Ольга Балакирева о том, много ли украинцев хотят «жесткой республики» Зеленского

Денис Сарбей / Деловая столица

Каким формам правления отдают предпочтение наши сограждане, "ДС" поговорила с главой правления Центра "Социальный мониторинг" Ольгой Балакиревой.

"ДС" 25 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине нужна "жесткая президентская республика". А что по этому поводу говорит последняя социология - какая часть украинского общества солидарна с Даниловым?

О.Б. По сентябрьским данным Центра "Cоциальный мониторинг", касающимся отношения к институту президентства, 46% считают, что Украине нужен президент с нынешними полномочиями. А варианты, в одном из которых президент формирует правительство и назначает премьера, а во втором президент возглавляет правительство, т.е. за расширенные президентские полномочия, поддержали не более 10% каждый.

Причем, в региональном разрезе самая большая поддержка расширения полномочий главы государства на Донбассе - около 15%, и в южном регионе - 18%. На Западе такую точку зрения поддерживают лишь около 7%. Еще 13% считают, что президент должен быть с ограниченными полномочиями и избираться Верховной Радой. За упразднение поста президента с тем, чтобы увеличить полномочия премьера, выступили 8%.

Но у нас почти четверть респондентов затрудняется со своим выбором, потому что это все же вопрос скорее экспертам, чем широким слоям населения. Но, в любом случае, запроса на усиление президентской власти мы не видим.

"ДС" Почему часть украинцев до сих пор хотят "сильной руки", ведь за 30 лет у нас не единожды встречались негативные примеры, ее олицетворявшие, тот же Янукович?

О.Б. Действительно, есть такое стремление, но когда мы говорим о какой-то части, нужно понимать, что она составляет значительно меньше четверти населения, от 10 до 15%. Но если эта часть не приближается даже к четверти - это означает, что процесс не сформирован и заметной поддержки этой точки зрения не существует. Поэтому утверждать, что сегодня в Украине есть запрос на "сильную руку", категорически неправильно.

В чем есть подмена понятий и чем очень часто манипулируют? В обществе сегодня есть запрос на порядок, на то, чтобы власть была ответственной, подотчетной и прозрачной. Но это совершенно разные вещи и отнюдь не "сильная рука". Тезис о сильном президенте, который будет жестко наказывать коррупционеров, конечно же будет поддерживать определенное большинство. Но это поддержка не "сильной руки" президента, а действий, направленных на установление справедливости, равенства перед законом, ответственности власти, которых сегодня нет в нашем обществе.

"ДС" В таком случае почему украинцы вплоть до прошлогодних президентских выборов были очарованы президентом Беларуси Александром Лукашенко?

О.Б. Я не видела данных, которые говорили бы о том, что в Украине очарованы Лукашенко. Боле того, Лукашенко, как политик, играющий в двойную игру, не снискал какого-то особо хорошего к себе отношения. Думаю, что здесь имеет место подмена понятий. Иногда наши социологи задают вопросы об отношении к разным политикам соседних стран. Конечно же на фоне некоторых политиков ряда соседних стран президент Белоруссии мог выглядеть привлекательней. Но с мнением, что к нему позитивно относятся в Украине, я категорически не согласна.

"ДС" А возможна ли у нас модель республики с сильным парламентом, канцлером и президентом с символическими полномочиями по примеру Германии? Или такая модель не находит поддержки в нашем обществе?

О.Б. Для того, чтобы какая-то модель нашла поддержку, ее нужно разъяснить, дать сравнение. Я думаю, что немецкая модель сегодня привлекает очень многих экспертов в Украине. И если эти эксперты смогут предложить консенсусный вариант, как ее имплементировать в украинские реалии для того, чтобы не сломать существующие общественные институты, которые у нас еще очень слабы, вполне возможно найти поддержку в обществе.

Но после всех наших трансформаций начать серьезную перестройку - означает раскачать лодку. Здесь есть очень много рискованных моментов, поэтому рубить с плеча ни в коем случае нельзя. В данный момент по этому вопросу доминирующего мнения в обществе нет из-за отсутствия такого опыта. Немецкий опыт для многих является отстраненным и до конца неосознанным. Поэтому, если бы социологи такой вопрос задавали, то получили бы около 30% уклонившихся от ответа, не готовых высказать свою точку зрения.

А объединяет украинцев в вопросе о президентской власти лишь мнение о том, что с каждым новым президентом их жизнь ухудшается и что никто из них так и не смог оторваться от своих связей и стать равноудаленным руководителем для всей страны.

"ДС" По результатам соцопросов складывается мнение, что украинцы власти никогда особо не доверяли. Возможно ли эту тенденцию как-то переломить?

О.Б. Это не так. Сама по себе природа доверия к органам власти имеет циклический характер, и не только в Украине. Скажем, в динамике доверия к президентской власти есть определенные общие тенденции. Каждый из глав государства приходил на волне доверия, позитивных ожиданий, надежд. И потом, в зависимости от действий его и политической силы, которую он представляет, происходит скатывание вниз, в каждом случае с разной скоростью. Сначала происходит небольшое падение доверия, потом наступает обвал или точка невозврата, хотя и есть какие-то колебания. Такая история характерна для всех президентов, и опять же, не только в Украине. Эти циклы есть всегда, вопрос лишь в том, уходит президент в негативный баланс доверия или сохраняет его позитивным.

Владимир Зеленский, конечно, пришел на высокой волне доверия, и наши политологи, социологи прекрасно понимали, что поскольку он несистемный политик, то будет иметь массу проблем. В опросах спрашивали: сколько времени наши люди смогут прощать ему вероятные ошибки, понимая, что нужно время, чтобы обрести политический опыт. В очень большой части ответов ему отводилось 6 месяцев или год. Его кредит доверия держался до конца 2019 г., а в январе 2020-го уже фиксировалось резкое снижение. Следующий этап снижения произошел в мае того же года.

"ДС" Получается, любителями "сильной руки" украинцев нельзя назвать - но и анархистами тоже?

О.Б. Это не альтернативы. Вместо анархистов я бы поставила в альтернативу порядок. Порядок, действие по правилам, отстранение нарушающих эти правила, признание ошибок и ответственность власти в целом уже давно являются главными запросами нашего общества.

"ДС" У нынешнего президента баланс доверия уже отрицательный больше года. А каким украинцы видят идеального руководителя нашего государства?

О.Б. Следует помнить, что президент все-таки госслужащий, который должен служить народу и государству. Так вот, главными чертами, которые хотели бы видеть украинцы у слуг народа в шиком значении этого словосочетания, являются добропорядочность, справедливость и ответственность.