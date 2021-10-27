Подготовка ко второму сроку: Зачем Зеленскому президентско-парламентская форма правления

Ігор Петренко / Depo.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов решил заявить себя сторонником президентской республики, то есть чтобы у президента Зеленского стало больше полномочий, чем у парламента. И это может быть как зондированием общественного мнения, так и подготовкой ко второму президентскому сроку, когда у Зеленского уже не будет монобольшинства, но надо будет руководить государством, назначать топовых политиков и принимать законы.

Согласно заявлению Данилова в интервью агентству "РБК-Украина", сейчас "мы всенародно выбираем президента, на него возлагаются надежды, но, по Конституции, у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда, по логике парламентско-президентской республики, президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента".

Секретарь Совбеза предлагает путь выхода из этой коллизии: "...раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна. Если мы являемся президентской республикой, надо сказать - давайте делать президентскую республику, где президент - это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы". Говоря, что выступает за сильную власть президента, Данилов отмечает: "...тогда есть ответственный человек, понимающий, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности". Что же касается действующей в Украине парламентско-президентской республики, то Алексей Данилов оставляет ей шанс на существование, но не здесь и не сегодня: "Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, имеющая свои корни, для этого должны пройти столетия".

Из процитированного несложно заключить, что "сильной личностью" наших дней, Шарлем Де Голлем в украинских реалиях секретарь Совета нацбезопасности предлагает стать своему непосредственному руководителю - Владимиру Зеленскому. Так почему же представители властного монобольшинства сразу бросились опровергать даже теоретическую возможность усиления полномочий главы государства? Например, председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия тут же назвал высказывание Данилова личной позицией последнего, не согласованной ни с кем, и весьма обидно поставил секретаря в один ряд с советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем, известным своими экстравагантными заявлениями. А по сути, Арахамия сказал, что вопрос изменения формы государственного правления решается через всеукраинский референдум и дискуссии по этой теме в обществе сегодня нет.

Заметим, что сам Зеленский недавно убеждал, что не собирается делать из Украины президентскую республику. Третьего октября на брифинге после второго Трускавца "слуг народа" президента спросили, не планирует ли тот создать президентскую республику, потому что уже полностью контролирует деятельность Кабинета Министров. "Президентскую республику я не собираюсь делать", - заявил Владимир Александрович. Правда, также опроверг он и факт концентрации полноты фактической государственной власти в своем офисе. Мол, причина вмешательства президента в работу правительства другая: "люди приходят на Банковую с проблемами" и требуют, чтобы он их решал, и он должен вызвать соответствующего министра и, что поделаешь, решать вопросы.

Интересно сравнить эти слова с другими, тоже прозвучавшими из президентских уст, но чуть раньше, 24 июня. Тогда в эфире программы "VIP с Наталией Мосейчук" на канале "1+1" Зеленский заметил, что юридически в Украине парламентско-президентская форма правления, но де-факто она президентско-парламентская. И фактически сказал то же, что и Данилов сейчас: выбирая президента, украинцы хотят, чтобы он "нес ответственность за все". Одним из видов своего "оружия" для введения изменений в стране Зеленский тогда назвал Совет национальной безопасности и обороны (решениями которого, напомним, начиная с этого года, вводятся санкции против юридических и физических лиц - граждан Украины во внесудебном порядке, а скоро будут еще и олигархов "назначать").

Кто из президентов Украины пытался наделить себя большей властью и чем это закончилось

Для понимания сути вопроса о форме государственного правления в Украине напомним его историю в обратной хронологии. Майдан 2014 года дал основания новой власти отменить "реформу" беглого президента Виктора Януковича, который в 2010 году ввел фактическое президентско-парламентское правление. Украину "сильная президентская рука" привела к вещам, которые мы хорошо помним, а самого донецкого деятеля - к бегству на территорию государства-агрессора. Следовательно, все президентское пятилетие Петра Порошенко прошло в обстоятельствах восстановленной после "регионалов" парламентско-президентской республики, когда главе государства нередко противопоставлялся достаточно сильный депутатский корпус со своим - другое дело, верным или ложным - видением путей внедрения тех или иных реформ.

Еще раньше, в 2004 году, тогдашний глава Администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук проводил через Верховную Раду политическую реформу, по условиям которой полномочия президента частично размывались, росла роль парламента. Такой формат готовился под ожидаемое президентство то ли Виктора Ющенко, то ли Виктора Януковича. Именно эту реформу "отменил" Янукович, вернув себе в 2010 году широчайшие полномочия.

Мечтал о расширении президентских возможностей и Леонид Кучма. Можно сказать, своего он частично достиг, добившись под угрозой роспуска Верховной Рады в 1996 году принятия Конституции Украины, где были прописаны значительные полномочия президента.

Так что фактически в процессе всей нашей новейшей истории происходило некое челночное движение властных полномочий сперва в руки президента, потом от него к парламенту, тогда назад к главе государства и снова к законодательному органу.

Зачем Зеленскому президентско-парламентская форма правления

Возобновятся ли эти движения сейчас? Спросим по-другому: есть ли у действующей власти необходимость в юридическом закреплении своего доминирования над парламентом? Пока в девятом созыве Верховной Рады существует монобольшинство, которое дает Банковой возможность проводить нужные решения, пусть и не руками 226 "большевиков", а благодаря поддержке лояльных депутатских групп "Доверие" и "За будущее" (их уже можно с полным правом записывать в монобольшинство, так синхронно с властью они голосуют), потребности напрягаться в этом смысле у Зеленского нет. Ведь придется объяснять потребность президента в дополнительных полномочиях и оппозиции, и еще не посаженным на паек активистам, и Западу, а это всегда неприятно. Да и проводить всеукраинский референдум, тратить на агитацию средства, которые можно направить на большое строительство, а дальше собирать 300 голосов в Раде - здесь и на неудачу нарваться можно... Пусть проведут качественную пиар-кампанию под лозунгом "как хорошо, что один человек будет отвечать за все в стране", но все будет зависеть от рейтинга президента в то время, от контрагитации со стороны оппозиции, которая будет говорить о попытке узурпации власти.

Другое дело - ожидаемая после следующих выборов смена политического ландшафта. Пока это кажется отдаленной перспективой, но в десятой Раде "зеленого" монобольшинства уже не будет. Тогда и о новых полномочиях для президента, который "хочет, но ему не дают", у народа можно будет попытаться спросить. Если президенту на тот момент захочется задавать такие вопросы и будет на то время.

Есть и другое видение слов Данилова: "отдельное мнение" секретаря СНБО все же может быть зондированием почвы на предмет возможности очередного перетягивания властного одеяла в сторону президента страны. При благоприятных обстоятельствах такая попытка может быть предпринята в следующем году, чтобы успеть провести голосование в Раде до президентских выборов и избрать Зеленского на второй срок под более широкие полномочия - "выполняя пожелания народа". Но способна ли эта власть на такие крупные проекты - большой вопрос.