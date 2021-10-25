Виталий Кулик о том, почему у Зеленского до сих пор не уволили Тарана и еще нескольких министров

Денис Сарбей / Деловая столица

Почему премьера бессмысленно освобождать в начале отопительного сезона, а Абрамовский - не последний министр, который уйдет осенью, "ДС" поговорила с политологом Виталием Куликом.

"ДС" Рада собирается отправить в отставку Романа Абрамовского из-за признания СНБО его работы неудовлетворительной. Почему аргументы на этот раз нашлись, в отличие от декабря 2020 года, когда министра освобождать передумали?

В.К. В прошлый раз вопрос шел пакетом, должны были освобождать сразу нескольких министров. Как тогда, так и сейчас надо учитывать, что увольнение министра - это одновременно и вопрос согласования интересов при назначении его преемника. То есть год назад консенсуса не было, отставка затягивалась. Абрамовского просто обставили заместителями и контролирующими структурами, оставив ему достаточно узкий люфт для маневра. Еще неделю назад говорили, что есть критическая масса голосов за отставку, понимание игроков на рынках, даже называли несколько фамилий кандидатов, которые могли бы возглавить министерство. Однако ситуация вновь изменилась: в ОП якобы изменился лидер, и торги продолжаются.

"ДС" Несколько месяцев в политикуме обсуждались отставки четырех или пяти министров, назывались и конкретные причины будущих перестановок. Это касалось, в частности, министра обороны Андрея Тарана, который провалил реформы в армии, начатые до него. Почему его решили оставить?

В.К. Действительно, на замену Тарану готовили Юрия Гусева, но он не является однозначным фаворитом Банковой и не имеет такой поддержки западных партнеров, на которую рассчитывал, чтобы стать руководителем оборонного ведомства. Однозначно за него заступиться никто не хочет; нет мощной поддержки лоббистов. А Тарану недавно назначили четырех новых заместителей, которые вполне устраивают Банковую, то есть он "стреноженный" и находится полностью в фарватере, который определил Офис президента. Поэтому его замена не является сверхважной, или критической, или даже такой, которая на что-то влияет: Запад тоже не требует срочно это сделать. Да, со стороны "соросят" и некоторых атташе звучит критика в сторону Тарана, но она не является ультимативной. И ситуация в ЗСУ для тех, кто предоставляет нам оборонительную помощь, является прозрачной, каких-то чрезвычайных событий, которые могли бы привести к немедленной отставке, тоже нет. То есть вопрос замены министра обороны не является основным, его будут менять только вместе с другими министрами.

"ДС" Ничего не слышно об отставке вице-премьера Олега Уруского, которого вместе с Тараном обвиняют в срыве ГОЗ на 2021 год и в конфликте с главой "Укроборонпрома" Юрием Гусевым. У него нашелся новый покровитель на Банковой?

В.К. Недоработки Уруского сильно преувеличены лоббистами и информационными ресурсами, которые поддерживаются "Укроборонпромом". Это был конфликт двух ведомств, поскольку между ними достаточно условное разделение полномочий и контролирующих функций. А ситуация в "Укроборонпроме" сейчас сложнее, чем в Минстратегпроме. Это связано с 410-м заводом, где директор купил себе яхту, а люди не получают зарплату, а также с Харьковским авиационным заводом, где также работники уже три месяца не имеют выплат. На оборонном заводе есть заказы, люди работают, но почему-то не видят зарплаты - как это можно оценить? Еще ситуация с продажей агрегатов с предприятий "Укроборонпрома" в Россию. То есть много вопросов к деятельности нынешнего "Укроборонпрома".

Кроме того, Гусев обещал, что "Укроборонпром" прекратит свое существование еще летом. Уже вторая половина октября, но никто пока не собирается ликвидироваться, а, наоборот, "Укроборонпром" видит себя компанией, которая будет заниматься корпоратизацией и созданием будущего мегахолдинг.

Поэтому, на мой взгляд, вопрос отставки Уруского - это некий симулякр, который запускался со стороны "Укроборонпрома". Сейчас у самого оборонного концерна стало еще больше проблем, а Уруский доказал свою эффективность. Впервые за 12 лет было принято национальную космическую программу. В ближайший период, впервые за 10 лет, состоится запуск спутника "Сич", говорим о создании целой группировки спутников на орбите до 2025 года. И главное, что под это есть деньги. Поэтому по Урускому, думаю, вопрос больше не стоит, а есть вопросы по самому Гусеву.

"ДС" Не собираются увольнять министра соцполитики Марину Лазебную, о положительных результатах работы которой вообще ничего не известно, зато постоянно на слуху провалы с субсидиями и "пакетом малыша". Ей просто не нашли адекватной замены?

В.К. Хотя работа этого ведомства оценивается негативно, это не является критическим вопросом сегодня для власти. Думаю, что с началом отопительного сезона и активизацией проблемы субсидий снова встанет вопрос о ее отставке и уже в ноябре он будет проголосован. По Лазебной сейчас есть консенсус между правительством, парламентом и Банковой. Но она просто обязана полностью выгрести на себя весь негатив, это политтехнологическое решение.

"ДС" Если мы входим в отопительный сезон с премьером Денисом Шмыгалем, означает ли это, что он доработает как минимум до окончания?

В.К. Думаю, что к марту у него есть шанс продержаться и забрать на себя весь негатив. Увольнять премьера в начале отопительного сезона и энергетического кризиса, который нас ожидает из-за дефицита угля и газа, неоправданно, ведь ответственность будет нести центральная власть, то есть сам президент.

В этой ситуации нового премьера трудно было бы сделать мальчиком для битья. А Шмыгаль пока полностью устраивает Банковую и вполне справляется с задачами, которые нарезают ему в ОП. Поэтому освобождать Шмыгаля сегодня нет смысла.