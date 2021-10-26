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Суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине
13:06 26.10.2021 |
Во вторник, 26 октября, Апелляционный суд Амстердаме постановил передать скифское золото Украине.
После оккупации Россией Крыма перед властями Нидерландов встал вопрос, кому возвращать найденные на полуострове экспонаты, временно выставлявшиеся одном из музеев Амстердама.
В декабре 2016 года суд города решил вернуть скифское золото Украине, однако в 2017 году крымские музеи обжаловали решение.
В целом разбирательства по данному делу длилось семь лет.
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