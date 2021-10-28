Финансовые новости
- |
- 28.10.21
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин предлагает ввести е-аудит налогоплательщиков
15:03 28.10.2021 |
Кабмин одобрил разработанные Минфином изменения в Налоговый кодекс и ЗУ "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" о внедрении электронных проверок (е-аудит).
Такое решение было принято на заседании правительства 28 октября, сообщает пресс-служба Минфина.
Согласно изменениям, налогоплательщики будут обязаны подавать в органы ГНС экспортируемые из исходной системы учета достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств.
А также изменения в финансовом состоянии налогоплательщика за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем отчетного года.
В Минфине обращают внимание, что такая обязанность будет возникать у крупных налогоплательщиков только с 1 января 2025 года, у плательщиков НДС - с 1 января 2027 года.
Также устанавливается ответственность плательщиков за неподачу, несвоевременную подачу, предоставление с ошибками стандартного аудиторского файла (SAF-T).
В частности, неподача, несвоевременная подача, предоставление не в полном объеме или с ошибками SAF-T предусматривает штрафные санкции в размере:
* для крупных налогоплательщиков - 100 минимальных заработных плат, установленной с 1 января отчетного (налогового) года;
* для других налогоплательщиков - 10 минимальных зарплат, установленной с 1 января отчетного (налогового) года.
В Минфине добавили, что внедрение е-аудита будет способствовать решению следующих задач:
* усовершенствованию риск-ориентированных подходов на допроверочном и проверочном этапах;
* повышению скорости, точности и эффективности результатов проверок;
* созданию возможностей для налогоплательщиков по самопроверке представленной налоговой отчетности;
* уменьшению количества налоговых запросов к налогоплательщикам;
* уменьшению налоговых правонарушений и судебных споров;
* уменьшению личных контактов между налогоплательщиком и контролирующим органом, снижению влияния "человеческого фактора".
Инструмент электронного аудита налогоплательщиков введен в разных странах мира и с каждым годом он доказывает свою эффективность. Такой механизм базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития.
Этот файл легок в использовании и предназначен для осуществления мер налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения", - пояснили в Минфине.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице
ТОП-НОВОСТИ
|Комаровский и Гордон в помощь. Как Ахметов дразнит президента Разумковым
|Турчинов призвал украинцев приобщился к сбору средств на залог для генерала Павловского
|Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 с 4% до 3,5%
|Обострение на Донбассе: Что происходит в Старомарьевке и чего ждать дальше
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Ольга Балакирева о том, много ли украинцев хотят «жесткой республики» Зеленского
|Подготовка ко второму сроку: Зачем Зеленскому президентско-парламентская форма правления
|Житомир, Лубны, потом везде? Ждать ли газовых бунтов по всей стране
|Суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине
|Уже полсотни «Джавелинов». Готова ли к большой войне наша противотанковая оборона
|Годовщина «Референдума Зеленского»: Почему власть не сделала то, за что проголосовал народ
Это интересно
|Adobe представила веб-версии Photoshop и Illustrator с ограниченными возможностями
|Samsung открыла доступ к операционной системе Tizen OS сторонним производителям телевизоров
|Учёные придумали, как уменьшить размеры оптических квантовых процессоров
|Миллиардер Безос строит орбитальную станцию
|Sony представила Xperia PRO-I — первый в мире смартфон с 1-дюймовым датчиком камеры
|Tesla стала первым автопроизводителем с величиной капитализации более $1 трлн
|Электрокар впервые возглавил рейтинг самых популярных автомобилей в Европе