

- О каком порядке цифр идет речь?

- Чтобы выполнить эту работу качественно, следует потратить около 10 млн гривен. Большие ли это деньги для "антиковидного" фонда? Безусловно, небольшие. Но без них двигаться дальше невозможно.

- Следом за исследованием, безусловно, должны идти прикладные действия?

- Далее должна быть запущена большая пиар-кампания на обозначенные выше целевые аудитории. Это одна часть работы власти.

Вторая часть - это перестать лгать. Вот позавчера Минздрав делает заявление, что "за сегодняшний день в стране вакцинировано n... людей и до конца года мы можем дойти до 70 процентов вакцинированных". Это абсолютная ложь. Не надо лгать ни людям, ни себе самим, потому что ложь рождает недоверие к государству.

Третий важный момент, который должно сделать государство, - это сделать невероятно прозрачным "ковидный" фонд и объяснять практически онлайн, сколько, куда и на что из него потрачено денег. Это действительно важный момент: человек должен понять, что его не обманывают и его деньги как налогоплательщика идут на правильные вещи. Это поднимает уровень не вакцинации напрямую, но доверия к государству, без которого не будет и массовых прививок.

Отдельно остановлюсь на том, что сегодня у нас в стране иссяк потенциал селебрити - известных людей, политиков, певцов, спортсменов - как агитаторов за вакцинацию населения. Можно трижды поблагодарить того же врача Комаровского, который действительно сделал многое. Но он исчерпал почти всю аудиторию, желающую вакцинироваться. Всех, кого можно было сагитировать, он уже сагитировал.

Поэтому нам нужно перейти к следующему интересному этапу. Кому могут поверить люди? Таким же простым людям, своим, условно говоря, соседям. Точное направление укажет социология, но, по нашему мнению, нужно изготовить ряд роликов, статей, сюжетов с героями, обычными людьми, пенсионерами, рабочими, врачами, инженерами и т. д., которые переболели и рассказывают свои очень простые собственные истории, объясняют на собственном опыте, почему на самом деле важно вакцинироваться, чтобы не болеть тяжело.

- Важна миссия церквей в изменении отношения их прихожан к вакцинации.

- Эта роль огромна. Большинство церквей в лучшем случае умывают руки и не пропагандируют вакцинацию. А в худшем - агитируют против прививок. Прежде всего в последнем "отмечается" российское православие, хотя и большинство конфессий, возможно, за исключением Православной церкви Украины и частично УГКЦ, не выступают за вакцинацию.

Поэтому государство может и должно начать диалог с религиозными общинами, чтобы они включились в создание системы защиты от коронавируса. На самом деле это может сдвинуть очень много вещей в общественном сознании.

Наконец есть еще один незадействованный резерв. Во всем мире существует корреляция между уровнем проникновения самолечения в общество, недоверием к традиционной медицине и антивакцинаторскими настроениями. Лидеров мнений из этой среды также следовало бы подключить.

- А как быть с наиболее агрессивными противниками вакцинации? Есть мнение, что по крайней мере часть из них пользуется тезисами из России...

- Этим вопросом должна заняться СБУ. В компетенцию спецслужбы входит борьба с ботами, преимущественно российскими, которые запугивают и обманывают читателей социальных сетей, участвуют в информационных диверсиях против Украины. Почему-то эта работа почти не выполняется.

- Не поздно ли сейчас, на очередном гребне коронавируса в Украине, принимать такой комплекс мер?

- За этой волной прогнозируются следующие. Просто завтра вызов пандемии не перестанет быть актуален для мира. Потому, безусловно, это нужно делать.

- Стоит ли государству предпринимать более строгие меры в отношении тех, кто принципиально не хочет вакцинироваться?

- Некоторые считают, что сейчас время для простых решений - скажем, уголовной ответственности за отказ носить маску и т. д. Такое можно делать, когда есть высокое доверие к государству. А если общество расколото, получим только рост агрессии.

- Как можно кратко оценить качество действий власти в борьбе с пандемией в целом? В частности, перебои с поставкой кислорода в больницы, остановку производящих кислород заводов.

- Кратко - это катастрофа. Можем говорить о полной раскоординации действий власти, непонимании, что делать и как контролировать ситуацию. Следует все же прислушаться к экспертам. Вот, скажем, не было ничего хуже для имиджа вакцинации, как начать прививку в палатках. Люди не поверили в эту историю. Тогда появляются вопросы качества вакцин, которые колют "в соседнем парке", их соответствие условиям хранения и использования.

Вот в соседнем государстве, которое можно не любить или очень не любить, президент, несмотря на всю силу власти, делает заявление, что "мы не пойдем по пути общей обязательной вакцинации". У них в этой сфере ситуация примерно такая же, как у нас, власть боится определенных возмущений и сопротивления общества. И дает заднюю, не напрягая людей излишне. По мнению экспертного сообщества этой соседней страны, проагрессивная кампания по вакцинации провалена, нужно начинать вносить коррективы. А у нас, создается впечатление, никто не собирается что-либо корректировать. Возможно, думают, что их власть "от Бога" и потому непогрешима... А на самом деле государство, с одной стороны, не делало именно нужных вещей, и с другой - не хочет сейчас ничего менять.

Так что у нас есть проблема с коммуникацией внутри власти, а одновременно углубляется раскол между властью и человеком. А без доверия и работающей системы власти делать такие масштабные вещи как массовая вакцинация населения, еще и в агрессивной информационной среде, невероятно сложно.

- Коммуникатором между властью и обществом должны быть политические партии. Какова, по Вашему мнению, их роль в формировании или изменении отношения к вакцинации в украинских условиях?

- Единственная большая сила, активно выступающая за вакцинацию, это "Европейская солидарность". Все остальные смотрят на настроения избирателя. Понимаем, что избиратель ОПЗЖ - это наиболее антивакцинаторски настроенный гражданин, поэтому эта партия не просто молчит, а подыгрывает таким настроениям. "Слуга народа", с одной стороны, говорит, что мы за вакцинацию, но очень тихо и аккуратно: боятся, что их избиратель относится к этому вопросу 50 на 50. Пытались запустить агитацию от имени президента, но быстро все сняли. И совершают ошибку: если политик не занимает никакой позиции, он будет терять рейтинг.
 

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