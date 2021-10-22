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Шок от новых рейтингов. Когда Офис Зеленского обвинит социологов в продажности
18:15 22.10.2021 |
В стране, где каждая стройка проводится под личным патронатом президента, люди, естественно, любые проблемы тоже связывают именно с президентом.
Фактом политической жизни стали новые рейтинги от КМИС. Особенно опасно для Банковой то, что эти рейтинги обсуждают в телевизоре. Например, почти двухчасовая передача "Украина сегодня" вечером 21 октября на телеканале "Украина 24" сделала одной из главных своих тем такую: "Рейтинги президента: какие причины падения".
Цифры падения
В самих цифрах неприятное для Банковой то, что обвал произошел буквально за месяц. КМИС провел свой новый соцопрос 15-18 октября, предыдущий был проведен 10-15 сентября. И вот за этот промежуток рейтинги президента и правящей партии обвалились на четверть. Президентский рейтинг Владимира Зеленского упал с 33,3 до 24,7%, а парламентский рейтинг партии "Слуга народа" - с 20 до 15,5% (среди тех, кто намерен голосовать и уже определился со своим выбором).
Стоит подчеркнуть, что оба опроса КМИС (сентябрьский и октябрьский) проводились одинаково - а именно, методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).
Конечно, для качественного анализа неплохо бы посмотреть на результаты опросов, проведенных другими социологическими компаниями. Некоторые Telegram-каналы ехидно клевещут, ссылаясь на свои источники в ОП, что "несколько социологических агентств отказались от тройного тарифа Офиса президента за нужные цифры в исследовании президентского и партийного рейтинга". В то же время другие Telegram-каналы, лояльные к Банковой, уже разгоняют слухи о том, что скандальный соцопрос "проплачен Ахметовым".
В связи с этим стоит отметить, что обвинять социологов в продажности - последнее средство. К нему прибегают тогда, когда не остается ничего другого. Наверное, стоит все-таки поискать другие объяснения провальным цифрам и извлечь из них уроки.
Причины падения
Заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий, комментируя падение рейтинга Зеленского, подчеркивает, что "можно предполагать определенное исчерпание потенциала решений СНБО (с точки зрения удержания поддержки) и одновременно негативное влияние отдельных политических событий ("Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Д. Разумкова) вместе с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов)". О падении рейтинга партии "Слуга народа" он говорит, что это тоже "очевидно, связано с последними политическими и экономическими событиями".
В ходе октябрьского опроса КМИС задавал вопросы не только о политике, но и об экономике. Большинство респондентов - 55,5% - заявили, что финансовое положение их семьи за последние два года ухудшилось. А об улучшении говорят только 10,7% респондентов (еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось).
Отвечая на вопрос о главной причине экономического кризиса, 42,1% респондентов выбрали среди предложенных четырех вариантов опцию "высокий уровень коррупции", а 31,2% - "некомпетентность власти". Это те два варианта, которые возлагают вину за экономический кризис на власть. Другие два варианта, которые возлагают вину на объективные обстоятельства, набрали гораздо меньше голосов: о пандемии коронавируса как главной причине экономического кризиса говорят 12,1%, а о войне на Донбассе - 8,5%.
И еще один интересный результат из того же опроса. Респондентам было предложено сравнить нынешнюю власть с предыдущей. Осталось только 22%, которые считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. По мнению 44,9%, "нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей". А 29,9% заявили, что нынешняя власть хуже предыдущей. То есть перевес уже не на стороне нынешней власти.
Психологические сдвиги
Если посмотреть на все эти цифры в комплексе, то можно прийти к выводам о сдвигах в общественном сознании. Говоря совсем кратко, люди напуганы. Они смотрят в будущее со страхом. И вину за это возлагают именно на власть.
За последний месяц был целый ряд политических скандалов. Но сами по себе они вряд ли были способны серьезно подорвать любовь к Зеленскому со стороны его приверженцев. Однако помимо скандалов за последний месяц возникли и две серьезные угрозы. Это новая волна пандемии коронавируса и резкий рост цен на природный газ. Каждая из этих угроз касается всего населения. Например, локдаун ударит по всем (вакцинированным и невакцинированным). Также и рост цен на газ ударит по всем - через срыв отопительного сезона, через рост цен на промышленную продукцию, через остановку работы предприятий и рост безработицы.
В стране, где каждая стройка, даже детского сада, проводится под личным патронатом президента, люди, естественно, будут любые проблемы тоже связывать именно с президентом. Поэтому когда люди видят ухудшение своего финансового положения и опасаются еще больших проблем в ближайшем будущем, они в первую очередь думают не об объективных обстоятельствах, а о Зеленском и "слугах народа". И вот это уже вызывает психологический сдвиг даже у ядерного электората Зе-власти.
Если люди винят в экономическом кризисе "высокий уровень коррупции", это означает, что их не убедила показная борьба СНБО с олигархами, контрабандистами и пр. Самое главное: люди не увидели результатов этой борьбы в своем холодильнике.
Кроме того, люди винят в экономическом кризисе "некомпетентность власти". Это - прямой удар по имиджу Зеленского и "слуг народа", которые на выборах позиционировали себя именно как "новые лица", которые сломают старую "систему" и построят новую. Если в 2019-м отсутствие опыта считалось преимуществом "новых лиц", то теперь оно все более воспринимается как недостаток.
И тут стоит сделать одно немаловажное уточнение. Подобный психологический сдвиг - это не медленный и постепенный процесс, а быстрый и внезапный. Дело в том, что ядерный электорат Зеленского невосприимчив ни к каким к рациональным аргументам, которые могут выдвигаться их оппонентами. Здесь можно провести параллель с антивакцинаторами - тех тоже ни в чем нельзя убедить. Но у антивакцинаторов бывают озарения. Например, когда целая семья попадает в больницу, тогда точка зрения может поменяться радикально.
У приверженцев Зеленского и "слуг народа" тоже бывают озарения. Кого-то лишили субсидии, кто-то потерял работу, а на кого-то подействовали негативные новости из телевизора. Это та проблема, которую, похоже, вообще не учитывают на Банковой. Там придумывают, как переключать внимание украинцев с одних скандалов на другие (например, со скандалов вокруг власти на скандалы вокруг оппозиции). Но людей сейчас волнуют не скандалы. Людей волнует их собственное будущее.
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