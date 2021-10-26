Житомир, Лубны, потом везде? Ждать ли газовых бунтов по всей стране

Юрий Вишневский / Деловая столица

Очень похоже на то, что политтехнологи Банковой предложили Владимиру Зеленскому в очередной раз выступить в роли героя-спасателя.

Утром 26 октября в Лубнах на Полтавщине люди вышли на протест и перекрыли трассу "Киев - Харьков". Участники акции требуют не повышать тариф на распределение газа и передать газотранспортные сети низкого и среднего давления, используемые АО "Лубныгаз", в собственность громады для создания коммунального предприятия. Поводом для протеста стало намерение компании "Лубныгаз" повысить тариф на распределение газа (так называемую доставку) почти вдвое - с 1,79 до 3,49 грн за кубометр (без НДС).

Житомирский пример

Накануне утром несколько сотен жителей Житомира штурмовали АО "Житомиргаз" из-за планов повышения тарифа на распределение газа в 2,5 раза - с 1,68 до 4,19 грн за кубометр (без НДС). Прийти на митинг перед офисом компании призвал горожан мэр Житомира Сергей Сухомлин (он победил на выборах как выдвиженец партии "Пропозиция"). Никто из руководителей компании к людям не вышел. Поэтому протестующие не удовлетворились митингом, а пошли дальше - выбили дверь и зашли в фойе здания.

Пока часть протестующих находилась внутри здания "Житомиргаза", другая часть стояла на улице и скандировала "Банду геть". Активисты планировали привезти шины и жечь их в случае, если руководство не выйдет к людям. Вместе с ними были члены фракции партии "Пропозиция" в Житомирском облсовете Руслан Годованый и Андрей Оноприенко.

В акции приняли участие и жители Бердичева, в т.ч. мэр Бердичева Сергей Орлюк (он тоже победил на выборах как выдвиженец партии "Пропозиция") и член фракции партии "Пропозиция" в Житомирском облсовете Алла Мусевич.

Участники акции, которые прорвались в фойе, полчаса ждали руководство "Житомиргаза", однако безрезультатно. Пришлось силой открывать дверь, которая вела на верхние этажи. На третьем этаже протестующие обнаружили председателя правления АО "Житомиргаз" Валентина Ющенко и предложили ему выйти к людям на улицу. Он сначала согласился, но, как только покинул зал, пытался скрыться. Его к людям выталкивали насильно, но нормального диалога не получилось. "То, что я вижу, это шаг в деструктив, какая-то популистская акция... Вы против того, чтобы к вам аварийка вовремя приехала?" - заявил он в обоснование новых тарифов и поспешил ретироваться в здание.

И только после этого в ситуацию вмешался глава облсовета, представитель партии "Слуга народа" Владимир Федоренко. "Сейчас, в условиях третьей волны пандемии коронавирусной инфекции и карантинных ограничений, античеловеческие решения АО "Житомиргаз" поставят наших граждан в еще более затруднительное положение. Я уже подписал обращение, чтобы пригласить на заседание постоянной комиссии по социально-экономическому развитию представителей "Житомиргаза". Будем предпринимать более решительные действия вместе с депутатским корпусом на сессии областного совета. Не допустим поднятия тарифов! Таким позорным явлениям не место на Житомирщине!" - заявил он на сайте облсовета.

Протестующие разошлись, оставив список требований: заблокировать рост тарифа на распределение природного газа; запретить отключение от газоснабжения потребителей в период отопительного сезона; прекратить издевательства над людьми в сервисных центрах, где граждане вынуждены часами стоять в очередях для решения вопросов, связанных с газоснабжением; вернуть газовые сети в собственность городских территориальных громад.

Станет ли Зеленский героем-спасателем

Сейчас самый низкий тариф на доставку газа - в столице: 0,31 грн за кубометр (без НДС). Это в 4,65 раза меньше, чем в среднем по Украине. Компания "Киевгаз" запланировала повышение до 0,83 грн - опять же, до меньшего уровня, чем любая другая компания. Поэтому положение киевлян можно назвать сравнительно благополучным. Однако во многих областях сложилась взрывоопасная ситуация.

Как отмечает сайт Kosatka.Media, облгазы намерены рекордно поднять плату за распределение газа. У некоторых компаний тариф может вырасти с 1,5-1,7 до почти 9 грн за кубометр (без НДС). Это примерно столько же, сколько стоит сам газ у большинства поставщиков. В среднем же по стране тариф хотят поднять втрое - с нынешних 1,44 до 4,14 грн за кубометр (без НДС). Подобный "тарифный кризис" уже был в прошлом году. Тогда они могли повыситься вдвое, а ряд компаний просил об установлении тарифов в размере, который вплотную приближался к 3 грн за кубометр (без НДС). После начала массовых протестов по всей Украине против повышения платы за распределение Кабмин установил предельный тариф на уровне 1,79 грн. И вот сейчас повторяется та же история, только в большем масштабе.

В этой связи заслуживают внимания два момента. Во-первых, многие облгазы (в т.ч. тот же "Житомиргаз") входят в группу РГК Дмитрия Фирташа. В июне было объявлено о санкциях СНБО против Фирташа. Но люди будут оценивать деолигархизацию Зеленского именно по таким примерам, как рост тарифов на доставку газа, а не по громким на бумаге санкциям СНБО.

Во-вторых, летом можно было услышать самые разные прогнозы насчет того, возможны ли осенью тарифные майданы и газовые бунты. Сейчас мы убедились, что возможны. Причем люди даже не стали дожидаться новых платежек - поводом для протестов стали только планы повышения тарифов, объявленные компаниями.

Информацию о проектах тарифов и их обоснование облгазы начали публиковать на своих сайтах еще несколько недель назад. Тот же "Житомиргаз" обнародовал проект структуры тарифа 8 октября. То есть и у центральной власти (у президента, правительства, парламента), и у областной власти (облгосадминистрации, облсоветы) было достаточно времени, чтобы увидеть проблему (тем более что такая же проблема уже была год назад) и отреагировать на нее.

Тем не менее, и в центре, и на местах предпочли спрятаться от проблемы. Очень похоже на то, что Зеленскому предложили в очередной раз выступить в роли героя-спасателя. Дескать, дадим повысить тарифы втрое, народ взбунтуется, и тут президент приказывает премьеру разобраться, в результате правительство ограничивает повышение - и по телевизору рассказывают, что Зеленский всех спас. Возможно, такая технология могла бы сработать раньше. Но сейчас она может лишь разозлить народ. И вместо прироста президентского рейтинга получится новое падение.

Власть в очередной раз оказалась застигнутой врасплох. И это добавляет аргументов тем, кто утверждает, что главная проблема сейчас заключается в некомпетентности власти.