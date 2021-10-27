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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Комаровский и Гордон в помощь. Как Ахметов дразнит президента Разумковым

20:01 27.10.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Медиахолдинг Рината Ахметова демонстрирует все более явную непочтительность к Владимир Зеленскому. Несомненно, это подготовка к выборам. И это не фальстарт, а расчетливо выбранный момент.

Чтобы понять суть расчета, нужно просто посмотреть в парламентские и президентские рейтинги. Все социологи дают одну и ту же картину. У тех респондентов, которые намерены принять участие в голосовании, в тройке лидеров на парламентских выборах оказываются "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Затруднился с ответом", а на выборах президента - Владимир Зеленский, Петр Порошенко и, опять же, "Затруднился с ответом" (у разных социологов могут различаться места внутри этих троек).

Если избиратель решительно настроен прийти на избирательный участок, но при этом еще не определился со своим выбором, то он, наверное, заинтересован ознакомиться с ассортиментом возможных кандидатов. Он щелкает телеканалы - и видит много политических программ, где рассказывают, что Зеленский - это наше все хорошее, а Порошенко - это наше все плохое. На некоторых каналах - программы с противоположной ориентацией. Но избиратель не хочет выбирать из двух вариантов, ему хочется иметь еще несколько опций.

И вот, переключая каналы, он случайно попадает, например, на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". И вдруг ощущает, что ему там интересно, потому что мир, оказывается, многоцветный и многогранный, а не черно-белый (ну или зелено-фиолетовый) и плоский.

То есть первая политическая кампания, которую начал Ахметов, это борьба за политически озабоченного телезрителя. В такой борьбе очень важно опередить конкурентов и застолбить за собой имидж самого популярного политического кафетерия, где можно отведать самых разных политических блюд.

Тут очень кстати помогла Банковая, причем совершенно бесплатно, по дурости. Какая самая лучшая реклама для политической телепрограммы? Правильно, давление со стороны власти. И вот шеф-редактор ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Дарья Тарасова рассказала, как в начале октября парламентские "слуги народа" бойкотировали эфир программы. "Под предлогом сборов в Трускавце они отказались даже включиться в прямой эфир, - сообщила Тарасова сайту "Сегодня", который, напомним, тоже входит в медиа-холдинг Ахметова. - Наш корреспондент, находясь в Трускавце, от депутатов "Слуги народа" узнал, что инициатива бойкота исходила непосредственно от Михаила Подоляка из Офиса президента. Об этом мы публично заявили в прямом эфире".

Сейчас телеканалы "Украина" и "Украина 24", как и сайт "Сегодня", это настоящая политическая кухня с профессиональными шеф-поварами, где готовится не только широкий ассортимент политических блюд, но еще и информационные соусы, под которыми их можно подавать. А Ахметов основательно готовится сразу к двум кампаниям - парламентской и президентской, чтобы повлиять на результаты обеих.

Ассортимент политических блюд

В последние недели медиа-холдинг Ахметова раскручивает целый ряд политиков с большим бэкграундом - Дмитрий Разумков, Арсений Яценюк, Владимир Гройсман и Олег Ляшко. Совершенно невероятно объединить их в одну политическую партию, но Ахметов, судя по всему, на это и не рассчитывает. Он готовит на парламентские выборы несколько проектов, которые будут пастись на разных электоральных полях.

Начнем с Олега Ляшко и его Радикальной партии. Он фактически уже начал парламентскую кампанию, потому что хочет попасть в Раду через пять месяцев - на довыборах в 206-м округе 27 марта 2023 г. Там будут избирать народного депутата вместо Антона Полякова, умершего при загадочных обстоятельствах ночью 8 октября. 206-й округ включает часть Чернигова и Черниговского района. Ляшко родился в Чернигове и считает Черниговщину своей электоральной базой. Поэтому шансы на победу у него есть.

Что же касается Радикальной партии, то уже понятно, под каким лозунгом Ляшко поведет ее на следующие парламентские выборы. "Наша фракция в новой Раде начнет и доведет до конца процедуру импичмента Зеленскому. Это навсегда отобьет у любого из следующих президентов желание издеваться над Конституцией Украины", - объявил он 21 октября.

Тут нужно уточнить, что согласно нормам Конституции очередные выборы Верховной Рады должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий нынешнего парламента, то есть 29 октября 2023 г. А очередные выборы президента - в последнее воскресенье марта пятого года полномочий Зеленского, то есть 31 марта 2024 г. Поэтому парламентские выборы окажутся репетицией президентских. Конечно, Ляшко заинтересован в том, чтобы эта репетиция состоялась как можно раньше. В том же самом, похоже, заинтересован и Ахметов. Поэтому одна из функций Ляшко в телеэфире каналов Ахметова - пропагандировать досрочные выборы.

Например, 23 октября Ляшко был главным гостем программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24". И целый час рассказывал телезрителям "о провале отопительного сезона и коронавирусе, о коррупции власти и офшорах Зеленского, о давлении власти на СМИ и необходимости новых выборов".

Совсем другая задача - у экс-премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Не исключено, что на парламентские выборы они пойдут одной командой. В политическом плане они очень близки друг другу, и для избирателей союз между ними будет вполне естественным. В отличие от эпатажно-радикального Ляшко, они должны привлечь на свою сторону более осторожных избирателей, которые обожглись на дилетантизме "новых лиц" (Зеленского и "слуг народа") и ищут "партию профессионалов".

Правда, у Яценюка есть проблема - высокий антирейтинг. Но эту беду уже начали исправлять. 25 октября на канале "Украина 24" вышел 42-минутный фильм "Правдивая история. Арсений Яценюк". Это только первая часть, ожидается продолжение. "Покажу вам Украину такой, какой вижу ее я. Вместе с людьми, к мнению которых прислушиваюсь, которые имеют смелость честно говорить об успехах и ошибках, о взлетах и падениях, где правда, а где неправда. Людьми, от которых никогда не услышишь "какая разница", когда речь идет о нашей стране", - поясняет замысел фильма сам Яценюк.

"Разумков+" с планами на президентство

Отдельно нужно сказать об экс-спикере Верховной Рады Дмитрии Разумкове. У него нет своей партии, но это дело легко поправимое. 26 октября экс-генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" поделился, как он сказал, инсайдом: Разумков ведет переговоры с доктором Евгением Комаровским и журналистом Дмитрием Гордоном для создания политического объединения, которое смогло бы конкурировать на выборах с командой Зеленского.

"Он ведет плодотворные, по моим данным, переговоры с доктором Комаровским и господином Гордоном. Это трио будет очень серьезным магнитом для разочарованного в Зеленском электорате "слуг народа", - поведал Луценко. Он отметил, что рейтинг Зеленского, "несмотря на очевидные его провалы - энергетическую катастрофу, COVID-катастрофу, бессмысленность, которая происходит фактически везде, был стабильным, пока не появилась альтернатива". По мнению Луценко, избиратели Зеленского "ищут другого популиста - этот сломался".

В парламенте у Разумкова есть десяток близких к нему "слуг народа", которые могут перейти в его партию. В их числе главы трех парламентских комитетов: по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко. Однако все они малоизвестны избирателям. Да и сам Разумков как политическое блюдо, скажем честно, кажется весьма пресным (но мы не будем спорить о вкусах). Добавить соли и перца как раз и способны Комаровский с Гордоном.

Конечно, Разумков - это проект Ахметова не только на парламентские, но и на президентские выборы. Показательны две новости, появившиеся на сайте "Сегодня" 26 октября. Точнее, даже не сами новости, а их заголовки. Днем вышла новость "Президентский рейтинг: Разумков догнал Тимошенко, но до Зеленского - еще далеко. Почти от всех политиков ускользает поддержка народа, кроме одного человека", а вечером, для закрепления - "Зеленский еще в лидерах, но Разумков растет. Что показывают последние рейтинги. Социологи определили главных кандидатов на пост президента, если бы выборы прошли в ближайшее время".

Можно сказать, что Ахметов делает ставку не на самого Разумкова, а на проект "Разумков+". Где плюс - это все то, что будет к нему добавлено грамотными политтехнологами. Это и партийная структура, и яркие фигуры в команде, и, конечно же, медиараскрутка. Взлетит ли этот проект? Не факт. Но можно предположить, что Банковая поможет - например, если решит сделать из Разумкова "жертву режима".

 

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