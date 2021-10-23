Опыт Кучмы и Януковича не научил. Зачем «слугам» новая война со СМИ

На "UA: Первом", а следом и у Савика Шустера, обвинили Офис президента в давлении. Почему этот скандал следует рассматривать отдельно от остальных?

Вкратце о позициях сторон. Мирослава Барчук заявила, что "обслуживающий персонал Андрея Ермака" ставит ультиматумы и давит на журналистов. По ее словам, ОП контролирует присутствие депутатов-"слуг" в эфирах, кандидатуры спикеров согласовываются с контактным лицом от Михаила Подоляка (работает советником Ермака). Судя по сказанному Барчук (информацию о давлении подтвердил и другой ведущий телеканала "UA: Первый" Павел Казарин), на Банковой разнервничались из-за присутствия в эфире двух изгнанников из монобольшинства - Людмилы Буймистер и Гео Лероса. И своих депутатов на программу не отправили, обвинив при этом ее авторов в несоблюдении стандартов журналистики.

Об этой ситуации спросили у Зеленского. Глава государства считает, что это - хайп, а "слуги" сами вправе решать, на какие телеканалы им ходить. Они свободные люди, подчеркнул Зеленский. То бишь давление на журналистов со стороны своего Офиса он опроверг. Тут же к отбеливанию Банковой подключился близкий к ней член набсовета "Укрзализницы", экс-депутат и бывший журналист Сергей Лещенко. Он обвинил команду ток-шоу "Обратная связь" в заангажированности, но не привел ни одного разумного пояснения своей позиции.

И тут в игру вступил медийный тяжеловес Савик Шустер, чье ток-шоу выходит не на общественном телеканале, а на частном - "Украине" Рината Ахметова. Шеф-редактор его программы Дарья Тарасова также вспомнила инциденты со "слугами" и провела параллели с подавлением свободы слова в России и Беларуси. "Возможны ли такие прецеденты в стране, провозгласившей приоритет европейских ценностей? Примет ли Евросоюз в свое сообщество государство, где существуют такие тенденции? Думаю, ответ очевиден", - подчеркнула коллега Шустера.

В тоже время сами депутаты президентской фракции, как по команде, начали повторять за президентом: никто на телееэфиры их не загоняет, темники им не спускают, они вольны в своих высказываниях. Со стороны это выглядит довольно забавно. Да, если "слуги", чей интеллект и понимание ситуации позволяют что-то говорить без дополнительных указаний сверху. Но таковых меньшинство. А для остальных готовят подсказки с правильными акцентами, которые не раз попадали в распоряжение СМИ. В принципе, ничего плохого во внутрипартийных темниках нет - главное, чтобы подобные "документы" в приказном порядке не спускались телеканалам. Ну, подсказывают аналитики тезисы рядовым нардепам для более убедительного отстаивания своей позиции, и что? Дело житейское.

Также ни для кого не секрет, что доступ к телеэфирам, особенно центральных телеканалов, имеют не все депутаты фракции "Слуга народа". Путем проб и ошибок отобрался некий пул правильно говорящих людей, в наименьшей степени способных спровоцировать очередной мощный скандал с имиджевыми потерями. Вроде того, когда "слуга" Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. После этого случая Брагарь практически исчез из телеэфира.

То есть проблема, поднятая Барчук, а затем Тарасовой, не в том, что в ОП отбирают спикеров на эфиры (это внутренняя кухня партии), а в том, что в отказе приходить на программы виновными делают сами СМИ. Например, "слуга" Даниил Гетманцев узрел в заявлениях медийщиков из "UA: Первого" заговор: дескать, они скандалят потому, что в бюджете на 2022 год им урезали финансирование. Непременно найдут, что ответить в том же духе и Шустеру. Самое банальное - что он работает на олигархическом канале.

На теме олигархических СМИ в контексте нынешнего скандала стоит, пожалуй, остановиться подробнее. После вступления в действие горемычного закона об олигархах медиа-активы лиц, попавших в реестр олигархов, окажутся под особо пристальным вниманием соответствующих органов. Власть подозревают в намерении законом об олигархах поставить под свой контроль СМИ, принадлежащие крупному бизнесу, - и имеют для этого всего основания. Однако получить в Украине результат, схожий с тем, какого в России добились в начале 2000-х, не выйдет.

Во-первых, конфликты власти с журналистами выгодны собственникам медиа, и они будут их подогревать, чтобы весь мир увидел: закон об олигархах придуман для установления цензуры.

Во-вторых, собственники крупных СМИ, за редкими исключениями, на протяжении двух с половиной лет президентства Владимира Зеленского демонстрировали лояльность к нему. Во многом потому ни "Вагнергейт", ни офшорный скандал, ни многие другие менее громкие истории не стали главными темами для обсуждения в украинском обществе. Но иметь такой бонус Офису президента показалось мало. Чем же для него обернется желание намного плотнее контролировать медиа-пространство? Прежде всего - серьезными конфликтами с медиа-сообществом, которое считает свободу слова одним из главных своих завоеваний.

В Украине серьезно и системно, при широкой поддержке Запада, в давлении на СМИ обвиняли только двух президентов - Леонида Кучму и Виктора Януковича. Сомнительно, что Зеленскому понравится быть третьим в этой компании.

