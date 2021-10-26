Годовщина «Референдума Зеленского»: Почему власть не сделала то, за что проголосовал народ

Ігор Петренко / Depo.ua

Год назад президент Украины неожиданно сообщил, что одновременно с местными выборами состоится опрос граждан, на который вынесут пять вопросов. В ряде видеороликов Владимир Зеленский озвучил эти вопросы. Ажиотажа среди граждан эта инициатива не вызвала: избиратели, которые пришли выбрать себе местную власть, довольно вяло общались с опросчиками, караулившими их возле участков. За 365 дней, которые прошли с тех пор, ни один из пяти вопросов не воплотился в решение властей. Затея оказалась полностью провальной.

Менее чем за две недели до местных выборов глава государства неожиданно предпринял попытку сместить акцент внимания общества на новую инициативу - захотел поговорить с избирателем, которого Зеленский в видео называл на "ты". Вот о чем президент хотел узнать у граждан в день выборов 25 октября 2020 года:

* первый вопрос касался мнения граждан о введении пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах,

* второй - о целесообразности создания свободной экономической зоны на Донбассе,

* третий вопрос звучал так: "Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?"

* четвертый - о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных,

* пятый вопрос - нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос гарантий безопасности, данных нам в соответствии с Будапештским меморандумом.

За считанные дни перед датой голосования Владимир Зеленский в программном интервью высказался о своей мотивации по поводу опроса: "Я хочу почувствовать народ, что народ говорит, поддерживает ли он идею ... Это просто опрос, здесь нет никакого юридического фундамента. Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - сказал он.

Во фракции "Слуга народа" сначала попытались легитимизировать такую форму "прямой демократии" в день выборов, введя ее в законодательное поле: предлагали предоставить полномочия организовывать опросы Центральной избирательной комиссии. Но эту инициативу зарезал парламентский комитет, объяснив, что опросы должны проводить социологические службы, а не государство, а вопросы должны быть четко определены и не противоречить Конституции.

Со своей стороны, оппозиция упрекала власть в том, что такая инициатива без предоставления обществу открытой и достоверной информации об организаторах, исполнителях и источниках финансирования является предвыборной технологией, предназначенной мобилизовать избирателей "Слуги народа" и отвлечь внимание общества от реальной повестки дня страны. Во-вторых, отметили оппозиционеры, этой инициативой Банковая создала опасный прецедент - в один прекрасный день так же неожиданно власти могут захотеть "спросить" граждан о каких-то значительно менее нейтральных и более опасных для стабильности государства вещах и попробовать таким образом легитимизировать действительно опасные решения.

С неохотой отреагировали на интерес президента к их мнению сами избиратели: по данным независимых исследовательских институтов, большинство граждан не пожелало общаться с интервьюерами и отвечать на ЗЕ-вопросы. Результаты социологического исследования центра SOCIS показали, что 80,5% избирателей не приняли участия в инициированном Зеленским опросе. Гражданская сеть "ОПОРА" оценила количество участков, на которых состоялся опрос, примерно в 38% на западе страны, 79% - на юге и на 55% - на востоке и в центре.

Заявление о том, что "эксперимент с президентским опросом реально провалился", сделал и Комитет избирателей Украины. На самом деле трудно было не заметить, что затея сопровождалась организационным хаосом на местах: интервьюеры не могли объяснить элементарные вещи относительно опроса, а после 25 октября пачки неиспользованных опросных листов находили на мусоросвалках...

Тем не менее, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на послевыборном брифинге убеждал, что на вопрос от президента ответили почти 5 млн граждан - "примерно половина проголосовавших в день выборов". Также он сообщил, что инициированный Зеленским опрос провела компания "Зе Медиа", финансирование взяла на себя "Слуга народа" из донорских средств.

Полные результаты опроса "слуги" обещали обнародовать после официального объявления результатов местных выборов, соответствующие данные появились уже на следующий после выборов день. Но в странном формате - достоянием общественности их сделала страница партии "Слуга народа" в Фейсбук, сославшись на результаты обработки лишь 74% опросных листов:

После завершения кампании по местным выборам эта тема, сложилось впечатление, стала неинтересной самим же ее организаторам, поэтому быстро стерлась и исчезла из лент новостей.

Какими же оказались последствия этого проекта Банковой? Главный "слуга" Корниенко говорил после выборов "5 вопросов ..." были не более чем общенациональным опросом в "похожем на экзит-пола формате". Поднять этот проект на уровень государственного Банковой не удалось. Пришлось заявить, что ответы на 5 вопросов не будут иметь прямых юридических последствий - правда, обещали последствия политические.

Глава государства, повторим, в октябре 2020 года дал перед журналистами обещание инициировать перед депутатами из своей фракции в парламенте надобность выполнить волю народа, которая выразилась в результатах экзит-пола. А в посвященном своей инициативе видео красиво отмечал: "Будет так, как решишь ты. Потому что Украина - это ты".

Так ли произошло? Нет, и об этом говорит беглый анализ всех пунктов ЗЕ-опроса.

Пожизненное заключение топовых коррупционеров

Не введено. Соответствующий законопроект парламент не принял. В октябре 2020 года, накануне опроса и местных выборов, в ВР появился проект закона №4242 (авторы - Юлия Тимошенко с коллегами по фракции "Батькивщина" и группа "слуг народа"). Он предусматривает как раз соответствующие изменения в Уголовный кодекс Украины. Но за год руки депутатов к нему не дошли. Заметим, часть юристов, в отличие от простых граждан, считает саму идею пожизненного заключения за коррупцию вредной.

Свободная экономическая зона на Донбассе

До сих пор, по факту своего отсутствия, не стала способствовать подъему экономики Донбасса свободная экономическая зона на территории этого региона. Продолжаются дискуссии, создавать СЭЗ только на свободной от оккупантов части, или формально распространить ее действие на весь украинский Донбасс, включительно с временно оккупированной территорией. "Важным элементом завершения войны" называл в октябре прошлого года свободную экономическую зону на Донбассе президент Зеленский. На эту тему он высказывался и позже - например, в интервью Нью-Йорк Таймс говорил, что свободная экономическая зона на Донбассе необходима, чтобы дать преференции для того, чтобы в регион зашел бизнес. Впрочем, воз СЭЗ и ныне там. Может, это и хорошо, учитывая мнение половины опрошенных украинцев, которые против такого проекта.

300 нардепов вместо 450

Оставить в стенах парламента 300 народных депутатов вместо нынешних 450 - классическая мечта украинских президентов, которую используют в политических маневрах еще со времен проведенного Леонидом Кучмой референдума 2000 года. Но в жизнь эту инициативу так никто и не воплотил. Впрочем, Владимир Зеленский пока продвинулся здесь дальше всех: только расположившись в кабинете на Банковой после победы на выборах, в августе 2019 года Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы. Конституционный Суд того же года признал документ соответствующим Основному закону с замечаниями. 4 февраля 2020 года проект был принят в первом чтении, но с тех пор он лежит в Раде без дела: 300 голосов для коллективного самоубийства нардепы никак не насобирают, несмотря на то, что в январе 2021 года Зеленский напомнил о намерении сократить состав ВР, а комитет парламента рекомендовал проект к принятию. Инстинкт самосохранения даже у нынешней каденции депутатов пока побеждает волю гаранта.

Медицинская марихуана

Вот что можно было до сих пор выполнить "зеленому" монобольшинству - так это легализовать использование конопли в медицине. Однако 13 июля 2021 года за принятие в первом чтении соответствующего законопроекта № 5596, поданного депутатами от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и внефракционных, проголосовали 184 нардепа при необходимых 226 - проект возвращен авторам на доработку. При этом за президентское обещание проголосовали лишь 152 представителя правящего монобольшинства. "Слуги" обещают в каком-то формате вернуться к этому вопросу - возможно, сказал глава их фракции Давид Арахамия, это произойдет осенью. Уже почти прошли два месяца осени, но и эта часть президентского "опросника" остается невыполненной.

Будапештские гарантии

Практическое выполнение последнего, пятого вопроса "будапештских" гарантий безопасности Украины зависит не от "слуг", и даже не совсем от воли украинской власти в целом. Поэтому его появление среди вопросов к населению априори казалось неким причудливым выкрутасом мысли президентских политтехнологов. Вспомним здесь, что в интервью "Франкфуртер Альгемайне" Зеленский предполагал, что Украина может подписать новый документ вроде Будапештского меморандума. Эти слова остались на бумаге.

Итак, годовой итог выполнения воли народа по результатам опроса ярко доказал: простые решения не работают. Схема Банковой выглядит так: людям задаются простые популистские вопросы, на них получают заранее прогнозируемые ответы - и потом из всего этого получается тихий пшик. Власть демонстрирует неспособность выполнить даже то, что на самом деле в силах монобольшинства и понравилось бы народу. С другой стороны, некоторые пункты выполнить все же можно - чтобы потом отчитаться, что ориентиром для президентской команды является приснопамятная "воля народа".

Но пока похоже, что это была все же пиарная затея, чтобы лишний раз привлечь внимание к партии "слуг" во время местных выборов. Мол, люди скажут 5 раз "да" в ходе опроса, и на шестой раз (и далее) будут говорить "да" "слугам" в кабинках для голосования. Впрочем, как показали результаты местных выборов, эта идея тоже не оказалась удачной.