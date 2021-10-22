Шок от новых рейтингов. Когда Офис Зеленского обвинит социологов в продажности

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Шок от новых рейтингов. Когда Офис Зеленского обвинит социологов в продажности

18:15 22.10.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

В стране, где каждая стройка проводится под личным патронатом президента, люди, естественно, любые проблемы тоже связывают именно с президентом.

Фактом политической жизни стали новые рейтинги от КМИС. Особенно опасно для Банковой то, что эти рейтинги обсуждают в телевизоре. Например, почти двухчасовая передача "Украина сегодня" вечером 21 октября на телеканале "Украина 24" сделала одной из главных своих тем такую: "Рейтинги президента: какие причины падения".

Цифры падения

В самих цифрах неприятное для Банковой то, что обвал произошел буквально за месяц. КМИС провел свой новый соцопрос 15-18 октября, предыдущий был проведен 10-15 сентября. И вот за этот промежуток рейтинги президента и правящей партии обвалились на четверть. Президентский рейтинг Владимира Зеленского упал с 33,3 до 24,7%, а парламентский рейтинг партии "Слуга народа" - с 20 до 15,5% (среди тех, кто намерен голосовать и уже определился со своим выбором).

Стоит подчеркнуть, что оба опроса КМИС (сентябрьский и октябрьский) проводились одинаково - а именно, методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

Конечно, для качественного анализа неплохо бы посмотреть на результаты опросов, проведенных другими социологическими компаниями. Некоторые Telegram-каналы ехидно клевещут, ссылаясь на свои источники в ОП, что "несколько социологических агентств отказались от тройного тарифа Офиса президента за нужные цифры в исследовании президентского и партийного рейтинга". В то же время другие Telegram-каналы, лояльные к Банковой, уже разгоняют слухи о том, что скандальный соцопрос "проплачен Ахметовым".

В связи с этим стоит отметить, что обвинять социологов в продажности - последнее средство. К нему прибегают тогда, когда не остается ничего другого. Наверное, стоит все-таки поискать другие объяснения провальным цифрам и извлечь из них уроки.

Причины падения

Заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий, комментируя падение рейтинга Зеленского, подчеркивает, что "можно предполагать определенное исчерпание потенциала решений СНБО (с точки зрения удержания поддержки) и одновременно негативное влияние отдельных политических событий ("Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Д. Разумкова) вместе с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов)". О падении рейтинга партии "Слуга народа" он говорит, что это тоже "очевидно, связано с последними политическими и экономическими событиями".

В ходе октябрьского опроса КМИС задавал вопросы не только о политике, но и об экономике. Большинство респондентов - 55,5% - заявили, что финансовое положение их семьи за последние два года ухудшилось. А об улучшении говорят только 10,7% респондентов (еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось).

Отвечая на вопрос о главной причине экономического кризиса, 42,1% респондентов выбрали среди предложенных четырех вариантов опцию "высокий уровень коррупции", а 31,2% - "некомпетентность власти". Это те два варианта, которые возлагают вину за экономический кризис на власть. Другие два варианта, которые возлагают вину на объективные обстоятельства, набрали гораздо меньше голосов: о пандемии коронавируса как главной причине экономического кризиса говорят 12,1%, а о войне на Донбассе - 8,5%.

И еще один интересный результат из того же опроса. Респондентам было предложено сравнить нынешнюю власть с предыдущей. Осталось только 22%, которые считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. По мнению 44,9%, "нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей". А 29,9% заявили, что нынешняя власть хуже предыдущей. То есть перевес уже не на стороне нынешней власти.

Психологические сдвиги

Если посмотреть на все эти цифры в комплексе, то можно прийти к выводам о сдвигах в общественном сознании. Говоря совсем кратко, люди напуганы. Они смотрят в будущее со страхом. И вину за это возлагают именно на власть.

За последний месяц был целый ряд политических скандалов. Но сами по себе они вряд ли были способны серьезно подорвать любовь к Зеленскому со стороны его приверженцев. Однако помимо скандалов за последний месяц возникли и две серьезные угрозы. Это новая волна пандемии коронавируса и резкий рост цен на природный газ. Каждая из этих угроз касается всего населения. Например, локдаун ударит по всем (вакцинированным и невакцинированным). Также и рост цен на газ ударит по всем - через срыв отопительного сезона, через рост цен на промышленную продукцию, через остановку работы предприятий и рост безработицы.

В стране, где каждая стройка, даже детского сада, проводится под личным патронатом президента, люди, естественно, будут любые проблемы тоже связывать именно с президентом. Поэтому когда люди видят ухудшение своего финансового положения и опасаются еще больших проблем в ближайшем будущем, они в первую очередь думают не об объективных обстоятельствах, а о Зеленском и "слугах народа". И вот это уже вызывает психологический сдвиг даже у ядерного электората Зе-власти.

Если люди винят в экономическом кризисе "высокий уровень коррупции", это означает, что их не убедила показная борьба СНБО с олигархами, контрабандистами и пр. Самое главное: люди не увидели результатов этой борьбы в своем холодильнике.

Кроме того, люди винят в экономическом кризисе "некомпетентность власти". Это - прямой удар по имиджу Зеленского и "слуг народа", которые на выборах позиционировали себя именно как "новые лица", которые сломают старую "систему" и построят новую. Если в 2019-м отсутствие опыта считалось преимуществом "новых лиц", то теперь оно все более воспринимается как недостаток.

И тут стоит сделать одно немаловажное уточнение. Подобный психологический сдвиг - это не медленный и постепенный процесс, а быстрый и внезапный. Дело в том, что ядерный электорат Зеленского невосприимчив ни к каким к рациональным аргументам, которые могут выдвигаться их оппонентами. Здесь можно провести параллель с антивакцинаторами - тех тоже ни в чем нельзя убедить. Но у антивакцинаторов бывают озарения. Например, когда целая семья попадает в больницу, тогда точка зрения может поменяться радикально.

У приверженцев Зеленского и "слуг народа" тоже бывают озарения. Кого-то лишили субсидии, кто-то потерял работу, а на кого-то подействовали негативные новости из телевизора. Это та проблема, которую, похоже, вообще не учитывают на Банковой. Там придумывают, как переключать внимание украинцев с одних скандалов на другие (например, со скандалов вокруг власти на скандалы вокруг оппозиции). Но людей сейчас волнуют не скандалы. Людей волнует их собственное будущее.
 

ПО РУБРИКАМ

18:09 Депозитные ставки для физлиц 22.10.21

17:09 В Украине зарегистрировали почти 33 тысячи земельных сделок

15:53 Товарный рынок получит своего центрального контрагента, но потребуется минимум 2 года – НКЦБФР

13:30 Доллар дешевеет к евро и иене 22 октября на новостях вокруг китайского девелопера Evergrande

13:24 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 21.10.21

12:59 Турецкая лира обновила антирекорд к доллару

12:48 Фондовые биржи АТР 22 октября закрыли торги без единой динамики

12:25 Справочный курс гривны 21 октября повышен на 3,94 коп до 26,1811 грн/$1

10:52 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.10.21

10:47 Остаток средств на корсчетах банков 22.10.21

10:44 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.10.2021

09:49 Глава Morgan Stanley заявил о невысоком интересе клиентов к биткоину

08:39 Цена на золото растет 22 октября на фоне некоторого ослабления доллара

07:53 Индекс S&P 500 21 октября побил очередной рекорд

21.10 Экспортеры 21 октября придерживали валюту, ожидая дальнейшего роста курса

• дальше…

18:05 Лидеры стран ЕС согласились изучить вопрос о создании стратегических газовых запасов

17:59 В 2021 г. Беларусь поставила в Украину 3,2 млн т нефтепродуктов

17:59 Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на конец октября

17:59 Продукты в мире будут дорожать еще на протяжении года – Bloomberg

16:56 ГБР: первый зашквар с фирмами Медведчука и дизелем из России

16:25 Некоторые поправки к законопроекту об олигархах могут переголосовать - Корниенко

16:07 В Украине введут новый формат платежек с информацией об энергоэффективности

15:58 Новым главой Верховного суда избран секретарь Большой палаты Князев

15:54 Рост розничного товарооборота Украины в сентябре замедлился до 5,9% - Госстат

15:50 Розничные сети 22 октября продолжают поднимать цены на топливо

• дальше…

18:05 Лидеры стран ЕС согласились изучить вопрос о создании стратегических газовых запасов

17:21 Люксембург первым в Европе легализует выращивание и потребление каннабиса

12:59 Турецкая лира обновила антирекорд к доллару

08:19 Турция попала в «серый список» группы по борьбе с отмыванием денег

08:09 Лидеры стран ЕС рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету дать оценку мерам по безопасности энергопоставок в странах ЕС - постановление

21.10 США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет

21.10 Министры обороны НАТО утвердили новый план обороны Альянса

21.10 Долг в 300 миллиардов долларов: Evergrande отсрочила дефолт

21.10 Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»

21.10 НАТО примет новую стратегию защиты от потенциального нападения РФ с нескольких направлений

21.10 Экс-президент США Трамп анонсировал запуск собственной соцсети TRUTH Social

20.10 Минфин США хочет наказать Газпром за нарушение санкций

19.10 Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин

19.10 Не о чем говорить. Зачем Кремль скандалит с НАТО и ОБСЕ

19.10 ФБР обыскивает в Вашингтоне дом близкого к Путину олигарха Дерипаски

• дальше…

20.10 В Киеве вырастет плата за проезд в транспорте

20.10 Ситуация с коронавирусом самая сложная за время пандемии, но локдауна не будет, – Шмыгаль

13.10 Пассажиров не будут пропускать в поезда без COVID-сертификата или отрицательного теста, – «Укрзализныця»

12.10 Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об «открытом небе»

07.10 Следующий после Разумкова: Когда «слуги» могут взяться за Кличко

06.10 Кабмин увеличил штраф за незаконный вылов рыбы в десятки раз

06.10 Метро на Троещину будут строить в пять этапов

05.10 Украина опустилась на 38 место в мировом рейтинге престижности паспортов

29.09 Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19

29.09 Эксперты констатировали увеличение интереса абитуриентов к украинским вузам

29.09 В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других безвизовых стран - СМИ

28.09 Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

27.09 В водительских правах появятся новые отметки и коды

27.09 В Украине подорожало хранение номерных знаков для авто

24.09 Работа «черных регистраторов». У Кличко пояснили, что произошло с «островами на Оболони»

• дальше…

18:15 Шок от новых рейтингов. Когда Офис Зеленского обвинит социологов в продажности

16:56 ГБР: первый зашквар с фирмами Медведчука и дизелем из России

15:58 Новым главой Верховного суда избран секретарь Большой палаты Князев

13:19 Самонаводящийся Brimstone: Что за ракеты получит Украина от Великобритании

21.10 Очень толстая красная линия. Почему западные послы написали Зеленскому статью о реформе КСУ

21.10 В Раду проходят 8 партий, рейтинги «Евросолидарности» и «Слуги народа» сравнялись – соцопрос КМИС

21.10 Шабунин о конкурсе на судей КС: От вчерашнего цирка челюсти отпали даже у опытных послов

21.10 Годовщина местных выборов: Как изменилась расстановка сил в регионах

20.10 За Зеленского готовы голосовать 24,7% украинцев, за Порошенко 15,6% - опрос КМИС

20.10 Более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет оффшорные счета за границей - исследование

20.10 Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику

20.10 Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе

19.10 Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин

19.10 Сытнику показали на дверь. Кто и как выберет нового директора НАБУ

19.10 Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта – министр обороны США

• дальше…

13:06 Электромобили и гибриды заняли пятую часть европейского рынка новых авто в III квартале

12:05 «Новая почта» предупреждает о мошенниках, которые прикрываются именем компании

10:42 Первая коммерческая орбитальная станция будет создана к 2027г - Lockheed Martin

10:31 Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину

09:31 Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное «метро» с полусотней станций

09:09 BMW улучшила «заряженный» хэтчбек M135i xDrive

09:02 Google резко снижает комиссию в Google Play

21.10 США провели три успешных теста в рамках разработки гиперзвуковых ракет

21.10 Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»

21.10 Первые тесты графики Apple M1 Max: действительно близко к мобильным GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800M

21.10 Представлен литиевый аккумулятор повышенной мощности для гоночных электрокаров и внедорожников

21.10 Круг замкнулся: дефицит чипов добрался до ASML — производителя оборудования для выпуска чипов

21.10 Xiaomi рассказала, когда запустит массовое производство собственных автомобилей

21.10 В Windows 11 теперь можно запускать Android-приложения, но есть ограничения

20.10 Эксперты назвали новые автомобили с самыми удобными сиденьями

• дальше…

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно