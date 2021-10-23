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Недоизгнание Железняка: Зачем в президентском Офисе хотят подружиться с «соросятами»
23:23 22.10.2021 |
Группа депутатов "Голоса" решила избавиться от председателя партийной фракции в парламенте Ярослава Железняка - стороны обвиняют друг друга в сотрудничестве с Банковой. Увольнение фракционного председателя, законное оно или нет, и действительно может быть выгодно власти, которой нужна лояльная к Банковой партия на патриотическом фланге. Но вряд ли группа "соросят" способна стать опорой для команды президента.
Сейчас Ярослав Железняк то ли освобожден от должности председателя фракции "Голос", то ли нет. С одной стороны, объявление о таком кадровом решении нардепов зачитал в пятницу на заседании Верховной Рады спикер Руслан Стефанчук. Согласно направленному председателю ВР письму, под которым стоят подписи 11 членов фракции "Голос" (которые входят в неформальную группу "Справедливость"), решение об отстранении Железняка приняло большинство фракции, а исполнять обязанности руководителя фракции временно будет Александра Устинова. Кстати, за несколько часов до этого на голову Устиновой прямо в Раде свалилось что-то тяжелое, нанеся ей травмы. Может, это был знак?
Депутат Ольга Стефанишина, которая поставила свою подпись под соответствующим письмом, в Фейсбуке пишет, что решение о снятии Железняка было принято большинством фракции еще в июле (тогда именно оформился раскол у "голосят" на "Справедливость" и группу Рудик-Железняка). Но его обнародование блокировал председатель Рады и "друг Железняка" Дмитрий Разумков. Сейчас спикер в парламент изменился - вот и результат.
В лагере Железняка тоже не отмалчиваются. Оперативно обнародованное заявление убеждает: лидер фракции "Голоса" не изменился, так как "оппозиционеры" действовали незаконным способом и их банально мало для того, чтобы считаться большинством.
Действующие руководители фракции и партии ссылаются на положение о фракции, которое предусматривает выражение недоверия председателю двумя третями состава фракции, то есть 14-ю депутатами, тогда как письмо об уходе Железняка подписали только 11. Интересно, что "оппозиционеры" регулярно обвиняют своих фактически уже бывших коллег в сотрудничестве с властью. В свою очередь, группа депутатов, которые остались под флагами классического "Голоса", во главе с председателем партии Кирой Рудик, идентичные обвинения адресуют именно тем, кто вошел в неформальную "Справедливость".
В лагере Рудик-Железняка говорят, что фрондёры получают финансирование на свои округи взамен за нужные власти голосования: за антиолигархический закон или за отстранение, а затем увольнение председателя парламента Дмитрия Разумкова и тому подобное. Ранее Железняк писал, будто бы лидер "Справедливости" Александра Устинова регулярно посещает совещания в Офисе президента. Как и в большинстве случаев, истина здесь где-то посередине и оба лагеря могут претендовать на правоту во взаимных обвинениях: еще до раскола "Голос" был среди лидеров по голосованиям в унисон с провластным монобольшинством.
Показательно, что во вмешательстве во внутрипартийные дела "Голос Рудик-Железняка" обвиняет Офис президента. В упомянутом заявлении сказано: "Ни Офис президента, ни председатель Верховной Рады не имеют права вмешиваться в дела конкретной партии и фракции в парламенте, тем более назначать или отзывать председателя фракции по собственному усмотрению из-за "карманного" спикера парламента".
Между тем поддержку решению об отстранении председателя фракции показал Сергей Лещенко, которому при нынешней власти достаются интересные должности с хорошей зарплатой - например, легендарное уже кресло в наблюдательном совете "Укрзализныци". Телеграмм- канал "Лещенко здесь" пишет, что последние полгода Железняк не проводил заседания фракции, "потому что большинство ее членов выступали против его присутствия на руководящем кресле. Но при этом Железняк продолжал ходить по телеэфирам как спикер от фракции, делал заявления в парламенте и поддержал Дмитрия Разумкова в саботаже деолигархизации". А также, что "Железняк является постоянным гостем на телеэфирах у Рината Ахметова". Интересно, почему посещение тех или иных эфиров депутата другой фракции является преступлением для ОП? Кажется, никого из десятков "слуг", которые гостили в эфирах заблокированных каналов Козака-Медведчука за это даже не отругали.
Сам же Ярослав Железняк в соцсетях уверяет: ничего не произошло и он сохранил статус-кво.
Также оппоненты Железняка обвиняют его в нарушении Регламента ВР, которое заключается в совмещении должностей председателя фракции и первого заместителя председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Вспомним и то, что часть членов группы "Справедливость" связывают с одним из бывших публичных лиц "Голоса" Сергеем Притулой. Тот недавно анонсировал начало собственного политического проекта. Он, скорее всего, должен собрать под свои знамена либерально и при этом патриотически настроенных избирателей, не готовых голосовать как за партию "слуг", так и за партию Петра Порошенко "Евросолидарнисть".
Для чего попытались устранить Железняка? Возможно, таким образом, приближая к себе сейчас депутатов, а до недавнего времени - грантовых активистов, власти считают, что те начнут действовать с ней в унисон. Как минимум - перестанут эту власть клевать. И здесь есть большое сомнение, что политтехнологические стратеги из Офиса президента достигнут своих целей. На Банковой рискуют сильно разочароваться, если всерьез полагают, что поддержка одной из частей полуживого "Голоса" поможет наладить сотрудничество со средой "соросят". Сложный опыт предыдущих президентов ярко доказывает: общественные активисты и экс-чиновники, которых объединила любовь к западным грантам, всегда действуют по собственной программе. И имеют определенную склонность "бросать" ситуативных партнеров со стороны власти. Почему в среде Зеленского решили, что сейчас ситуация принципиально другая?
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