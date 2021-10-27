Обострение на Донбассе: Что происходит в Старомарьевке и чего ждать дальше

Руслан Рудомский / Depo.ua

Украинские войска якобы деоккупировали село Старомарьевка, расположенное в "серой зоне" вблизи Гранитного. И хотя официального подтверждения еще нет, в Москве и ОРДЛО уже паника на этот счет, а в Украине - радость. Ведь, во-первых, новостей о том, что наши заняли какой-то новый населенный пункт давно не было, а во-вторых - это может означать более спокойную жизнь для трех тысяч наших граждан.

Вчера появилась информация, что Вооруженные силы Украины вернули под контроль Киева село Старомарьевка, расположенное в "серой зоне" вблизи Гранитного. Сначала эту информацию распространяли сепаратистские СМИ, а затем подхватили некоторые украинские, ссылаясь на "источники в Министерстве обороны".

Правда, пресс-центр штаба Операции Объединенных сил после непродолжительной паузы эту информацию опроверг.

"Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация является неправдивой", - говорится в официальном сообщении.

По состоянию на сегодня это последний официальный комментарий на эту тему. Depo.ua разбирался в ситуации.

Предыстория

Как известно, после "Минска-2" украинские войска и террористические пророссийские отряды построили линию обороны с максимальным использованием рельефа местности. На юге Донецкой области, от Павлополя до Гранитного, линия прошла по реке Кальмиус. А вот начиная от Гранитного и дальше на север линия фронта отклоняется к западу от реки, что делает подконтрольные террористам села Новоласпа и Белая Каменка уязвимыми со стороны Вооруженных сил Украины.

К югу от Гранитного расположилось село Старомарьевка, которое формально находится в так называемой "серой зоне", а фактически контролируется боевиками бандформирования "ДНР". Расстояние от него до Гранитного, которое находится под контролем Киева - всего несколько километров. Это позволяло российским боевикам почти беспрепятственно обстреливать Гранитное, размещая свои огневые точки между жилыми домами, что существенно усложняло дальнейшее подавление этих точек украинскими военнослужащими.

Ситуация накануне

Последней каплей стал затяжной обстрел жилых домов Гранитного (3 615 жителей согласно последней переписи) в ночь с 25 на 26 октября из артиллерии калибра 120-мм. Утром 26 октября оккупационные СМИ уже писали, что ночью украинские военные зашли в Старомарьевку и вывесили там сине-желтый флаг. При этом российские и "ДНР"овские пропагандисты говорят, что ВСУ захватили Старомарьевку, "взяв в заложники 180 жителей "ДНР", 37 из которых являются гражданами России" (собственно, не для этого ли российские паспорта там и выдавались?). В свою очередь, штаб ООС сейчас эту информацию опровергает.

Параллельно с событиями вокруг Старомарьевки, взятие которой штаб ООС не подтверждает, произошло еще кое-что яркое - по арте противника в том же районе отработал успешно Bayraktar TB2 - таким образом, произошло первое крещение купленного в Турции ударного беспилотника. И вот этот факт Генштаб ВСУ подтвердил и даже показал видео этого процесса.

"С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии разграничения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", - сообщили в Генштабе.





Логика дальнейшего развития событий

С тактической точки зрения Объединенным силам было выгодно взять Старомарьевку под контроль. Поэтому не исключено даже, что они так и сделали, но официального признания этого не будет (по крайней мере, не сразу) - ничего не поделаешь, гибридная война диктует свои правила. Теперь наша очередь говорить, что нас там нет и наблюдать истерическую реакцию российских пропагандистов.

Кстати, подобная история имела место и раньше, и тоже в этом районе. 10 августа 2015 года в результате блестящей спецоперации 72-й ОМБр, 41-го ОМПБ и ДУК ПС нашим войскам удалось отразить у рашистов доминирующую высоту 209.6 рядом с упомянутыми выше Новоласпой и Белой Каменкой (к северу от Гранитного). Собственно, тогда украинцы полностью выбили террористов из обеих деревень, но геополитическая ситуация не позволяла оставить их под своим контролем - пришлось покинуть занятые села, ограничившись лишь высотой и опорными пунктами в поле. Но в итоге это позволило улучшить наше стратегическое положение. Не исключено, что и на этот раз все завершится чем-нибудь подобным.

Собственно вот так выглядела линия разграничения на этом участке фронта до вероятной деоккупации Старомарьевки:

И так она выглядит, если украинские войска действительно взяли ее под контроль. Как видим, в этом случае Объединенным силам удалось не только выровнять линию фронта, но и значительно отодвинуть ее от Гранитного, уменьшив тем самым вероятность обстрелов трех с половиной тысяч мирных жителей.

Ну а пока ситуация с деоккупацией Старомарьевки до конца неясна, жители ОРДЛО в соцсетях всю ночь пугали друг друга сообщениями о том, что украинская армия якобы начала освобождение Тельманово, Горловки и даже Донецка.