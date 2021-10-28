Кабмин предлагает ввести е-аудит налогоплательщиков

Кабмин одобрил разработанные Минфином изменения в Налоговый кодекс и ЗУ "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" о внедрении электронных проверок (е-аудит).

Такое решение было принято на заседании правительства 28 октября, сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно изменениям, налогоплательщики будут обязаны подавать в органы ГНС экспортируемые из исходной системы учета достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств.

А также изменения в финансовом состоянии налогоплательщика за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем ​​отчетного года.

В Минфине обращают внимание, что такая обязанность будет возникать у крупных налогоплательщиков только с 1 января 2025 года, у плательщиков НДС - с 1 января 2027 года.

Также устанавливается ответственность плательщиков за неподачу, несвоевременную подачу, предоставление с ошибками стандартного аудиторского файла (SAF-T).

В частности, неподача, несвоевременная подача, предоставление не в полном объеме или с ошибками SAF-T предусматривает штрафные санкции в размере:

* для крупных налогоплательщиков - 100 минимальных заработных плат, установленной с 1 января отчетного (налогового) года;

* для других налогоплательщиков - 10 минимальных зарплат, установленной с 1 января отчетного (налогового) года.

В Минфине добавили, что внедрение е-аудита будет способствовать решению следующих задач:

* усовершенствованию риск-ориентированных подходов на допроверочном и проверочном этапах;

* повышению скорости, точности и эффективности результатов проверок;

* созданию возможностей для налогоплательщиков по самопроверке представленной налоговой отчетности;

* уменьшению количества налоговых запросов к налогоплательщикам;

* уменьшению налоговых правонарушений и судебных споров;

* уменьшению личных контактов между налогоплательщиком и контролирующим органом, снижению влияния "человеческого фактора".

Инструмент электронного аудита налогоплательщиков введен в разных странах мира и с каждым годом он доказывает свою эффективность. Такой механизм базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития.

Этот файл легок в использовании и предназначен для осуществления мер налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения", - пояснили в Минфине.