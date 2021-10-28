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АНАЛИТИКА

Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице

09:24 28.10.2021 |

Политика, Киев

 Сергей Фоменко / Depo.ua

До конца года Верховная Рада может принять во втором чтении так называемый "Закон о столице", который разделит должности городского председателя Киева и главы КГГА, которые сегодня занимает действующий мэр Виталий Кличко. Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что новый закон вступит в силу уже до конца 2021 года.

Данная инициатива не нова, ведь закон о столице в первом чтении приняли еще в 2019 году, его инициатором был действующий министр культуры Александр Ткаченко, но после отставки тогдашнего главы Офиса Президента Андрея Богдана, который хотел уволить Виталия Кличко, отношения между Банковой и мэром Киева улучшились, и о кресле киевского мэра временно забыли В 2021 году произошло очередное обострение противостояния между центральными и столичными властями, которое сопровождается не только массовыми обысками в структурах КГГА, но и актуализацией того самого, инициированного два года назад закона о столице.

Журналисты Depo.Киев разбирались, как новый закон о столице изменит расклад сил в столичных властях и что именно заложено в этот документ.

Что предусматривает закон о столице

Согласно действующему законодательству, решения в Киеве принимает Киевсовет, а КГГА их выполняет. В других городах Украины у избранных советов есть собственные исполнительные органы, а государственные администрации функционируют отдельно. Нынешний законопроект-2143-3 предусматривает, что мэр номинально останется председательствующим в Киевсовете и возглавит его новый исполнительный орган - Киевский магистрат, а глава КГГА станет исключительно представителем государства, который будет присматривать за соблюдением законов местными властями.

Формально, на сегодняшний день городской председатель является главой представительной власти в Киеве и как председатель КГГА возглавляет исполнительную власть. В случае разделения этих должностей существует риск потери мэром реальных полномочий. Несмотря на то, что новый закон, как уже упоминалось, предусматривает создание нового исполнительного органа, который возглавит избранный мэр.

Председатель КГГА по новому закону будет иметь возможность останавливать любое решение исполнительной власти путем опротестования, а также выдавать предписания - все это, разумеется, под лозунгом соблюдения Конституции.

Идею обособления органов исполнительной власти и КГГА поддержали в Совете Европы, ее эксперты анализировали законопроект. Директор Института развития территорий Юрий Ганущак отметил, что совмещение государственных и самоуправленческих функций в КГГА не соответствует теории децентрализации и Европейской хартии местного самоуправления: "Не может утром мэр председательствовать на заседании городского совета и принимать решения, а после обеда уже как председатель КГГА проверять законность решения. На самом деле, решение разграничить должности не ослабляет мэра, а усиливает, потому что у него появляется полная автономия. Президент влияние теряет. Зачем президенту это, если у них "война"?"

Возвратят ли райсоветы в Киеве

Возвращение райсоветов - еще один вопрос, актуализированный упомянутым законопроектом. Состоять они должны из 20 депутатов, избранных от партий или как самовыдвиженцы (в отличие от Киевсовета, куда смогут попасть исключительно кандидаты, выдвинутые политическими силами, независимо от наличия партийности).

Виталий Кличко заявил, что сам инициирует рассмотрение вопроса о возвращении районных советов на ближайшем заседании Киевсовета, призвав депутатов "проявить мудрость и мужество" при решении этого вопроса. Он напомнил, что районные советы в столице были ликвидированы при президенте Викторе Януковиче в 2010 году. По словам Кличко, возвращение райсоветов - это "европейский путь развития столицы в противовес попыткам свернуть децентрализацию".

Райсоветы являются важным элементом децентрализации, поскольку их депутаты будут на постоянной связи со своими соседями и смогут оперативнее реагировать на их проблемы. Также введение районных советов позволит киевлянам понимать, на что и как тратятся бюджет в их районе, и влиять на это. Отметим, что возвращение райсоветов было одним из требований недавнего "Марша за Киев".

Отметим, что в документе достаточно тщательно расписано, что может позволить себе городской председатель, и как будет запрещать это глава КГГА, но относительно функций и полномочий районных советов такой детальности нет. В "Слуге народа" же заявили, что согласно новому закону о столице, РГА будут функционировать только на переходном этапе, после полноценного запуска местного самоуправления и реорганизованной КГГА, РГА будут ликвидированы, вместо них будут созданы подразделения в структуре КГГА. Во властной фракции это назвали экономией средств налогоплательщиков.

Что говорят у Зеленского

Член профильного комитета и нардеп от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин ответил на самые распространенные вопросы закона о столице. Что касается полномочий городского председателя по новому закону, он заявил, что кроме должности городского председателя тот автоматически возглавляет независимый от центральной власти исполнительный комитет Киевсовета, а также руководит городом и распоряжается городским бюджетом.

Кроме всего функционала, существующего в законе о местном самоуправлении, у городского председателя будут дополнительные столичные полномочия (участвует в разработке проектов законов/постановлений, касающихся столицы, принимает участие в проведении и организации международных мероприятий и т.п.).

Новый глава КГГА по новому законопроекту будет контролировать законность и Конституционность решений мэра в части столичных функций, Киевсовета, райсоветов и исполкомов с возможностью их обжалования в судебном порядке. Также он будет представлять и координировать государственные власти в столице и реализовывать государственные программы в городе. Безгин отметил, что глава КГГА не будет вмешиваться в управленческие и хозяйственные процессы местного самоуправления.

У нового главы КГГА по закону о столице будут инструменты государственного надзора. По словам Безгина, статьи относительно префектурных полномочий, то есть функции "смотрящего" от центральной власти, прямо ссылаются на закон о местных государственных администрациях, соответственно предлагается та же система, что и на всей территории Украины. Он отметил, что без принятия отдельного законопроекта надзорные полномочия в Киеве не заработают.

Относительно возможного назначения внеочередных выборов городского председателя нардеп заявил, что в законопроекте отсутствуют какие-либо упоминания о датах каких-либо выборов, а их вопрос регулируется избирательным кодексом, а не законом о столице. Но заметим, если закон будет принят, то местным выборам быть в любом случае.

Ранее глава партии "Слуга народа" и сегодняшний вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что судьба Кличко - "быть мэром с обновленным законом о столице". Мол, власть не боится Кличко как конкурента и подает принятие закона о столице лишь как усовершенствование местного самоуправления в Киеве, а не политическую борьбу с Виталием Кличко.

Позиция Кличко

После волны массовых обысков в КГГА Виталий Кличко неоднократно выступал с категорическими заявлениями по поводу возможного принятия закона о столице. Он отмечал, что ключевой целью документа является его отстранение от власти в Киеве, ведь он не подчиняется Банковой. Также мэр Киева заявлял, что распределение должностей городского председателя и главы КГГА нарушает конституцию, ссылаясь на решение Конституционного суда от 2003 года.

Летом Виталий Кличко пригрозил своим оппонентам "хаосом в городе" в результате разделения должностей мэра и главы КГГА и ломки вертикали власти в столице. Речь идет о том, что большинство в горсовете составляют фракции "УДАР" Виталия Кличко (29 депутатов) и "Евросолидарность" Петра Порошенко (31 депутат), "идеологическая" часть фракции "Голос" плюс голоса главы города и преданного ему секретаря совета Владимира Бондаренко.. В свою очередь к имеющемуся и потенциальному активу власти можно отнести маленькую фракцию "Слуги народа" и, наверное, "бизнесовую" часть других фракций. То есть принятие решений относительно города зависит прежде всего от Киевсовета, который больше сегодня ориентируется на Кличко, чем на центральную власть.

На заседании профильного комитета 20 октября Кличко уже был более дипломатичным и заявил, что новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы. "Вместе с тем, законопроект не должен содержать нормы, ослабляющие полномочия местного самоуправления в городе Киеве, предоставленные ему на момент местных выборов и сокращающие срок работы действующего совета", - сказал Кличко на комитете.

Мэр Киева подчеркнул, что закон о столице не должен предусматривать отмену собственных исполнительных органов Киевского городского совета, а его принятие должно производиться с соблюдением ценностей парламентаризма и учетом правовой автономии местного самоуправления.

"Киев, как столица, имеет специальный статус. Еще раз подчеркну: этот закон не должен нарушать Конституцию Украины! Поэтому должен быть доработан. Например, содержать, в частности, и норму о создании в столице муниципальной полиции - о которой мы говорим уже 6 лет. И должен получить экспертную оценку как международных партнеров, так и общественности", - подчеркнул Виталий Кличко.

Следовательно, учитывая заявления представителей центральной власти, закон о столице должен быть принят уже в ближайшее время. Мэр Киева Виталий Кличко снизил градус накала при обсуждении документа, откровенно сказав, что закон не должен нарушать Конституцию и принципы местного самоуправления. Возможно, на смягчение риторики Кличко повлияла его недавняя встреча с президентом Владимиром Зеленским, которую мэр Киева назвал конструктивной и рабочей. Продолжится ли противостояние Виталия Кличко с центральной властью после принятия закона о столице или власть имущие наконец-то смогут договориться о конструктиве - покажет время, ведь за два года президентства Зеленского это уже не первое обострение и резкое "потепление" отношений между Банковой и столичным мэром.
 

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