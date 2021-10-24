Позитив недели. Британия продаст нам ракеты Brimstone

Кроме того: модернизированная БМП-1 получила боевой модуль «Спис-Синтез», наш «Оплот» отбыл на службу в США, а в Канаде начнут строить космодром для «Циклонов».

Великобритания готова продать Украине корабельные и авиационные ракеты с головками самонаведения по цене 100 тыс. фунтов стерлингов за единицу. Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на британские СМИ.

Ракета класса "поверхность-поверхность" Brimstone - это высокотехнологичная самонаводящаяся сверхзвуковая ракета, разработанная международным консорциумом MDBA для британской боевой авиации. Она поступила на вооружение страны в 2005 году и широко использовалась британскими ВВС в операциях в Афганистане, Ливии, а с декабря 2015 года - в Сирии. Также Brimstone сейчас используют военно-воздушные силы Саудовской Аравии.

Ракета Brimstone имеет активную радиолокационную головку самонаведения, что позволяет ей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, предусмотрена возможность лазерного наведения.

Общая масса ракеты составляет 49 кг при длине 1,8 метра. Максимальная дальность пуска может достигать 11,2 км при максимальной высоте 6 км. В отличие от аналогичных систем, боевая часть ракеты Brimstone устроена по тандемному принципу, обеспечивающему более эффективное поражение целей с современными типами брони. При этом относительно небольшая зона поражения позволяет снизить сопутствующие убытки.

Brimstone кроме воздушных носителей также пригодна для развертывания на широком спектре наземных и других платформах. Поэтому не исключено, что именно эти ракеты будут адаптированы к запуску с катеров и поступят в Украину вместе с авиационными.

Оружейники представили модернизированную БМП-1 с БМ "Спис-Синтез"

В рамках рабочего визита секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова на ЧАО "Научно-производственное объединение "Практика" ему были продемонстрированы возможности предприятия. В частности, представлены модернизированные версии БТР-60 "Хорунжий" и тактический бронеавтомобиль "Козак 2М1" с установленным дистанционно управляемым боевым модулем SARP NSV Aselsan турецкого производства.

Также был представлен образец модернизированной боевой машины пехоты (БМП-1М). Как отмечает Defense Express, обновленная машина вместо двух привычных дверей-баков десантного отсека оснащена современной аппарелью. Заметно, что высота корпуса боевой машины несколько увеличена. Кроме того, десантный отсек стал более просторным и удобным для размещения военнослужащих.

Модернизированная БМП отличается от советского образца также присутствием усовершенствованного боевого модуля "Спис-Синтез", изготавливаемый компанией "НПК "Техимпекс". Его главное отличие от других отечественных боевых модулей - система управления огнем "Синтез" от компании "Цифровые технологии". Она имеет в своем составе ОЕМ "Летучая мышь-3К15", две телевизионные камеры, тепловизор, лазерный дальномер и новый стабилизатор вооружения. БМП "Спис-Синтез" оснащен 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и 30-мм автоматическим гранатометом.

Украинский "Оплот" отбыл в США

Государственная компания "Укрспецэкспорт" отгрузила американскому заказчику танк БМ "Оплот". Боевую машину изготавливают на Заводе им. В.А. Малышева.

Как сообщают в "Укроборонпроме", танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетящих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника. Выполнения широкого круга боевых задач возможно при различных климатических, метеорологических и дорожных условий в диапазоне температуры окружающей среды от -40 ° С до + 55 ° С, при относительной влажности воздуха до 98% при температуре + 25 ° С, высоте до 3000 м над уровнем моря и запыленности воздуха, случается во время эксплуатации.

Танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком. Машина изготовлена в современной комплектации и полностью готова к эксплуатации.

Канадцы построят космодром для украинского "Циклон-4М"

В конце 2021 г. в канадской провинции Новая Шотландия начнется строительство стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносители "Циклон 4М". Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Как отмечается, уже обсуждены детали реализации этого амбициозного проекта с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье. В проект участвуют отечественные предприятия - "Конструкторское бюро "Южное" и "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова".

Также сообщается о предварительных договоренностях с компаниями из США по запуску их спутников украинской ракетой-носителем "Циклон-4М". Первый запуск планируется ориентировочно в конце 2023 года.

САУ "Богдана" проходит очередной этап испытаний

На государственном испытательном полигоне "Алибей" в Одесской области проходят боевые стрельбы новой отечественной 155-мм самоходной гаубицы "Богдана". Это уже второй этап испытаний. Первый состоялся в апреле на полигоне "Широкий Лан".

Предварительные испытания заключаются в оценке реальных возможностей гаубицы и соответствия их определенным требованиям.

Украинская САУ 2С22 "Богдана" выполнена в натовском 155-мм калибре. Установка должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.

САУ "Богдана" разрабатывается по решению Минобороны и ОАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения" в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу с февраля 2016 года. Впервые образец показали 14 июля 2018 года, а уже 24 августа того же года САУ 2С22 "Богдана" была на военном параде в честь Дня Независимости Украины. Но темп разработки был потерян, в частности, из-за проблем с закупкой боеприпасов и преодоления бюрократических препятствий.

Для предварительных испытаний САУ "Богдана" применяются как 155-мм снаряды М107 и Mod 272 (инертные) производства Турции, так и 155-мм артиллерийские снаряды, закупленные в чешской компании Excalibur Army - включая дальнобойные осколочно-фугасные снаряды с улучшенной аэродинамикой и ведущим пояском HE ERFB-ВР.

Как утверждают в Минобороны, закупка 155 мм современных боеприпасов в Excalibur Arm сняла препятствия перед разработчиками САУ "Богдана" доказать соответствие разработки требованиям тактико-технического задания и конкурентность решений и технологий, которые воплощены в проектах.